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CWC 2026: एक नाही, तीन-तीन दावेदार! Neeraj Chopraची फायनलमध्ये धडक; रोहित-यशवीरचीही दमदार एन्ट्री

Updated On: Jul 30, 2026 | 05:49 PM IST
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सारांश

Neeraj Chopra yash vir rohit Yadav Qualified glasgow CWG 2026 Javelin Final: नीरज चोप्रा,यश वीर आणि रोहित यादवने दमदार कामगिरी करत राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत पुरुषांच्या भालाफेक स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत आपले स्थान निश्चित केले.

CWC 2026: एक नाही, तीन-तीन दावेदार! Neeraj Chopraची फायनलमध्ये धडक; रोहित-यशवीरचीही दमदार एन्ट्री
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विस्तार
  • नीरज चोप्रा फायनलमध्ये
  • रोहित-यशवीरचीही दमदार कामगिरी
  • रुमेश थरंगा ठरला अव्वल
राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील ( Commonwealth Games 2026) भालाफेक स्पर्धेत भारताचा स्टार खेळाडू नीरज चोप्राने पात्रता फेरीत पाचवे स्थान मिळवून अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे. फक्त नीरजच नाही तर, तर भारताचे तिन्ही भालाफेकपटूने पात्रता फेरीतील आव्हान यशस्वीपणे पार केले. रोहित यादव आणि यशवीर सिंग यांनीही दमदार कामगिरी करत अंतिम फेरीतील आपले स्थान निश्चित केले आहे. पात्रता फेरीत अठरा खेळाडूंना प्रत्येकी तीन संधी मिळाल्या होत्या, तर नीरजने फक्त दोनच संधी साधल्या. त्याची सर्वोत्तम फेक ७९.६१ मीटर होती, ज्यामुळे तो पाचव्या स्थानावर राहिला. या फेरीतील, अव्वल १२ खेळाडू अंतिम फेरीत पोहोचले. अंतिम फेरी ३१ जुलै रोजी मध्यरात्री १२:४५ च्या वाजता सुरू होईल.

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नीरजने ओलांडला ७९ मीटरचा टप्पा

ग्लासगो येथे झालेल्या पात्रता फेरीत, नीरज चोप्राने भालाफेकीत ७९.६१ मीटरचा सर्वोत्तम प्रयत्न केला. नीरजने पहिल्या प्रयत्नात ७६.२८ मीटरचे अंतर गाठले. परंतु, यापेक्षाही प्रभावी कामगिरी अपेक्षित होती. मात्र, दुसऱ्या प्रयत्नात नीरजने ७९.६१ मीटरचा थ्रो करून थेट पाचवे स्थान पटकावले. या सर्वोत्तम प्रयत्नाच्या जोरावर त्याने अंतिम फेरीत आपले स्थान निश्चित केले. त्यानंतर त्याने तिसरा प्रयत्न केला नाही. या स्पर्धेत हवामानामुळे खेळाडूंसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले. ग्लासगोमधील थंड आणि ढगाळ हवामानामुळे, कोणताही खेळाडू ८४ मीटरचा ऑटोमेटिक पात्रतेचा गुण गाठू शकला नाही. त्यामुळे, दोन्ही गटांच्या सर्वोत्तम कामगिरीच्या आधारावर अंतिम फेरीतील स्पर्धकांची निवड करण्यात आली.

रोहित यादव – यशवीरचीही दमदार एन्ट्री

भारताच्या रोहित यादवने पहिला प्रयत्न ७७.०४ मीटर आणि दुसरा प्रयत्न ७८.३७ मीटरचा केला. त्याने तिसरा प्रयत्न केला नाही आणि तो नवव्या स्थानावर राहिला. यशवीरचा पहिला प्रयत्न ७३.८९ मीटर होता, त्यानंतर त्याचा दुसरा प्रयत्न ७४.४५ मीटर होता. तो पात्र ठरणार नाही असे वाटत होते. मात्र, आपल्या तिसऱ्या प्रयत्नात यशवीरने ७८.३६ मीटर फेक करून अंतिम फेरीसाठी पात्रता मिळवली आणि १० वे स्थान पटकावले. यामुळे भारताला पदकाचे तीन प्रबळ दावेदार मिळाले आहेत.

रुमेश थरंगा ठरला अव्वल

पात्रता फेरीत, श्रीलंकेच्या रुमेश थरंगा पाथिराजेने ८२.२४ मीटर थ्रो करून प्रथम क्रमांक पटकावला. दरम्यान, पाकिस्तानच्या अर्शद नदीमला त्याच्या पहिल्या प्रयत्नानंतर अंतरात सुधारणा करता आली नाही, परंतु ७८.६३ मीटर थ्रो करून सातव्या स्थानी राहून त्याने अंतिम फेरीत स्थान मिळवले. आता सर्वांचे लक्ष अंतिम फेरीवर असेल, जिथे नीरज चोप्रा पुन्हा एकदा मोठ्या मंचावर सुवर्णपदक जिंकण्याचे ध्येय ठेवेल. तीन भारतीय खेळाडू अंतिम फेरीत पोहोचल्याने देशाच्या पदकाच्या आशाही वाढल्या आहेत.

हे १२ खेळाडू पोहोचले अंतिम फेरीत

  • रुमेश पाथिरगे (SRI)- ८२.२४ मी
  • अँडरसन पीटर्स (GRE) – ८१.२९ मी
  • के डू स्मिथ (RSA) – ८०.६४ दशलक्ष
  • बेन ईस्ट (ENG) – ८०.३८ मी
  • नीरज चोप्रा (IND) – ७९.६१ मी
  • कॅमेरॉन मॅकइन्टायर (AUS) – ७८.९१ मी
  • अर्शद नदीम (PAK) – ७८.६३ मी
  • कीशॉन स्ट्रेचन (BAH) – ७८.६० मी
  • रोहित यादव (IND) – ७८.३७ मी
  • यशवीर सिंग (IND) – ७८.३६ मी
  • केशॉर्न वॉलकॉट (TTO) – ७८.२६ मी
  • चिनेचेरेम नमडी (NIG) – ७५.२७ मी
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Web Title: Neeraj chopra rohit yadav yashvir singh qualified cwg 2026 javelin final

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Published On: Jul 30, 2026 | 05:49 PM

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