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Chhatrapati Sambhajinagar: मालमत्ताकर भरा, तरच नळ कनेक्शन! महापालिकेचा एसओपी तयार; टॅक्स फॉर्म वाटप सुरू

Updated On: Jul 28, 2026 | 02:04 PM IST
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सारांश

Chhatrapati Sambhajinagar News: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये या आठवड्यापासून नवीन नळजोडणी प्रक्रिया सुरू होणार आहे. १०० एमएलडी अतिरिक्त पाणी मिळणार असून मालमत्ता कर भरणे अनिवार्य आहे.

Chhatrapati Sambhajinagar: मालमत्ताकर भरा, तरच नळ कनेक्शन! (Photo Credit- X)

Chhatrapati Sambhajinagar: मालमत्ताकर भरा, तरच नळ कनेक्शन! (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • मालमत्ताकर भरा, तरच नळ कनेक्शन!
  • महापालिकेचा एसओपी तयार
  • टॅक्स फॉर्म वाटप सुरू
छत्रपती संभाजीनगर (शहर प्रतिनिधी): छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) शहरातील ‘नो नेटवर्क’ भागातील नागरिकांची पाण्याची प्रतीक्षा आता संपणार आहे. नवीन पाणीपुरवठा योजनेतून वाढीव पाणी उपलब्ध होत असल्याने या आठवड्यापासून नवीन नळजोडणी देण्याची प्रत्यक्ष प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. मात्र, नवीन कनेक्शनसाठी मालमत्ता कर भरल्याचा पुरावा सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले असून, कर थकीत असल्यास तो आधी भरावा लागणार आहे.

नवीन पाणीपुरवठा योजनेच्या माध्यमातून शहरात पहिल्या टप्प्यात १०० एमएलडी अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होणार आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि जीव्हीपीआर कंपनीच्या माध्यमातून जायकवाडी धरणातील पाणी शहरात आणण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. नक्षत्रवाडीपासून शहराच्या विविध भागांपर्यंत ११००, १५०० आणि २००० मिमी व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकण्याचे काम पूर्णत्वाकडे असून, १५०० मिमीची मुख्य जलवाहिनी प्राधान्याने पूर्ण करण्यात आली आहे. जुलैअखेरपासून या वाहिनीद्वारे पाणीपुरवठा सुरू करण्याचे नियोजन असून, जुन्या जलवाहिन्यांमधूनही अतिरिक्त पाणी सोडले जाणार आहे.

नवीन नळजोडणीसाठी महानगरपालिकेने स्वतंत्र कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित केली आहे. अर्जासोबत मालमत्ता कर भरल्याची पावती जोडणे अनिवार्य राहणार आहे. ज्या नागरिकांचा कर थकीत आहे, त्यांना प्रथम तो भरावा लागेल. तर, ज्या मालमत्तांवर अद्याप कर आकारणी झालेली नाही, त्यांच्यासाठी विशेष मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. सध्या सुधाकरनगर आणि आमेरनगर भागात महापालिकेकडून मालमत्ता करासाठी अर्जाचे वाटप सुरू झाले आहे. मिसारवाडीमध्येही ही प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे. नागरिकांनी अर्ज भरून दिल्यानंतर अवघ्या ४८ तासांत कर आकारणीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार असल्याने नवीन नळजोडणीसाठी आवश्यक अट पूर्ण करणे सोपे होणार आहे.

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आता कर आकारणीच्या अडचणही झाल्या दूर

नवीन नळजोडणीसाठी मालमत्ता कराची अट अनिवार्य केल्यानंतर कर आकारणी न झालेल्या घरांची अडचण लक्षात घेऊन महापालिकेने विशेष मोहीम सुरू केली आहे. सुधाकरनगर आणि आमेरनगरमध्ये सध्या कर आकारणीसाठी अर्जाचे वाटप सुरू असून, मिसारवाडीतही लवकरच ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे. नागरिकांनी अर्ज सादर केल्यानंतर अवघ्या ४८ तासांत मालमत्ता कर आकारणीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार असल्याने नवीन नळजोडणी मिळण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. घरगुती अर्धा इंची नळजोडणीसाठी सहा हजार रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. पाणीटंचाईचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या मिसारवाडी, सातारा, देवळाई आणि नारेगाव या भागांना नवीन जोडण्या देताना विशेष प्राधान्य दिले जाणार असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त अमोल येडगे यांनी दिली.

पहिल्या टप्प्यामध्ये शंभर एमएलडी अतिरिक्त पाणी

नवीन पाणीपुरवठा योजनेतून शहराला पहिल्या टप्प्यात १०० एमएलडी पाणी उपलब्ध होणार आहे. जायकवाडी धरणातून शहरात पाणी आणण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या योजनेतील १५०० मिमीची मुख्य जलवाहिनी पूर्ण झाली असून, जुलैअखेरपासून तिच्यामार्फत पाणीपुरवठा सुरू करण्याचे नियोजन आहे. यासोबतच विद्यमान जलवाहिन्यांच्या माध्यमातूनही अतिरिक्त पाणी वितरित केले जाणार असल्याने ‘नो नेटवर्क’ भागातील पाणीपुरवठ्यात मोठी सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.

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Web Title: Chhatrapati sambhajinagar new water tap connection process begins marathi news

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Published On: Jul 28, 2026 | 01:57 PM

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