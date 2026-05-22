OPPO ने केली कमाल... प्रीमियम लूक असलेल्या नव्या स्मार्टफोनची सर्वत्र रंगली चर्चा; फीचर्स वाचून तुम्हीही म्हणाल, वाह!

फोटोग्राफी होणार आणखी मजेदार! 200MP कॅमेऱ्यासह भारतात आला नवा Oppo स्मार्टफोन; फीचर्स आणि किंमतीवर टाका नजर
ओपो फाइंड एक्स9एस भारतात 12GB+256GB आणि 12GB+512GB या व्हेरिअंटमध्ये लाँच केला आहे. डिव्हाईसच्या 12GB+256GB व्हेरिअंटची किंमत 79,999 रुपये आहे, तर 12GB+512GB व्हेरिअंटची किंमत 89,999 रुपये ठेवण्यात आली आहे. ग्राहक हा स्मार्टफोन लॅव्हेंडर आकाश, मिडनाईट ग्रे आणि सनसेट ऑरेंज रंगात खरेदी करू शकणार आहेत. (फोटो सौजन्य – OPPO)
सुरुवातीच्या विक्रीला ग्राहकांना या स्मार्टफोनच्या खरेदीवर 10 टक्क्यांपर्यंत बँक डिस्काऊंट मिळणार आहे. ग्राहकांना जुना स्मार्टफोन एक्सचेंज केल्यास 5 हजार रुपयांपर्यंत एक्सचेंज बोनस मिळणार आहे. फाइंड एक्स9एस 5जी फोन 24 महिन्यांच्या नो-कॉस्ट ईएमआयवर देखील खरेदी करता येतो. या स्मार्टफोनची विक्री भारतात 28 मेपासून सुरु होणार आहे. नवा स्मार्टफोन प्री ऑर्डरसाठी उपलब्ध आहे.
नवा स्मार्टफोन भारतात 2760 × 1256 पिक्सेल रेजोल्यूशन वाली 6.59-इंच फुलएचडी+ डिस्प्लेसह लाँच करण्यात आला आहे. ही पंच-होल स्टाईलवाली स्क्रीन आहे, जी अमोलेड पॅनलवर बनली आहे. फोनचा डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट, 240Hz टच सँपलिंग रेट, 3840Hz PWM डिमिंग, 460PPI आणि 3600 निट्स पीक ब्राइटनेसला सपोर्ट करते. नवा 5जी फोन इन-डिस्प्ले अल्ट्रासाउंड फिंगरप्रिंट सेंसर तंत्रज्ञानाने सुसज्ज आहे. स्क्रीनमध्ये सुरक्षेसाठी कोर्निंग गोरिल्ला Glass 7i चे संरक्षण आहे.
नव्या डिव्हाईसमध्ये मीडियाटेक डेमेन्सिटी 9500s ऑक्टा-कोर प्रोसेसर देण्यात आला आहे. नवा स्मार्टफोन अँड्रॉईड 16 वर आधारित आहे, जो कलरओएस 16.0 वर चालतो. या फोनमध्ये ओप्पो ट्रिनिटी इंजिन दिले आहे. मल्टीटास्किंग स्मूथ होण्यासाठी डिव्हाईसमध्ये एलपीडीडीआर5एक्स रॅम दिले आहे. ग्राफीक्ससाठी स्मार्टफोन Immortalis G925 जीपीयू सपोर्टसह येतो.
फोटोग्राफीसाठी ओपो फाइंड एक्स 9 एसमध्ये Hasselblad वाला ट्रिपल रियर कॅमेरा सपोर्ट दिला आहे. या डिव्हाईसमध्ये एफ/1.8 अपर्चरवाला 50-मेगापिक्सेल सोनी LYT700 मेन सेंसर दिला आहे, जो 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यूवाला 50-मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड अँगल लेंस आणि 50-मेगापिक्सेल 3x टेलिफोटो सोनी LYT600 लेंससह येतो. हे डिव्हाईस 120x सुपर झुमला सपोर्ट करतो. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी या स्मार्टफोनमध्ये 32-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा दिला आहे.
ओप्पो फाइंड एक्स 9 एसमध्ये 7025mAh बॅटरी दिली आहे. डिव्हाईसमध्ये 80W सुपरव्हूक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिला आहे.
