नागरिकांनो सावधान! SIM Card साठी खोटी कागदपत्रे वापरणे पडणार महागात; 3 वर्षांचा तुरुंगवास अन् 50 लाखांपर्यंत दंड

VI Recharge Plan: अनलिमिटेड 5G डेटा अन् 20 ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स, किंमत केवळ इतकी; जाणून घ्या सविस्तर
खोटी कागदपत्रे वापरून सिम कार्ड खरेदी करणाऱ्यांंना आता तीन वर्षांपर्यंत कारावास, 50 लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. शिवाय अशा गुन्ह्याचा प्रयत्न, त्यासाठी मदत करणे किंवा कट रचण्यालाही कायद्यानुसार शिक्षा होणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. नागरिकांची होणारी फसवणूक आणि इतर गंभीर गुन्हे लक्षात घेऊन सरकराने हा मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created)
BSNL Recharge Plan: कंपनीची नवीन फ्रीडम ऑफर! केवळ 150 रुपयांत मिळणार ओटीटी फायदे आणि बरंच काही…