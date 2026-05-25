Apple चाहत्यांसाठी मोठी बातमी! iPhone 20 चे रेंडर्स लीक; कर्व्ड बेजल-लेस डिझाइनने वेधले यूजर्सचे लक्ष

मुहूर्त ठरला! GTA VI ची लाँच डेट आली समोर… काय असणार खास? जाणून घ्या सविस्तर
अशी माहिती समोर आली आहे की, कंपनी आयफोन 19 सिरीज लाँच न करता थेट आयफोन 20 सिरीज लाँच करण्याची दाट शक्यता आहे. कारण 2007 मध्ये पहिला आयफोन लाँच झाला होता. 2027 मध्ये कंपनी आपला 20 वर्षांचा म्हणजेच दोन दशकांचा प्रवास साजरा करण्यासाठी थेट आयफोन 20 सिरीज लाँच करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यावर्षी आयफोन 18 सिरीज लाँच झाल्यानंतर पुढील वर्षी थेट आयफोन 20 सिरीज लाँच केली जाणार आहे. (फोटो सौजन्य – X)
iPhone 20 – MAJOR Changes! ✅ Curved OLED Panel
✅ Better Anti-Reflective Coating
✅ Under display face ID
✅ A21 SoC
✅ Apple Silicon Carbon battery
✅ Horizontal Camera Layout
✅ LOFIC Main Camera
✅ Dual Rear Camera
✅ Via @frontpagetech It’s Look Like Google Pixel Phone 🥹 pic.twitter.com/LaMHAaK4HY — Sufiyan Technology (@RealSufiyanKhan) May 23, 2026
समोर आलेल्या रिपोर्ट्सनुसार, टेक जायंट कंपनी असा आयफोन डिझाईन करू शकते, ज्यामध्ये स्क्रीन सुमारे पूर्णपणे बेजलने सुसज्ज असेल. याचा अर्थ असा आहे की, डिस्प्ले चारही बाजूला कडांपर्यंच पसरलेला असू शकतो. आयफोनच्या समोरील बाजूला फेस आयडी सिस्टिम आणि सेल्फी कॅमेरा देखील डिस्प्लेच्या खाली दिला जाऊ शकतो. जर रिपोर्ट्सप्रमाणेच कंपनीने खरंच आयफोन डिझाईन केला तर सध्या उपलब्ध असलेले डायनॅमिक आयसलँड डिझाईन आयफोनधून गायब होऊ शकते.
विशेष म्हणजे कंपनी त्यांचा जुना ट्रेंड पुन्हा एकदा फॉलो करत असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. ज्याप्रमाणे काही वर्षांपूर्वी कंपनीने आयफोन 9 स्किप करून थेट आयफोन एक्स लाँच केला होता. त्याचप्रमाणे, असे म्हटले जात आहे की अॅपल भविष्यात क्रमांक बदलू शकते. त्यामुळे आता अशी शक्यता वर्तवली जात आहे की, 20 व्या वर्धापन दिनानिमित्त कंपनी आयफोन 20 सिरीज लाँच करू शकते. याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती शेअर करण्यात आली नाही.
Jio vs Airtel vs Vi: 199 रुपयांच्या किंमतीत कोणाचा प्लॅन लयभारी? डेटा, व्हॅलिडिटी आणि कॉलिंगमधील फरक जाणून घ्या
समोर आलेल्याा रिपोर्ट्सनुसार, आगामी आयफोनमध्ये 3 मोठे बदल केले जाण्याची शक्यता आहे.