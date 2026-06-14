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ChatGPT वापरताय? तुम्हालाही लागू शकतो लाखोंचा चुना… सर्च रिझल्टमध्ये दिसल्या बनावट शॉपिंग लिंक्स; असं राहा सुरक्षित

Updated On: Jun 14, 2026 | 09:22 AM IST
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सारांश

ChatGPT Shopping Advice: चॅटजीपीटीवरून शॉपिंगचा सल्ला घेताय? चॅटजीपीटीने सर्ट रिझल्टमध्ये दाखवलेल्या लिंकवर क्लिक करताय? थांबा... तुमच्यासोबत देखील होऊ शकतो मोठा स्कॅम. तुमचंही होऊ शकतं लाखो रुपयांचं नुकसान. कसं? जाणून घेऊया.

ChatGPT वापरताय? तुम्हालाही लागू शकतो लाखोंचा चुना... सर्च रिझल्टमध्ये दिसल्या बनावट शॉपिंग लिंक्स; असं राहा सुरक्षित

ChatGPT वापरताय? तुम्हालाही लागू शकतो लाखोंचा चुना... सर्च रिझल्टमध्ये दिसल्या बनावट शॉपिंग लिंक्स; असं राहा सुरक्षित

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विस्तार
  • ब्रिटनमध्ये ChatGPT च्या सर्च रिझल्टमध्ये बनावट शॉपिंग वेबसाइट्स दिसल्याने अनेक वापरकर्ते ऑनलाइन फसवणुकीचे बळी ठरले.
  • स्कॅमर्स प्रसिद्ध ब्रँड्ससारख्या दिसणाऱ्या खोट्या वेबसाइट्स तयार करून ग्राहकांची बँकिंग आणि पेमेंट माहिती चोरण्याचा प्रयत्न करतात.
  • तज्ज्ञांनी शॉपिंगपूर्वी वेबसाइटचा URL तपासण्याचा आणि AI ने दिलेल्या लिंकऐवजी अधिकृत वेबसाइटला थेट भेट देण्याचा सल्ला दिला आहे.
एआय चॅटबोट आता विविध क्षेत्रातील अनेक कामांसाठी वापरला जातो. जॉबसंबंधित सल्ल्यांपासून शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासापर्यंत सर्व कामांसाठी चॅटजीपीटीचा वापर केला जातो. याशिवाय चॅटजीपीटी शॉपिंगमध्ये देखील आपल्याला मदत करतो. म्हणजेच गुगलवर जाऊन विविध टॅब्समध्ये अनेक लिंक्स सर्च करण्यापेक्षा चॅटजीपीटीवर एक प्रॉम्प्ट एंटर करून आपण सर्व लिंक एकाच ठिकाणी पाहू शकतो. यामुळेच अनेकजण चॅटजीपीटीवर डोळे झाकून विश्वास ठेवतात. तुम्ही देखील अशाच यूजर्सपैकी आहात का? तर तुमच्यासाठी एक अतिशय महत्त्वाची बातमी आहे.

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चॅटजीपीटीवर दिसल्या फेक वेबसाईट्स

अलीकडेच ब्रिटनमध्ये एक घटना समोर आली आहे, ज्यामध्ये चॅटजीपीटीमधील सर्च रिजल्ट्समध्ये काही फेक ‘शॉपिंग’ वेबसाइट्स दिसल्या. यामुळे अनेक यूजर्स स्कॅमचे शिकार बनले. स्कॅम-डिटेक्शन सर्विस ‘आस्क सिल्वर’ने दिलेल्या माहितीनुसार, सायबर गुन्हेगारांनी प्रसिद्ध रिटेल ब्रँड्सच्या खोट्या वेबसाईट्स तयार केल्या. जेव्हा यूजर्स चॅटजीपीटीकडून एखाद्या प्रोडक्टबाबत माहिती विचारायचे तेव्हा सर्च रिजल्टमध्ये या खोट्या वेबसाईट्स देखील दाखवल्या जात होत्या. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

कसा घडतो स्कॅम?

समजा, तुम्हाला एखाद्या ब्रँडची बॅग खरेदी करायची आहे आणि तुम्ही चॅटजीपीटीकडून सल्ला मागितला. आता चॅटीजीपीटी तुम्हाला अशा काही वेबसाईट्स दाखवेल, ज्यामध्ये तुम्हाला वेगवेगळ्या बॅग्स दिसतील आणि या बॅग्स खरेदी करण्यासाठी लिंक देखील दिसेल. पण अशी दाट शक्यता आहे की, जर तुम्ही यामध्ये दिलेल्या लिंक्सवर क्लिक केले तर तुमच्यासमोर एखादी खोटी वेबसाईट ओपन होईल. ही वेबसाईट एखाद्या खऱ्या ब्रँडच्या वेबसाईटप्रमाणे दिसते, मोठ्या डिस्काऊंटचा दावा करते आणि ग्राहकांची पेमेंट आणि बँकिंग माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न करते.

काय आहे एआय पॉईजनिंग?

एखादी वेबसाईट एआयने सुचवली आहे किंवा ती वेबसाईट एखाद्या लिस्टिंगमध्ये दिसत आहे, म्हणून त्यावर डोळे झाकून विश्वास ठेवणं अत्यंत चुकीचं आहे. यामुळे स्कॅम आणि फ्रॉडसारख्या घटना घडू शकतात. या खोट्या वेबसाईटची लिंक प्रसिद्ध एआय टूलमध्ये दिसण्याचे कारण असे आहे की, स्कॅमर्स इंटरनेटवर मोठ्या प्रमाणात खोटा कंटेट आणि क्लोन वेबसाईट्स अपलोड करतात. याचा परिणाम असा होतो की, एआय मॉडेल्स चुकून या खोट्या आणि लोकांना भरकटवणाऱ्या सोर्सना खरे मानतात. या संपूर्ण प्रोसेसिंगला एआय पॉईजनिंग (AI Poisoning) म्हटलं जातं.

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शॉपिंग करताना या गोष्टींची काळजी घ्या

  • वेबसाईटचे यूआरएल तपासा. अधिकृत डोमेन जसे .com किंवा .co.in तपासा. जर यूआरएलमध्ये ‘official’, ‘deals’, किंवा ‘sale’ सारखे शब्द दिसले तर सावध व्हा.
  • 70 ते 90 टक्क्यांपर्यंत डिस्काऊंटचा दावा करणाऱ्या वेबसाईट्सपासून सावध राहा.
  • AI टूलने दिलेल्या लिंकवर क्लिक करण्याऐवजी, ब्राउझरमध्ये त्या ब्रँडचे नाव स्वतः शोधा आणि थेट त्याच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.

Web Title: Stay alert while taking shopping suggestions from ai models it can show fake website links

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Published On: Jun 14, 2026 | 09:22 AM

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