Apple चाहत्यांसाठी मोठी बातमी! iPhone 20 चे रेंडर्स लीक; कर्व्ड बेजल-लेस डिझाइनने वेधले यूजर्सचे लक्ष

Updated On: May 25, 2026 | 11:36 AM IST
Upcoming iPhone 20 Leaks: आयफोन यूजर्ससाठी आनंदाची बातमी आहे. कंपनी आयफोन 20 वर काम करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. हा आगामी आयफोन 20 पुढील वर्षी म्हणजेच 2027 मध्ये लाँच केला जाणार असल्याची शक्यता आहे. आगामी फोनबाबत काही डिटेल्स देखील समोर आले आहेत.

  • रिपोर्ट्सनुसार, अ‍ॅपल पुढील वर्षी आयफोन 19 स्किप करून थेट आयफोन 20 सिरीज लाँच करू शकते.
  • आगामी iPhone 20 मध्ये क्वाड-कर्व्ड बेजल-लेस डिस्प्ले आणि अंडर-डिस्प्ले फेस आयडी मिळण्याची शक्यता आहे.
  • लीक्सनुसार, अ‍ॅपल भविष्यात फिजिकल बटण पूर्णपणे हटवून नवीन डिझाइन सादर करू शकते.
iPhone 20 Leaks: टेक जायंट कंपनी अ‍ॅपल गेल्या काही दिवसांपासून आगामी आयफोन 18 सिरीज लाँचची तयारी करत आहे. आयफोन 18 च्या लाँचसाठी यूजर्स प्रचंड उत्सुक आहेत. आयफोन 18 सिरीजची जगभरात चर्चा सुरु असतानाच कंपनीच्या आगामी प्रिमियम स्मार्टफोनच्या चर्चा देखील वेगाने वाढल्या आहेत. खरं तर अलीकडेच एक नवीन रेंडर आणि काही लीक्स समोर आले आहेत, ज्यामुळे कथित आयफोन 20 बाबत चर्चा सुरु झाली आहे. अनेकांनी असा दावा केला आहे की, कंपनी त्यांच्या 20 व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयफोनच्या डिझाईनमध्ये आतापर्यंतचा सर्वात मोठा बदल करू शकते.

अशी माहिती समोर आली आहे की, कंपनी आयफोन 19 सिरीज लाँच न करता थेट आयफोन 20 सिरीज लाँच करण्याची दाट शक्यता आहे. कारण 2007 मध्ये पहिला आयफोन लाँच झाला होता. 2027 मध्ये कंपनी आपला 20 वर्षांचा म्हणजेच दोन दशकांचा प्रवास साजरा करण्यासाठी थेट आयफोन 20 सिरीज लाँच करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यावर्षी आयफोन 18 सिरीज लाँच झाल्यानंतर पुढील वर्षी थेट आयफोन 20 सिरीज लाँच केली जाणार आहे.  (फोटो सौजन्य – X) 

बेजलने सुसज्ज स्क्रीन मिळण्याची शक्यता

समोर आलेल्या रिपोर्ट्सनुसार, टेक जायंट कंपनी असा आयफोन डिझाईन करू शकते, ज्यामध्ये स्क्रीन सुमारे पूर्णपणे बेजलने सुसज्ज असेल. याचा अर्थ असा आहे की, डिस्प्ले चारही बाजूला कडांपर्यंच पसरलेला असू शकतो. आयफोनच्या समोरील बाजूला फेस आयडी सिस्टिम आणि सेल्फी कॅमेरा देखील डिस्प्लेच्या खाली दिला जाऊ शकतो. जर रिपोर्ट्सप्रमाणेच कंपनीने खरंच आयफोन डिझाईन केला तर सध्या उपलब्ध असलेले डायनॅमिक आयसलँड डिझाईन आयफोनधून गायब होऊ शकते.

जुना ट्रेंड पुन्हा फॉलो करणार कंपनी?

विशेष म्हणजे कंपनी त्यांचा जुना ट्रेंड पुन्हा एकदा फॉलो करत असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. ज्याप्रमाणे काही वर्षांपूर्वी कंपनीने आयफोन 9 स्किप करून थेट आयफोन एक्स लाँच केला होता. त्याचप्रमाणे, असे म्हटले जात आहे की अ‍ॅपल भविष्यात क्रमांक बदलू शकते. त्यामुळे आता अशी शक्यता वर्तवली जात आहे की, 20 व्या वर्धापन दिनानिमित्त कंपनी आयफोन 20 सिरीज लाँच करू शकते. याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती शेअर करण्यात आली नाही.

तीन मोठे बदल होण्याची शक्यता

समोर आलेल्याा रिपोर्ट्सनुसार, आगामी आयफोनमध्ये 3 मोठे बदल केले जाण्याची शक्यता आहे.

  • आयफोनमधील पहिला बदल क्वाड-कर्व्ड डिस्प्ले असणार आहे, ज्यामध्ये स्क्रीनच्या चारही बाजूला हलके कर्व डिझाईन ऑफर केले जाणार आहे.
  • दुसरा बदल म्हणजे अंडर-डिस्प्ले फेस आयडी आणि फ्रंट कॅमेराबाबत असू शकतो.
  • आयफोनमधील तिसरा बदल फिजिकल बटन हटवले जाऊ शकते.

Published On: May 25, 2026 | 11:36 AM

May 25, 2026 | 11:36 AM
May 25, 2026 | 11:35 AM
May 25, 2026 | 11:30 AM
May 25, 2026 | 11:24 AM
May 25, 2026 | 11:18 AM
May 25, 2026 | 10:58 AM
May 25, 2026 | 10:54 AM

May 24, 2026 | 07:38 PM
May 24, 2026 | 07:27 PM
May 24, 2026 | 07:20 PM
May 24, 2026 | 07:13 PM
May 24, 2026 | 07:05 PM
May 24, 2026 | 06:57 PM
May 24, 2026 | 03:32 PM