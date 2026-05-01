Moto ने उडवली सर्वांची झोप! 200MP कॅमेऱ्यासह तगडा स्मार्टफोन लाँच, फीचर्सवर एकदा नजर टाका

Moto G87 Launched: इतर कंपन्यांसह आता मोटोरोलाने देखील 200MP कॅमेऱ्यासह नवा स्मार्टफोन लाँच केला आहे. या स्मार्टफोनमुळे बाजारातील स्पर्धा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. याची किंमत जाणून घेऊया.

Updated On: May 01, 2026 | 11:05 AM
  • नवा मोटोरोला स्मार्टफोन सुमारे 45 हजार रुपयांच्या किमतीत मिडरेंज सेगमेंटमध्ये लाँच केला आहे.
  • या स्मार्टफोनमध्ये 200MP कॅमेरा आणि 5200mAh बॅटरीसह दमदार परफॉर्मन्स व फोटोग्राफी फीचर्स देण्यात आले आहेत.
  • Moto G87 मध्ये 6.78-इंच AMOLED डिस्प्ले आणि 5000 निट्स ब्राइटनेससह प्रीमियम व्हिज्युअल अनुभव मिळतो.
Motorola Smartphone Launched: टेक कंपनी मोटोरोलाने त्यांच्या G सीरीजअंतर्गत एक नवीन स्मार्टफोन लाँच केला आहे. कंपनीचा नवा स्मार्टफोन Moto G87 या नावाने सादर केला आहे. कंपनीने लाँच केलेला हा स्मार्टफोन Moto G77 चे अपग्रेडेड वर्जन असल्याचे सांगितलं जात आहे. हा स्मार्टफोन मिडरेंज किंमतीत लाँच करण्यात आला आहे. Moto G87 स्मार्टफोनच्या फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्सवर नजर टाकूया.

Moto G87 ची किंमत आणि उपलब्धता

कंपनीने लाँच केलेल्या लेटेस्ट Moto G87 ची किंमत 399 यूरो म्हणजेच सुमारे 45 हजार रुपये आहे. हा फोन येत्या काही आठवड्यांत EMEA आणि लॅटिन अमेरिका बाजारपेठांमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध होईल.  (फोटो सौजन्य – Motorola) 

Moto G87 चे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

मोटोरोलाने लाँच केलेल्या लेटेस्ट डिव्हाईसमध्ये 6.78-इंच 1.5K एक्सट्रिम अमोलेड डिस्प्ले दिला जाणार आहे. यासोबतच फोनमध्ये 120Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट आणि 5000 निट्सपर्यंत पीक ब्राइटनेस दिली आहे. कंपनीने सांगितलं आहे की, स्मार्टफोनचे रिजॉल्यूशन स्टँडर्ड फुल एचडी पेक्षा 17 टक्के जास्त आहे. एवढंच नाही तर स्क्रीनवर कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i चे प्रोटेक्शन दिले आहे.

मोटोरोला डिव्हाईसमध्ये 6nm मीडियाटेक डेमेन्सिटी 6400 चिपसेट देण्यात आला आहे. यासोबतच या स्मार्टफोनमध्ये आर्म Mali-जी 57 एमसी 2 जीपीयू मिळणार आहे. मोटो जी 87 डिव्हाईस 4GB किंवा 8GB एलपीडीडीआर4एक्स रॅम आणि 128GB किंवा 256GB यूएफएस 2.2 स्टोरेज पर्यायांसह येते. रॅम बुस्ट फीचरच्या मदतीने तुम्ही फोनचे रॅम वर्चुअली 24GB पर्यंत वाढवू शकता.

रियर कॅमेरा सिस्टिममधील मोठ्या अपग्रेडसह कंपनीने हा स्मार्टफोन लाँच केला आहे. यामध्ये 200MP चा प्रायमरी कॅमेरा देण्यात आला आहे. यासोबतच फोनमध्ये ऑप्टिकल इमेज स्टॅबिलायझेशन आणि अल्ट्रा पिक्सेल टेक्नोलॉजीचा अनुभव देखील मिळणार आहे. कंपनीने दावा केला आहे की, ही टेक्नोलॉजी कमी प्रकाशात फोटो क्लिक करण्यासाठी लाइट सेंसिटिविटी 16 पट वाढवू शकते.

तसेच डिव्हाईसच्या मागील बाजूला f/2.2 अपर्चर वाला 8MP चे अल्ट्रा-वाइड लेंस देखील मिळणार आहे. तर सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी या स्मार्टफोनमध्ये 32MP चा कॅमेरा मिळणार आहे. हे डिव्हाईस 5200mAh बॅटरीने सुसज्ज असून त्यामध्ये 30W टर्बो पॉवर चार्जिंग सपोर्ट दिला आहे.

