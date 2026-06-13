Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Lenovo Yoga True Wireless Noise Cancelling Earbuds Launched Read Features And Price

केस उघडताच होणार कनेक्ट! लाँग बॅटरी लाइफसह Lenovo चे नवे ईयरबड्स लाँच… जाणून घ्या किंमत

Updated On: Jun 13, 2026 | 08:33 AM IST
जाहिरात
सारांश

Lenovo Yoga True Wireless Noise Cancelling Earbuds Launched: डिझाईन, साउंड आणि बॅटरीचा जबरदस्त कॉम्बो! लेनोवोने चीनमध्ये नवीन योगा ट्रू वायरलेस नॉइज कॅन्सलिंग ईअरबड्स लाँच केले आहेत. दमदार साउंड आणि लाँग बॅटरी लाइफसारख्या फीचर्सने ग्राहकांचे लक्ष वेधले आहे.

केस उघडताच होणार कनेक्ट! लाँग बॅटरी लाइफसह Lenovo चे नवे ईयरबड्स लाँच... जाणून घ्या किंमत

केस उघडताच होणार कनेक्ट! लाँग बॅटरी लाइफसह Lenovo चे नवे ईयरबड्स लाँच... जाणून घ्या किंमत

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • लेनोवो योगा ट्रू वायरलेस ईअरबड्समध्ये 40dB अ‍ॅक्टिव नॉइज कँसलेशन आणि 12.2mm डायनॅमिक ड्रायव्हर्स देण्यात आले आहेत.
  • चार्जिंग केस उघडताच ईयरबड्स त्वरित कनेक्ट होतात आणि दोन डिव्हाईससोबत एकाच वेळी पेअरिंगची सुविधा मिळते.
  • ANC बंद असल्यास ईयरबड्स 7 तासांचा प्लेबॅक आणि चार्जिंग केससह एकूण 36 तासांची बॅटरी लाइफ देतात.
Lenovo Earbuds Launched: जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्यांपैकी एक असलेल्या Lenovo ने चीनमध्ये त्यांच्या योगा प्रोडक्ट लाइनअपमधील सर्वात स्वस्त मेंबर म्हणून एक नवीन ईअरबड्स लाँच केले आहेत. कंपनीने लेनोवो योगा ट्रू वायरलेस नॉइज कॅन्सलिंग ईअरबड्स चीनमध्ये लाँच केले आहेत. हे नवीन ट्रू वायरलेस स्टीरियो ईयरफोन्स 40dB पर्यंत अ‍ॅक्टिव नॉइज कँसलेशन (ANC), 12.2mm डायनामिक ड्राइवर्स आणि डुअल-डिवाइस कनेक्टिविटी सपोर्टसह लाँच करण्यात आले आहेत. लेनोवोने इन्स्टंट पेअरिंग आणि सॉफ्टवेअर-आधारित नियंत्रणांद्वारे या ईअरबड्सना आपल्या ‘योगा पीसी’ इकोसिस्टममध्ये देखील समाविष्ट केले आहे.

5200mAh बॅटरी अन् 200MP कॅमेरा… नवा Moto G Max 5G पाहून सर्वांनाच पडली भूरळ! इतकी आहे स्मार्टफोनची किंमत

लेनोवो योगा ट्रू वायरलेस नॉइज कॅन्सलिंग ईअरबड्सची किंमत आणि उपलब्धता

मिळालेल्या माहितीनुसार, लेनोवो योगा ट्रू वायरलेस नॉइज कॅन्सलिंग ईअरबड्सची किंमत CNY 599 म्हणजेच सुमारे 8,300 रुपये ठेवण्यात आली आहे. प्रास्ताविक ऑफरचा भाग म्हणून ग्राहकांना हे लेटेस्ट लाँच ईअरबड्स CNY 509 म्हणजेच सुमारे 7,200 रुपयांच्या किंमतीत खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. ही ऑफर मर्यादित काळासाठी उपलब्ध असणार आहे. ग्राहक JD.com द्वारे हे नवे ईअरबड्स हलक्या ऑफ-व्हाइट रंगात खरेदी करू शकतात. (फोटो सौजन्य – Lenovo) 

लेनोवो योगा ट्रू वायरलेस नॉइज कॅन्सलिंग ईअरबड्सचे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

