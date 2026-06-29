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Monsoon Fridge Setting: पावसाळ्यात फ्रिज ‘या’ नंबरवर सेट केलाय का? नाहीतर आतील अन्नपदार्थ होतील विषारी; पाहा योग्य पद्धत

Updated On: Jun 29, 2026 | 09:21 PM IST
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सारांश

पावसाळ्याच्या दमट हवामानात फ्रिजमध्ये अन्न आणि दूध लवकर खराब होते. एक्सपर्ट्सनुसार पावसाळ्यात फ्रिजचे तापमान किती असावे आणि विजेची बचत करण्यासाठी कोणती सेटिंग ठेवावी, याची सविस्तर माहिती.

पावसाळ्यात फ्रिज 'या' नंबरवर सेट केलाय का? (Photo Credit- X)

पावसाळ्यात फ्रिज 'या' नंबरवर सेट केलाय का? (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • पावसाळ्यात फ्रिज ‘या’ नंबरवर सेट केलाय का?
  • नाहीतर आतील अन्नपदार्थ होतील विषारी
  • पाहा योग्य पद्धत
Monsoon Fridge Setting: पावसाळा सुरू झाल्यानंतर वातावरणात गारवा नक्कीच वाढतो, मात्र याच काळात हवेतील आर्द्रतेचे प्रमाणही प्रचंड वाढते. हवेतील या अति-आर्द्रतेमुळे अन्नपदार्थांमध्ये बॅक्टेरिया किंवा बुरशीची वाढ अत्यंत वेगाने होते, ज्यामुळे अन्न लवकर खराब होण्याची शक्यता असते. अशा परिस्थितीत पावसाळ्याच्या दिवसांत फ्रिजचा वापर कसा आणि कोणत्या सेटिंगवर करावा, हे समजून घेणे आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.

प्रत्येक ऋतूत एकच सेटिंग ठेवण्याची चूक नको!

अनेक घरांमध्ये वर्षभर फ्रिज एकाच ठराविक सेटिंगवर चालवला जातो, जी अत्यंत चुकीची पद्धत आहे. हवामानानुसार फ्रिजचे तापमान बदलले नाही, तर आतील अन्नपदार्थ एकतर लवकर सडू लागतात किंवा गरजेपेक्षा जास्त थंड होऊन गोठतात. यामुळे अन्नाची चव, पोषक तत्वे आणि गुणवत्ता दोन्ही खराब होतात. पावसाळ्यात तापमान योग्य नसेल, तर दूध लवकर फाटणे, भाज्या सडणे किंवा शिजवलेले अन्न आंबणे अशा समस्या उद्भवतात, ज्याचा थेट परिणाम आरोग्यावर होऊ शकतो.

पावसाळ्यात फ्रिज किती तापमानावर असावा?

अन्नपदार्थ तज्ज्ञांच्या मते, फ्रिजचे अंतर्गत आदर्श तापमान नेहमी १.७ अंश सेल्सिअस ते ३.३ अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान असावे. या तापमानात अन्न दीर्घकाळ ताजे राहते आणि हानिकारक बॅक्टेरियांची वाढ रोखली जाते. जर पावसाळ्यातही दमटपणा किंवा उकाडा जास्त असेल, तर फ्रिजची मुख्य सेटिंग मध्यम पातळीवर म्हणजेच साधारणपणे ‘४’ वर सेट करणे फायदेशीर मानले जाते, जेणेकरून कूलिंग योग्य प्रमाणात टिकून राहते.

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फ्रिज वारंवार उघडणे टाळा; बसेल विजेचा फटका

पावसाळ्याच्या दिवसांत फ्रिजचा दरवाजा वारंवार उघडणे आणि बंद करणे टाळावे. फ्रिज वारंवार उघडल्याने आतील थंड हवा बाहेर पडते आणि बाहेरील दमट हवा आत जाते. यामुळे फ्रिजला अंतर्गत तापमान पुन्हा नियंत्रित करण्यासाठी दुप्पट काम करावे लागते. परिणामी, विजेचा वापर (Electricity Consumption) मोठ्या प्रमाणावर वाढतो आणि फ्रिजच्या कॉम्प्रेसर मशीनवरही नाहक ताण पडतो.

बर्फ साचत असल्यास सेटिंगमध्ये ‘हा’ बदल करा

जर तुमच्या फ्रिजमध्ये ठेवलेल्या भाज्यांवर किंवा अन्नपदार्थांवर बर्फाचा थर जमा होत असेल, तर समजून घ्या की फ्रिजचे तापमान गरजेपेक्षा जास्त कमी झाले आहे. अशा वेळी फ्रिजचे तापमान थोडे वाढवावे; म्हणजेच जर सेटिंग ४ वर असेल, तर ती कमी करून ३ किंवा २.५ वर करावी. यामुळे कूलिंगचे संतुलन राखले जाते आणि वस्तू अति-गोठण्यापासून वाचतात.

इन्व्हर्टर फ्रिज वापरणाऱ्यांसाठी टिप्स

आजकाल बाजारात येणाऱ्या अत्याधुनिक इन्व्हर्टर फ्रिजमध्ये सहसा ‘लो कूलिंग’, ‘रेनी कूलिंग’ आणि ‘हाय कूलिंग’ असे विशेष मोड्स दिलेले असतात. याशिवाय त्यात १ ते ७ या स्तरांची मॅन्युअल सेटिंगही असते. पावसाळ्याच्या वातावरणात इन्व्हर्टर फ्रिज नेहमी ‘रेनी मोड’ किंवा ‘मीडियम मोड’वर चालवावा, जेणेकरून अन्नाचा दर्जा उत्तम राहतो आणि वीजही वाचते.

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Web Title: Monsoon fridge temperature setting guide to keep food fresh in rainy season

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Published On: Jun 29, 2026 | 09:20 PM

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