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Tech Tips: कधी आणि कसा स्वच्छ करावा Solar Panel? 90 टक्के लोकांना माहिती नाही महत्त्वाचे नियम… वाचा सविस्तर

Updated On: Jun 05, 2026 | 09:52 AM IST
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सारांश

Solar Panel Cleaning Tips: सोलार पॅनलची साफसफाई आणि स्वच्छता करताना काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवणं अत्यंत गरजेचं आहे. अन्यथा तुमच्या एका चुकीमुळे सोलार पॅनलला मोठं नुकसान होऊ शकतं आणि तुम्हाला मोठा खर्च करावा लागू शकतो. याच नियमांबाबत आता सविस्तर जाणून घेऊया.

Tech News: कधी आणि कसा स्वच्छ करावा Solar Panel? 90 टक्के लोकांना माहिती नाही महत्त्वाचे नियम... वाचा सविस्तर

Tech News: कधी आणि कसा स्वच्छ करावा Solar Panel? 90 टक्के लोकांना माहिती नाही महत्त्वाचे नियम... वाचा सविस्तर

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विस्तार
  • सोलार पॅनलवर धूळ, माती आणि कचरा साचल्यास त्याची कार्यक्षमता कमी होऊ शकते, त्यामुळे वेळोवेळी स्वच्छता करणे गरजेचे आहे.
  • सोलार पॅनलची साफसफाई सकाळी किंवा थंड वातावरणात करावी आणि उंच ठिकाणी असलेल्या पॅनलसाठी तज्ज्ञांची मदत घ्यावी.
  • स्वच्छतेसाठी मुलायम कापड किंवा ब्रश वापरावा आणि पॅनलवर जोरदार पाण्याचा फवारा किंवा केमिकल्सचा वापर टाळावा.
Solar Panel Tips: सोलार पॅनलमध्ये मुव्हींग पार्टस नसतात, त्यामुळे याला जास्त देखभाल करण्याची गरज भासत नाही. मात्र असे असले तरी देखील वेळोवेळी सोलार पॅनलची साफसफाई करणे गरजेचे आहे. जर सोलार पॅनलवर धूळ आणि कचरा जमा झाला तर त्याची कार्यक्षमता कमी होऊ शकते. याच कारणामुळे मॅन्युफॅक्चरर सहसा सोलर पॅनल योग्य पद्धतीने साफ करण्याचा सल्ला देतात. पावसाळ्यामध्ये पाण्यामुळे सोलर पॅनलवरील धुळ, माती, घाण, कचरा आणि सुकलेली पाने इत्यादी आपोआप साफ केली जातात. मात्र दरवेळी सोलर पॅनलच्या स्वच्छतेसाठी पावसाळ्याची वाट बघू शकत नाही. आता आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत की सोलर पॅनलची साफसफाई कधी आणि कशी केली जाऊ शकते.

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कधी करावी सोलर पॅनलची साफसफाई?

सोलर पॅनलची साफसफाई कधी करावी या प्रश्नाचे कोणतेही अचूक उत्तर नाही. कारण या प्रश्नाचे उत्तर पूर्णपणे तुमच्यावर अवलंबून आहे. सोलार पॅनलची साफसफाई करून काही महिने उलटले असतील आणि पॅनलवर धूळ, माती आणि कचरा इत्यादी जमा झाला असेल तर तुम्ही सोलार पॅनलची साफसफाई करू शकता. तसेच जर तुम्हाला वाटत असेल की सोलर पॅनलची कार्यक्षमता कमी झाली आहे आणि ते योग्य प्रकारे काम करत नाही, तर तुम्ही याची साफसफाई करण्याचा विचार करू शकतो. सोलार पॅनलची योग्य स्वच्छता केल्यानंतर देखील सोलार पॅनलची कार्यक्षमता पूर्वी सारखी वाटत नसेल तर यामागे तांत्रिक समस्या देखील असू शकतात. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

या गोष्टी नेहमी लक्षात ठेवा

सोलर पॅनलची स्वच्छता करण्यासाठी सकाळचा वेळ किंवा एखाद्या थंड दिवसाची निवड करा. उष्णता शोषण्याच्या गुणधर्मामुळे, सूर्योदयानंतर पॅनल खूप जास्त गरम होतात आणि अशावेळी त्यांची स्वच्छता करणे एखाद्या धोक्यापेक्षा कमी नाही. जर सोलार पॅनल जास्त उंचीवर असेल तर त्याची स्वच्छता करण्यासाठी एखाद्या प्रोफेशनल व्यक्तीची मदत घ्या.

अशी करा सोलर पॅनलची साफसफाई

  • पॅनलची साफसफाई करण्यापूर्वी सोलर एनर्जी सिस्टम बंद करा. यामुळे धोके कमी होतात.
  • साफसफाई करताना पॅनलवर जास्त जोर देऊ नका. यामुळे सेल्समध्ये छोट्या भेगा पडू शकतात. यामुळे सोलार पॅनल कायमचा डॅमेज होऊ शकतो.
  • पॅनलवर जास्त वेगाने पाण्याचा फवारा मारु नये आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे साफसफाई करताना जास्त मजबूत केमिकलचा वापर करू नये.
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  • पॅनलची स्वच्छता करण्यासाठी मुलायम कापडाचा वापर किंवा ब्रशचा वापर करा. यामुळे पृष्ठभाग खडबडीत होणार नाही.
  • जर पॅनरवर एखादा मोठा दाग किंवा खूप घाण जमा झाली असेल तर हा संबंधित भाग एका ओल्या कपड्याने झाकून ठेवा. थोड्या वेळानंतर हा कपडा काढून त्या संबंधित ठिकाणी स्वच्छता करा. यामुळे तुम्हाला साफसफाई करताना पॅनलवर जास्त जोर द्यावा लागणार नाही.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: सोलार पॅनल म्हणजे काय?

    Ans: सोलार पॅनल हे सूर्यप्रकाशातील ऊर्जा विद्युत ऊर्जेमध्ये रूपांतरित करणारे उपकरण आहे.

  • Que: सोलार पॅनल कसे काम करते?

    Ans: सोलार पॅनलमधील फोटोव्होल्टेइक (PV) सेल्स सूर्यप्रकाश शोषून वीज निर्माण करतात.

  • Que: सोलार पॅनल लावण्याचे फायदे काय आहेत?

    Ans: वीज बिलात बचत, पर्यावरणपूरक ऊर्जा आणि दीर्घकालीन खर्चात कपात हे त्याचे प्रमुख फायदे आहेत.

Web Title: When and how to solar panel 90 percent people do not know about these rules

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Published On: Jun 05, 2026 | 09:47 AM

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