मायक्रोफोन

कंपनीने लाँच केलेले नवीन ईअरबड्स 12.2mm च्या डायनेमिक ड्राइवर्सने सुसज्ज आहेत. यूजर्सना उत्तम अनुभव मिळावा यासाठी यामध्ये 40dB पर्यंत एएनसी सपोर्ट मिळणार आहे. व्हॉईस आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी प्रत्येक ईअरबड्समध्ये तीन मायक्रोफोन देण्यात आले आहे. कंपनीचं असं म्हणणं आहे की, हे ईयरबड्स व्हॉईसप्रिंट रिकग्निशन आणि एनवायर्नमेंटल नॉइज कँसिलेशन (ENC) टेक्नोलॉजीचा वापर करतात, ज्यामुळे कॉल्स आणि ऑनलाईन मिटिंगदरम्यान यूजरचा आवाज आजूबाजूच्या गोंधळापासून दूर करतो.

कनेक्टिविटी

कनेक्टिविटीबद्दल बोलायचं झालं तर, चार्जिंग केस ओपन करताच हे ईयरबड्स त्वरित जोडले जातात. जेव्हा हे ईअरबड्स एखाद्या लेनोवो योगा पिसीसोबत जोडले जातात, तेव्हा लॅपटॉप स्क्रीनवर एक स्पेशल कनेक्शन पॉप-अप दिसू लागतो. हे ईयरबड्स वेगवेगळ्या ऑपरेटिंग सिस्टिम असणाऱ्या दोन डिव्हाईससोबत एकाच वेळी जोडले जाऊ शकतात. यूजर्स ईयरबड्सवर तिनवेळा टॅप करून कनेक्टेड डिव्हाईसदरम्यान अगदी सहज स्विच करू शकणार आहेत.

OnePlus चा डबल धमाका! दमदार फीचर्स दोन तगडे स्मार्टफोन्स लाँच… जाणून घ्या फीचर्स आणि किंमत

बॅटरी

कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, अ‍ॅक्टिव्ह नॉइज कँसलेशन बंद असल्यास हे ईअरबड्स एका सिंगल चार्जवर 7 तासांपर्यंत प्लेबॅक ऑफर करतात. तसेच चार्जिंग केससोबत वापर केल्यास या ईअरबड्सची बॅटरी एकूण 36 तासांपर्यंत वाढते. तसेच, जर अ‍ॅक्टिव्ह नॉइज कँसलेशन ऑन असेल तर ईयरबड्सची बॅटरी 4.5 तासांपर्यंत आणि चार्जिंग केस एकूण 24 तासांपर्यंत चालते. लेनोवोने त्यांच्या नव्या ईअरबड्समध्ये फास्ट-चार्जिग सपोर्ट दिला आहे. कंपनीने दावा केला आहे की, डिव्हाईस 10 मिनिटांच्या चार्जिंगवर देखील 2 तासांचा प्लेबॅक ऑफर करू शकते. पाणी आणि धूळीपासून संरक्षणासाठी याला IPX4 रेटिंग मिळाली आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: लेनोवो कोणत्या देशाची कंपनी आहे?

    Ans: लेनोवो ही चीनमधील बहुराष्ट्रीय तंत्रज्ञान कंपनी आहे.

  • Que: लेनोवो कोणती उत्पादने बनवते?

    Ans: लेनोवो लॅपटॉप, डेस्कटॉप, टॅबलेट, स्मार्टफोन, सर्व्हर आणि इतर तंत्रज्ञान उत्पादने तयार करते.

  • Que: लेनोवोचे लॅपटॉप चांगले असतात का?

    Ans: होय, लेनोवोचे लॅपटॉप मजबूत बिल्ड क्वालिटी, चांगला परफॉर्मन्स आणि विविध किंमत श्रेणीतील पर्यायांसाठी ओळखले जातात.

Web Title: Lenovo yoga true wireless noise cancelling earbuds launched read features and price

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 13, 2026 | 08:33 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Instagram आणि Facebook अचानक डाऊन; जगभरातील लाखो युजर्सचा खोळंबा, थेट ‘एरर मेसेज’ दिसायला सुरुवात!
1

Instagram आणि Facebook अचानक डाऊन; जगभरातील लाखो युजर्सचा खोळंबा, थेट ‘एरर मेसेज’ दिसायला सुरुवात!

