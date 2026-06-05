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Maharashtra Monsoon Alert: महाराष्ट्रावर मान्सूनपूर्व पावसाचा अंदाज! सर्वच जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा हाय अलर्ट जारी

Updated On: Jun 05, 2026 | 10:09 AM IST
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सारांश

हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, नैऋत्य मान्सूनने केरळ, कर्नाटक आणि तामिळनाडू ओलांडून अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागराच्या बहुतांश भागांमध्ये प्रवेश केला आहे. परिणामी, पश्चिम महाराष्ट्रातील कमाल तापमान पुढील ४-५ दिवसांत १ ते २ अंश सेल्सिअसने कमी होण्याची शक्यता आहे.

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Maharashtra Monsoon Alert: विदर्भातील तीन जिल्ह्यांना मुसळधार पावसाचा ऑरेंज अलर्ट; पुणे, नाशिकसह २४ जिल्ह्यांमध्ये यलो अलर्ट

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विस्तार
  • आजपासून राज्यातील जवळपास सर्व जिल्ह्यांमध्ये मान्सूनपूर्व पावसाचा अंदाज
  • राज्याच्या बहुतांश भागासाठी मेघगर्जनेसह पावसासाठी यलो अलर्ट जारी
  • कोकणातील काही जिल्ह्यांमध्ये मेघगर्जनेसह मुसळधार पाऊस आणि वादळी वाऱ्यांची शक्यता
Maharashtra Monsoon Alert: महाराष्ट्रात मान्सूनपूर्व पावसाचा जोर वाढला आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) अंदाजानुसार, आज, शुक्रवार, ५ जून रोजी राज्यातील जवळपास सर्व जिल्ह्यांमध्ये मान्सूनपूर्व पावसाचा अंदाज आहे. या गंभीर हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर, प्रशासनाने तीन जिल्ह्यांसाठी ऑरेंज अलर्ट आणि २४ जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट जारी केला आहे.

या जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पावसासाठी ऑरेंज अलर्ट

अतिशय मुसळधार पावसाच्या शक्यतेमुळे विदर्भातील तीन जिल्ह्यांसाठी: अमरावती, चंद्रपूर आणि वर्धा येथे ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. येथील रहिवाशांना खराब हवामानात सतर्क राहण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

२४ जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट आणि मान्सूनपूर्व परिस्थिती

राज्याच्या बहुतांश भागासाठी मेघगर्जनेसह पावसासाठी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. या जिल्ह्यांमध्ये रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, जळगाव, नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव, अकोला, भंडारा, बुलढाणा, गडचिरोली, गोंदिया, नागपूर, वाशिम आणि यवतमाळ यांचा समावेश आहे.

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प्रादेशिक हवामान अंदाज

कोकण:

कोकणातील काही जिल्ह्यांमध्ये मेघगर्जनेसह मुसळधार पाऊस आणि वादळी वाऱ्यांची शक्यता आहे. येथे ताशी ४०-५० किमी वेगाने सोसाट्याचा वारा वाहण्याची शक्यता आहे.

मुंबई आणि उपनगरे:

मुंबईत आकाश अंशतः ढगाळ राहील. रात्री किंवा सकाळी मेघगर्जनेसह मध्यम ते मुसळधार पाऊस आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यांची शक्यता आहे. कमाल तापमान सुमारे ३५ अंश सेल्सिअस आणि किमान तापमान सुमारे २६ अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता आहे.

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मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाडा:

येथे मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह हलक्या ते मध्यम पावसाची शक्यता आहे.

तापमान आणि मान्सूनची प्रगती

हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, नैऋत्य मान्सूनने केरळ, कर्नाटक आणि तामिळनाडू ओलांडून अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागराच्या बहुतांश भागांमध्ये प्रवेश केला आहे. परिणामी, पश्चिम महाराष्ट्रातील कमाल तापमान पुढील ४-५ दिवसांत १ ते २ अंश सेल्सिअसने कमी होण्याची शक्यता आहे.

प्रशासनाने शेतकरी आणि नागरिकांना वादळी पावसात सुरक्षित ठिकाणी राहण्याचे आणि विजेची उपकरणे व झाडांपासून अंतर राखण्याचे आवाहन केले आहे.

 

Web Title: Maharashtra pre monsoon rain alert june 2026 imd weather forecast

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Published On: Jun 05, 2026 | 10:06 AM

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