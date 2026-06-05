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  • India Vs Afghanistan Test Cricket Ind Assistant Coach Ryan Ten Doeschate Wanted Devdutt Padikkal Or Sai Sudarshan To Be Play On Number 3 Position

IND Vs AFG: अफगाणिस्तानविरूद्ध कसोटी सामन्यात तिसऱ्या खेळाडूचे स्थान अजूनही पक्के नाही, साई की पडिक्कल कोण जिंकणार विश्वास

Updated On: Jun 05, 2026 | 10:04 AM IST
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सारांश

भारतीय संघ कसोटी सामन्यांसाठी तिसऱ्या क्रमांकाच्या फलंदाजाच्या शोधात आहे. चेतेश्वर पुजारा नंतर कोणताही फलंदाज या जागेवर आपला दावा पक्का करू शकलेला नाही. आता नक्की ही जागा कोणाची?

तिसऱ्या क्रमांकावर नक्की कोणाची जागा स्थिरावणार (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

तिसऱ्या क्रमांकावर नक्की कोणाची जागा स्थिरावणार (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

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विस्तार
  • 3 ऱ्या क्रमांकावर नक्की कोणता खेळाडू खेळणार?
  • भारतीय सहायक प्रशिक्षक रायनने दोन नावांवर दावा केला आहे 
  • साई सुदर्शन की देवदत्त पडिक्कल नक्की कोण खेळू शकेल?
भारतीय क्रिकेट संघ अफगाणिस्तानविरुद्ध एकच कसोटी सामना खेळणार आहे, पण त्यांच्यापुढील सर्वात मोठे आव्हान तिसऱ्या क्रमांकाच्या फलंदाजाचे आहे. चेतेश्वर पुजाराला संघातून वगळल्यापासून आणि नंतर त्याने निवृत्ती घेतल्यापासून, भारताच्या कसोटी संघात तिसऱ्या क्रमांकाच्या फलंदाजाची उणीव भासत आहे, जो हे स्थान सांभाळू शकेल. सहाय्यक प्रशिक्षक रायन टेन डोशेट यांची इच्छा आहे की, तिसऱ्या क्रमांकाचे स्थान जो कोणी भरेल, मग तो साई सुदर्शन असो किंवा देवदत्त पडिक्कल, त्याच्या खेळात स्थिरता असावी.

या दोघांव्यतिरिक्त, भारताने सध्याचा कर्णधार शुभमन गिल, करुण नायर आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांनाही तिसऱ्या क्रमांकावर आजमावून पाहिले आहे, पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. टेन डोशेट यांनी संकेत दिला की, हे स्थान जो कोणी भरेल त्याला अधिक मोठी संधी दिली जाईल. सामन्यापूर्वी माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, “या स्थानावर खूप बदल झाले आहेत आणि ही एक आदर्श परिस्थिती नाही. तुम्ही या भूमिकेसाठी सध्याच्या खेळाडूंकडे पाहिले पाहिजे आणि कदाचित एकालाच कायम ठेवले पाहिजे.”

साई आणि देवदत्तबाबत मत 

टेन डोशेट यांनी मान्य केले की दोन्ही फलंदाज सध्या चांगल्या फॉर्ममध्ये आहेत. देशांतर्गत क्रिकेट असो किंवा नुकतीच संपलेली इंडियन प्रीमियर लीग, साई आणि देवदत्त यांनी चांगला फॉर्म दाखवला आहे. ते म्हणाले की, तिसऱ्या क्रमांकाची भूमिका अवघड असते, विशेषतः जेव्हा कसोटी सामन्यांमध्ये मोठे अंतर असते. भारताची शेवटची कसोटी डिसेंबरमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झाली होती. अफगाणिस्तानविरुद्धच्या एकमेव कसोटीनंतर, भारत ऑगस्टमध्ये श्रीलंकेविरुद्ध दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळणार आहे.

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३ ऱ्या क्रमांकाची जागा खूप महत्त्वाची 

टेन डोशेट म्हणाले, “फलंदाजीसाठी ही एक अवघड आणि खूप महत्त्वाची जागा आहे. देव देशांतर्गत क्रिकेटच्या सर्व फॉरमॅटमध्ये भरपूर धावा करत आहे. साईने आयपीएलमध्ये गुजरातसाठी भरपूर धावा केल्या आहेत, त्यामुळे दोघेही चांगल्या फॉर्ममध्ये आहेत. जो कोणी खेळेल त्याला काही संधी दिली जाईल. सध्या हे अवघड आहे कारण एक कसोटी सामना आहे, त्यानंतर दोन महिने कसोटी सामने नाहीत. त्यानंतर दोन कसोटी सामने आहेत आणि मग बराच काळ सामने नाहीत. त्यामुळे आम्हाला हे लक्षात ठेवावे लागेल.”

तिसऱ्या क्रमांकाच्या जागेसाठी निर्णय घेण्याच्या गरजेवर भर

अधिक कालावधीची गरज असूनही, टेन डोशेट यांनी हे देखील मान्य केले की तिसऱ्या क्रमांकाच्या भूमिकेसाठी फलंदाजाची निवड करण्याचा आणि त्याला पाठिंबा देण्याचा निर्णय लवकर घेतला पाहिजे. ते पुढे म्हणाले, “महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे निर्णय घेणे आणि मग तो खेळाडू या भूमिकेशी लवकर जुळवून घेईल यावर विश्वास ठेवणे. डब्ल्यूटीसी क्रमवारीतील आमची स्थिती पाहता, कदाचित आम्ही या जागेसाठी कोणालातरी आधीच पाठिंबा देऊ शकलो असतो.”

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सुदर्शन विरुद्ध पडिक्कल कसोटी आकडेवारी

सुदर्शनने आतापर्यंत सहा कसोटी सामने खेळले असून, २७.४५ च्या सरासरीने ३०२ धावा केल्या आहेत. त्याच्या नावावर कसोटीत दोन अर्धशतके आहेत. त्याची प्रथम-श्रेणी सरासरी देखील ४० पेक्षा कमी आहे. पडिक्कलने २०२४ मध्ये दोन कसोटी सामने खेळले असून, तीन डावांमध्ये ९० धावा केल्या आहेत आणि इंग्लंडविरुद्ध पदार्पणातच अर्धशतक झळकावले आहे. त्याची प्रथम-श्रेणी सरासरी ४२.६७ आहे.

Web Title: India vs afghanistan test cricket ind assistant coach ryan ten doeschate wanted devdutt padikkal or sai sudarshan to be play on number 3 position

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Published On: Jun 05, 2026 | 10:04 AM

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