5200mAh बॅटरी अन् 200MP कॅमेरा… नवा Moto G Max 5G पाहून सर्वांनाच पडली भूरळ! इतकी आहे स्मार्टफोनची किंमत
2

5200mAh बॅटरी अन् 200MP कॅमेरा… नवा Moto G Max 5G पाहून सर्वांनाच पडली भूरळ! इतकी आहे स्मार्टफोनची किंमत

OnePlus चा डबल धमाका! दमदार फीचर्स दोन तगडे स्मार्टफोन्स लाँच… जाणून घ्या फीचर्स आणि किंमत
3

OnePlus चा डबल धमाका! दमदार फीचर्स दोन तगडे स्मार्टफोन्स लाँच… जाणून घ्या फीचर्स आणि किंमत

आकर्षक डिझाईन्स बनवण्यासाठी इंटरनेटची आवश्यकता नाही… Canva ने रोलआउट केलं नवं ‘Offline’ फीचर, असं करणार काम
4

आकर्षक डिझाईन्स बनवण्यासाठी इंटरनेटची आवश्यकता नाही… Canva ने रोलआउट केलं नवं ‘Offline’ फीचर, असं करणार काम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
केस उघडताच होणार कनेक्ट! लाँग बॅटरी लाइफसह Lenovo चे नवे ईयरबड्स लाँच… जाणून घ्या किंमत

केस उघडताच होणार कनेक्ट! लाँग बॅटरी लाइफसह Lenovo चे नवे ईयरबड्स लाँच… जाणून घ्या किंमत

Jun 13, 2026 | 08:33 AM
गर्भपातामुळे नोकरी जाण्याची महिलांमध्ये भीती! ७.८ कोटी नोकरदार महिलांची चिंता; क्वेस्ट ग्लोबलने यूगव्हच्या सहकार्याने केले संशोधन

गर्भपातामुळे नोकरी जाण्याची महिलांमध्ये भीती! ७.८ कोटी नोकरदार महिलांची चिंता; क्वेस्ट ग्लोबलने यूगव्हच्या सहकार्याने केले संशोधन

Jun 13, 2026 | 08:20 AM
Badlapur Murder Case: ड्रायव्हर काकाने आईला मारलं… चिमुकल्याच्या एका वाक्याने उलगडलं दुहेरी मृत्यूचं रहस्य

Badlapur Murder Case: ड्रायव्हर काकाने आईला मारलं… चिमुकल्याच्या एका वाक्याने उलगडलं दुहेरी मृत्यूचं रहस्य

Jun 13, 2026 | 08:19 AM
कोल्ड ड्रिंकच्या सेवनामुळे आतडे आतून सडतात का? पोट आतड्यांसंबंधित दिसून येणाऱ्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष

कोल्ड ड्रिंकच्या सेवनामुळे आतडे आतून सडतात का? पोट आतड्यांसंबंधित दिसून येणाऱ्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष

Jun 13, 2026 | 07:56 AM
‘अर्जुन जाधव अमर रहे…’च्या घोषणांनी जवान जाधव यांना अखेरचा निरोप; शहापूरला शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार

‘अर्जुन जाधव अमर रहे…’च्या घोषणांनी जवान जाधव यांना अखेरचा निरोप; शहापूरला शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार

Jun 13, 2026 | 07:52 AM
Todays Gold-Silver Price: चांदीच्या दरांनी गाठला नवा उच्चांक! अवघ्या 24 तासांत 10 हजारांनी वाढली किंमत

Todays Gold-Silver Price: चांदीच्या दरांनी गाठला नवा उच्चांक! अवघ्या 24 तासांत 10 हजारांनी वाढली किंमत

Jun 13, 2026 | 07:44 AM
Albinism Awareness Day: त्वचेच्या रंगापलीकडची माणुसकी! जाणून घ्या अल्बिनिझमचे वैज्ञानिक सत्य आणि यामागील सामाजिक संघर्ष

Albinism Awareness Day: त्वचेच्या रंगापलीकडची माणुसकी! जाणून घ्या अल्बिनिझमचे वैज्ञानिक सत्य आणि यामागील सामाजिक संघर्ष

Jun 13, 2026 | 07:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा