Samsung चा धडाकेबाज अपडेट! सिक्युरिटी आणि परफॉर्मन्समध्ये झाली सुधारणा, लिस्टमध्ये तुमचा फोन आहे का? आत्ताच तपासा

One UI 8.5 अपडेट जास्तीत जास्त सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करणार आहे, असं सांगितलं जात आहे. स्टेबल One UI 8.5 अपडेट सॅमसंग गॅलेक्सी S26 सीरीजसह लाँच करण्याची शक्यता आहे. याबाबत अधिक जाणून घेऊया.

Updated On: Jan 06, 2026 | 12:19 PM
  • One UI 8.5 अपडेटचे तीसरे बीटा वर्जन रोलआऊट करण्यास सुरुवात
  • जास्तीत जास्त सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा कंपनीचा प्रयत्न
  • गॅलेक्सी S26 सीरीज 25 फेब्रुवारी रोजी लाँच होण्याची शक्यता
सॅमसंग मोबाईल यूजर्ससाठी एक आनंदाची बातमी आहे. कंपनीने गॅलेक्सी S25 लाइनअपसाठी अँड्रॉइड 16 क्यूपीआर 2 वर बेस्ड One UI 8.5 अपडेटचे तीसरे बीटा वर्जन रोलआऊट करण्यास सुरुवात केली आहे. जर तुम्ही लेटेस्ट सॅमसंग स्मार्टफोनचा वापर करत असाल तर तुम्ही देखील तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये नवीन अपडेट इंस्टॉल करू शकणार आहात. दक्षिण कोरिया आणि अमेरिकेत कंपनीने अपडेट जारी केले आहे आणि लवकरच इतर देशांमध्ये सुद्धा गॅलेक्सी S25, गॅलेक्सी S25+ आणि गॅलेक्सी S25 Ultra यूजर्ससाठी जारी केलं जाणार आहे. असं सांगितलं जात आहे की, हे अपडेट नवीन फीचर्सऐवजी स्टेबिलिटी आणि ऑप्टिमाइजेशनवर जास्त फोकस करणार आहे. नवीन One UI 8.5 अपडेटमध्ये काय खास असणार आहे आणि हे अपडेट कोणत्या स्मार्टफोन्ससाठी जारी केलं जाणार आहे, याबाबत जाणून घेऊया.

CES 2026: Google TV होणार आणखी स्मार्ट! डिव्हाईसला मिळणार जेमिनीचे नवीन फीचर्स, कंपनीची मोठी घोषणा

One UI 8.5 अपडेट बीटा 3 मध्ये नवीन काय?

रिपोर्ट्समध्ये असं सांगितलं आहे की, हे अपडेट जास्तीत जास्त सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करणार आहे, ज्यामध्ये लॉक स्क्रीन क्लॉक ग्लिच, फोन अ‍ॅपमधील समस्या आणि काही बग्स फिक्स करण्यात आले आहेत. यासोबतच नवीन बीटा अपडेट लाईव्ह इफेक्ट्सचा वापर करून अधिक चांगला गॅलरी परफॉर्मेंस ऑफर करणार आहे. तसेच काही अ‍ॅप्समुळे होणाऱ्या बॅटरी ड्रेनच्या समस्यांचे निराकरण केले जाणार आहे आणि विजेट सिलेक्शन स्क्रीनवर सर्च ऑप्शनची विजिबिलिटी देखील सुधारली जाणार आहे. याशिवाय, नवीन अपडेटमध्ये जानेवारी 2026 चा सिक्योरिटी पॅच देखील जोडण्यात आला आहे.  (फोटो सौजन्य – Pinterest)

कधी आणि कोणत्या स्मार्टफोन्सना मिळणार One UI 8.5 अपडेट?

रिपोर्ट्सनुसार, सॅमसंग त्यांचे स्टेबल One UI 8.5 अपडेट सॅमसंग गॅलेक्सी S26 सीरीजसह सादर करू शकते. ही स्मार्टफोन सिरीज 25 फेब्रुवारी रोजी लाँच होण्याची शक्यता आहे.

Galaxy गॅलेक्सी S सीरीज आणि Z फोल्डेबल्स

नवीन अपडेट गॅलेक्सी S26 सीरीजसह गॅलेक्सी S25, S24, S23, आणि S22 सीरीजला देखील मिळणार आहे. गॅलेक्सी S21 FE देखील सपोर्टेड लिस्टमध्ये समाविष्ट आहे. सॅमसंगच्या काही फोल्डेबल डिव्हाईसला देखील हे नवीन अपडेट मिळणार आहे. ज्यामध्ये लेटेस्ट गॅलेक्सी Z Fold 7 आणि Z Flip 7 पासून मागील जेनरेशन सारखे Z Fold 6 / Flip 6, Z Fold 5 / Flip 5, आणि Z Fold 4 / Flip 4 पर्यंत सर्वांचा समावेश आहे.

iPhone सारखा प्रिमियम लूक आणि 10800mAh बॅटरीची ताकद… Honor च्या नव्या फोनने सर्वांनाच फोडला घाम, किंमत तुम्हाला परवडणारी

गॅलेक्सी A, M आणि F सीरीज

कंपनी हे अपडेट केवळ प्रीमियम मॉडेल्ससाठीच नाही तर अनेक मिड-रेंजच्या मॉडेल्ससाठी देखील जारी करेल, ज्यामध्ये गॅलेक्सी A73, A56, A55, A54, A36, A35, A34, A26, A25, A24, सोबतच एंट्री-लेवल ऑप्शन जसे A16, A15, आणि A06 देखील समाविष्ट असणार आहे. यासोबतच या लिस्टमध्ये सॅमसंगचे ऑफलाइन आणि ऑनलाइन-फोकस्ड डिवाइस M56, M55, M54, M36, M35, M34, तसेच गॅलेक्सी F56, F55, F54, F36 आणि F34 मॉडेल समाविष्ट असणार आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अपडेटमध्ये काय नवीन बदल आहेत?

    Ans: सिक्युरिटी सुधारणा, बग फिक्स, परफॉर्मन्स सुधारणा आणि काही फोनसाठी नवीन फीचर्स मिळतात.

  • Que: Samsung अपडेट मोफत आहे का?

    Ans: होय, Samsung चे सर्व सॉफ्टवेअर अपडेट्स पूर्णपणे मोफत असतात.

  • Que: अपडेट करण्यासाठी इंटरनेट आवश्यक आहे का?

    Ans: होय, Wi-Fi किंवा मोबाइल डेटा आवश्यक असतो. Wi-Fi वापरणं अधिक सुरक्षित असतं.

