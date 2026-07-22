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Samsung Galaxy Unpacked 2026: कधी आणि कुठे सुरु होणार सॅमसंग लाईव्ह ईव्हेंट? कोणते डिव्हाईस होणार लाँच? जाणून घ्या

Updated On: Jul 22, 2026 | 09:39 AM IST
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सारांश

Samsung Galaxy Event: सॅमसंगचा नवा ईव्हेंट आज सुरु होणार आहे. या ईव्हेंटमध्ये कंपनी अनेक नवीन प्रोडक्ट्स लाँच करणार आहे. तसेच या ईव्हेंटमध्ये ग्राहकांसाठी एक खास सरप्राईज असणार आहे. हे सरप्राईज म्हणजेच ईव्हेंटमध्ये कंपनी स्पाइडर-मॅनसह भागिदारी करत नवीन प्रोडक्ट लाँच करण्याची शक्यता आहे.

Samsung Galaxy Unpacked 2026: कधी आणि कुठे सुरु होणार सॅमसंग लाईव्ह ईव्हेंट? कोणते डिव्हाईस होणार लाँच? जाणून घ्या

Samsung Galaxy Unpacked 2026: कधी आणि कुठे सुरु होणार सॅमसंग लाईव्ह ईव्हेंट? कोणते डिव्हाईस होणार लाँच? जाणून घ्या

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विस्तार
  • सॅमसंग गॅलेक्सी अनपॅक्ड 2026 इव्हेंट आज संध्याकाळी 6:30 वाजता (भारतीय वेळेनुसार) होणार आहे.
  • गॅलेक्सी झेड फोल्ड 8, झेड फोल्ड 8 अल्ट्रा, झेड फ्लिप 8 आणि नवीन गॅलेक्सी वॉच सिरीज लाँच होण्याची शक्यता आहे.
  • इव्हेंटचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग सॅमसंगच्या युट्यूब, न्यूजरूम आणि अधिकृत वेबसाइटवर पाहता येणार आहे.
Samsung Event 2026: टेक कंपनी सॅमसंगचा बहुप्रतिक्षित सॅमसंग गॅलेक्सी अनपॅक्ड ईव्हेंट 2026 आज म्हणजेच 22 जुलै रोजी आयोजित करण्यात आला आहे. साऊथ कोरियन कंपनीद्वारे आयोजित करण्यात आलेल्या या ईव्हेंटमध्ये लेटेस्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन्स आणि स्मार्टवॉच्या नवीन लाईनअप लाँच केल्या जाण्याची शक्यता आहे. तसेच कंपनी काही निवडक मार्केट्समध्ये सॅमसंग गॅलेक्सी कार्ड देखील लाँच करू शकते. लंडनमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या या ईव्हेंटमध्ये सॅमसंग त्यांचे बहुप्रतिक्षित प्रोडक्ट्स लाँच करण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. या ईव्हेंटचे स्ट्रिमिंग कुठे होणार आहे आणि तुम्ही हा ईव्हेंट कधी पाहू शकता, याबाबत आता सविस्तर जाणून घेऊया.

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कधी आणि कुठे पाहू शकता आगामी सॅमसंग ईव्हेंट?

सॅमसंग गॅलेक्सी अनपॅक्ड ईव्हेंट 2026 आज 22 जुलै रोजी लंडनमध्ये आयोजित करण्यात आला आहे. भारतीय वेळेनुसार, हा ईव्हेंट संध्याकाळी ठीक 6:30 वाजता सुरु होणार आहे. भारतीय सॅमसंगच्या अधिकृत युट्यूब चॅनेल्स, सॅमसंग न्यूजरूम वेबसाइट किंवा सॅमसं.कॉम वर हा ईव्हेंट लाईव्ह पाहू शकतात आणि ईव्हेंटचे सर्व अपडेट्स मिळवू शकतात.  (फोटो सौजन्य: Pinterest) 

ईव्हेंटमध्ये कोणते गॅझेट्स लाँच होण्याची शक्यता?

कंपनीने आयोजित केलेल्या या ईव्हेंटमध्ये अनेक प्रोडक्ट्स लाँच केले जाण्याची शक्यता आहे, ज्यामध्ये फोल्डेबल आणि फ्लिप-स्टाइल फोन्स, वियरेबल डिव्हाईस आणि निवडक बाजारांसाठी सॅमसंग गॅलेक्सी कार्ड लाँच केले जाण्याची शक्यता आहे. स्मार्टफोन कॅटेगरीमध्ये गॅलेक्सी झेड फोल्ड 8, गॅलेक्सी झेड फोल्ड 8 अल्ट्रा आणि गॅलेक्सी झेड फ्लिप 8 हे डिव्हाईस सादर केले जाण्याची शक्यता आहे. यापैकी गॅलेक्सी झेड फोल्ड 8 मध्ये जास्त कॉम्पॅक्ट डिझाईन मिळण्याची शक्यता आहे.

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याशिवाय, कंपनी नवीन गॅलेक्सी वॉच सिरीज देखील सादर करण्याची शक्यता आहे. याचं कारण म्हणजेच सॅमसंगने नेहमीच आपल्या फोल्डेबल डिव्हाईससोबत नवीन वेअरेबल्सची घोषणा केली आहे. त्यामुळे, यावेळी देखील कंपनी अशा घोषणा करण्याची दाट शक्यता आहे. या ईव्हेंटमध्ये कंपनी स्पाइडर-मॅनसह भागिदारी करत नवीन प्रोडक्ट लाँच करण्याची शक्यता आहे. कंपनी त्यांच्या लेटेस्ट गॅलेक्सी झेड फोल्ड 8 ला स्पाइडर-मॅन ब्रांडिंगसह लाँच करण्याची शक्यता आहे. कंपनीने हे देखील निश्चित केले आहे की, अमेरिकन बाजारपेठेत नवीन ‘सॅमसंग गॅलेक्सी कार्ड’ उपलब्ध होईल, जे थेट ‘ॲपल कार्ड’शी स्पर्धा करेल.

Web Title: Samsung galaxy unpacked 2026 will live to tonight at 22 july 2026 where you can watch it tech news marathi

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Published On: Jul 22, 2026 | 09:33 AM

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