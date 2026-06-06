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Tech Tips: Airplane मोड की DND? कोण वाचवतं स्मार्टफोनची सर्वाधिक बॅटरी? जाणून घ्या सविस्तर

Updated On: Jun 06, 2026 | 10:39 AM IST
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सारांश

Airplane Mode VS Do Not Disturb Mode: तुम्ही स्मार्टफोनची बॅटरी वाचवण्यासाठी एयरप्लेन मोड आणि डू नॉट डिस्टर्ब मोड अशा दोन पर्यायाचा अनेकदा वापर केला असेल. पण या दोन्हीमधील फरक तुम्हाला माहिती आहे का? स्मार्टफोनची बॅटरी वाचवण्यासाठी कोणता पर्याय योग्य आहे, माहिती आहे का?

Tech Tips: Airplane मोड की DND? कोण वाचवतं स्मार्टफोनची सर्वाधिक बॅटरी? जाणून घ्या सविस्तर

Tech Tips: Airplane मोड की DND? कोण वाचवतं स्मार्टफोनची सर्वाधिक बॅटरी? जाणून घ्या सविस्तर

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विस्तार
  • एअरप्लेन मोड सुरू केल्यावर सेल्युलर नेटवर्क, वाय-फाय आणि ब्लूटूथसह सर्व रेडिओ कनेक्टिव्हिटी बंद होत असल्याने बॅटरीची मोठ्या प्रमाणात बचत होते.
  • DND मोडमध्ये नोटिफिकेशनचे आवाज आणि व्हायब्रेशन बंद होतात, मात्र नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी सुरूच राहते.
  • बॅटरी बचतीच्या दृष्टीने DND पेक्षा एअरप्लेन मोड अधिक प्रभावी आणि फायदेशीर ठरतो.
Airplane Mode VS DND Mode: स्मार्टफोनमध्ये एयरप्लेन मोड आणि डू नॉट डिस्टर्ब मोड (डीएनडी मोड) असे दोन पर्याय उपलब्ध असतात. सहसा फोनमधील एयरप्लेन मोड पर्याय विमान प्रवास दरम्यान किंवा वायरलेस नेटवर्क रोखण्यासाठी वापरला जातो. विमान प्रवासादरम्यान एअरक्राफ्ट कम्युनिकेशन सिस्टीममध्ये कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी येऊ नये यासाठी स्मार्टफोनमधील एयरप्लेन मोड ऑन केला जातो. याशिवाय एयरप्लेन मोड तुम्ही कधीही आणि कुठेही वापरू शकता. जर डू नॉट डिस्टर्ब म्हणजे डीएनडी मोडचा विचार केला तर याचा वापर नोटिफिकेशन सायलेंट करण्यासाठी केला जातो. जेव्हा युजर्स आराम करत असतील किंवा मीटिंगमध्ये असतील तेव्हा सहसा डीएनडी मोड वापरले जाते.

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एयरप्लेन की डीएनडी बॅटरी साठी कोणता पर्याय बेस्ट

एयरप्लेन मोड आणि डीएनडी या दोन्हीचे अनेक फायदे आहेत. पण याचा सर्वाधिक वापर बॅटरी लाईफ वाढवण्यासाठी केला जातो. अनेकदा युजर्स यांच्या स्मार्टफोनची बॅटरी लाइफ वाढावी यासाठी स्मार्टफोनमध्ये एयरप्लेन मोड किंवा डीएनडी मोड ऑन करतात. डू नॉट डिस्टर्ब मोडचा वापर केल्यास बॅटरी लाईफ थोडी वाढते. मात्र जेव्हा एयरप्लेन मोडचा वापर केला तर बॅटरी बॅकअप मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याचे पाहायला मिळते. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

कसे काम करतात एयरप्लेन मोड आणि डीएनडी?

एयरप्लेन मोड फोनची बॅटरी लाईफ जास्त सेव्ह करते. जेव्हा एअरप्लेन मोड ऑन केला जातो, फोनमधील सर्व रेडियो कनेक्टिविटी बंद केले जातात. हा मोड सेल्यूलर मॉडेम, वाय-फाय आणि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बंद करण्यास सक्षम आहे. यामुळेच फोनची बॅटरी लाईफ सेव्ह करण्यासाठी मदत होते. स्मार्टफोनमध्ये रेडिओ कम्युनिकेशनसाठी बॅटरीचा सर्वाधिक वापर केला जातो. जेव्हा स्मार्टफोनमध्ये रेडिओ कम्युनिकेशन बंद केले जाते तेव्हा बॅटरीची बचत होते.

जर तुम्ही अशा परिस्थितीमध्ये राहत असाल जिथे नेटवर्कची समस्या आहे, तर तुमच्या फोनमधील बॅटरी वेगाने संपू शकते. फोनचे मॉडेम कनेक्टिविटीसाठी सतत नेटवर्क शोधत असतो. यामुळे बॅटरी लवकर संपते. पण जेव्हा डीएनडी मोडचा विचार केला जातो, तर या मोडमध्ये फोन मधील कनेक्टिव्हिटी बंद केली जात नाही. तर ऑडियो आणि हॅप्टिक मोटर (वाइब्रेशन) बंद केले जाते.

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डीएनडी मोडचा वापर करताना जेव्हा फोनमध्ये नोटिफिकेशन येते तेव्हा कोणत्याही प्रकारचा आवाज येत नाही आणि फोन व्हायब्रेशन देखील करत नाही. त्यामुळे युजर्सना आराम करताना किंवा मीटिंगमध्ये डिस्टर्ब होत नाही. यामुळे बॅटरी थोडी कमी खर्च होते. जर तुम्ही फोनची बॅटरी वाचवण्यासाठी एयरप्लेन मोड की डू नॉट डिस्टर्ब मोड या दोन्हींमध्ये गोंधळला असाल तर नक्कीच एयरप्लेन मोड अधिक फायदेशीर ठरणार आहे. कारण यामध्ये बॅटरीची सर्वाधिक बचत केली जाते.

Web Title: Airplane mode or do not disturb mode which save more battery know in details

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Published On: Jun 06, 2026 | 10:39 AM

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