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नागरिकांनो सावधान! SIM Card साठी खोटी कागदपत्रे वापरणे पडणार महागात; 3 वर्षांचा तुरुंगवास अन् 50 लाखांपर्यंत दंड

Updated On: Jul 28, 2026 | 12:05 PM IST
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सारांश

बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सिम कार्ड घेणाऱ्या किंवा अशा प्रकारे सिम जारी करणाऱ्यांविरोधात सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. सायबर गुन्हे आणि डिजिटल फसवणुकीवर आळा घालण्यासाठी आता अशा प्रकरणांमध्ये कारावासासह लाखो रुपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

नागरिकांनो सावधान! SIM Card साठी खोटी कागदपत्रे वापरणे पडणार महागात; 3 वर्षांचा तुरुंगवास अन् 50 लाखांपर्यंत दंड

नागरिकांनो सावधान! SIM Card साठी खोटी कागदपत्रे वापरणे पडणार महागात; 3 वर्षांचा तुरुंगवास अन् 50 लाखांपर्यंत दंड

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विस्तार
  • बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सिम कार्ड घेणाऱ्यांना 3 वर्षांपर्यंत कारावास आणि ₹50 लाखांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
  • फेक सिमचा वापर सायबर फसवणूक आणि इतर गुन्हे रोखण्यासाठी सरकारने कठोर नियम लागू केले आहेत.
  • सिम कार्ड घेताना वैध कागदपत्रे आणि योग्य केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे नागरिकांसाठी अनिवार्य आहे.
अनेकजण खोटी कागदपत्रे वापरून सिम कार्ड खरेदी करतात आणि या सिम कार्डचा वापर करून इतरांची फसवणूक करतात. ही अतिशय गंभीर बाब असून आता असे करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे. फसवणूक, बनावट कागदपत्रे किंवा दुसऱ्याची ओळख वापरून सीम कार्ड अथवा कोणतीही दूरसंचार सेवा मिळविणे गंभीर आणि दंडनीय गुन्हा आहे. अशा प्रकरणांमध्ये दोषी आढळणाऱ्या लोकांना आता कठोर शिक्षा केली जाणार आहे.

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खोटी कागदपत्रे वापरून सिम कार्ड खरेदी करणाऱ्यांंना आता तीन वर्षांपर्यंत कारावास, 50 लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. शिवाय अशा गुन्ह्याचा प्रयत्न, त्यासाठी मदत करणे किंवा कट रचण्यालाही कायद्यानुसार शिक्षा होणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. नागरिकांची होणारी फसवणूक आणि इतर गंभीर गुन्हे लक्षात घेऊन सरकराने हा मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created)

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Web Title: Using fake documents to get a sim card can lead to 3 years in jail and a fine of up to 50 lakh rs tech news marathi

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Published On: Jul 28, 2026 | 12:05 PM

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