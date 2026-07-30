CWC 2026: एक नाही, तीन-तीन दावेदार! Neeraj Chopraची फायनलमध्ये धडक; रोहित-यशवीरचीही दमदार एन्ट्री

वो अलग ही लेव्हल का बंदा! ‘बेबी’ बॉसला कोणत्या बॉलरची भीती वाटते? Vaibhav Sooryavanshi म्हणाला…
ग्लासगो येथे झालेल्या पात्रता फेरीत, नीरज चोप्राने भालाफेकीत ७९.६१ मीटरचा सर्वोत्तम प्रयत्न केला. नीरजने पहिल्या प्रयत्नात ७६.२८ मीटरचे अंतर गाठले. परंतु, यापेक्षाही प्रभावी कामगिरी अपेक्षित होती. मात्र, दुसऱ्या प्रयत्नात नीरजने ७९.६१ मीटरचा थ्रो करून थेट पाचवे स्थान पटकावले. या सर्वोत्तम प्रयत्नाच्या जोरावर त्याने अंतिम फेरीत आपले स्थान निश्चित केले. त्यानंतर त्याने तिसरा प्रयत्न केला नाही. या स्पर्धेत हवामानामुळे खेळाडूंसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले. ग्लासगोमधील थंड आणि ढगाळ हवामानामुळे, कोणताही खेळाडू ८४ मीटरचा ऑटोमेटिक पात्रतेचा गुण गाठू शकला नाही. त्यामुळे, दोन्ही गटांच्या सर्वोत्तम कामगिरीच्या आधारावर अंतिम फेरीतील स्पर्धकांची निवड करण्यात आली.
भारताच्या रोहित यादवने पहिला प्रयत्न ७७.०४ मीटर आणि दुसरा प्रयत्न ७८.३७ मीटरचा केला. त्याने तिसरा प्रयत्न केला नाही आणि तो नवव्या स्थानावर राहिला. यशवीरचा पहिला प्रयत्न ७३.८९ मीटर होता, त्यानंतर त्याचा दुसरा प्रयत्न ७४.४५ मीटर होता. तो पात्र ठरणार नाही असे वाटत होते. मात्र, आपल्या तिसऱ्या प्रयत्नात यशवीरने ७८.३६ मीटर फेक करून अंतिम फेरीसाठी पात्रता मिळवली आणि १० वे स्थान पटकावले. यामुळे भारताला पदकाचे तीन प्रबळ दावेदार मिळाले आहेत.
पात्रता फेरीत, श्रीलंकेच्या रुमेश थरंगा पाथिराजेने ८२.२४ मीटर थ्रो करून प्रथम क्रमांक पटकावला. दरम्यान, पाकिस्तानच्या अर्शद नदीमला त्याच्या पहिल्या प्रयत्नानंतर अंतरात सुधारणा करता आली नाही, परंतु ७८.६३ मीटर थ्रो करून सातव्या स्थानी राहून त्याने अंतिम फेरीत स्थान मिळवले. आता सर्वांचे लक्ष अंतिम फेरीवर असेल, जिथे नीरज चोप्रा पुन्हा एकदा मोठ्या मंचावर सुवर्णपदक जिंकण्याचे ध्येय ठेवेल. तीन भारतीय खेळाडू अंतिम फेरीत पोहोचल्याने देशाच्या पदकाच्या आशाही वाढल्या आहेत.