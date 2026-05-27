Free Fire Max: गेममध्ये झाली नव्या ईव्हेंटची एंट्री! ग्लू वॉल स्किनसह मिळणार हे धमाकेदार रिवॉर्ड्स…

Updated On: May 27, 2026 | 09:36 AM IST
Free Fire Max Event: गरेनाच्या मालकीचा ऑनलाईन बॅटल रॉयल गेम फ्री फायर मॅक्समध्ये नवीन वॉल रॉयल ईव्हेंट सुरु झाला असून प्लेअर्सना भन्नाट ग्लू वॉल स्किन्स आणि अनेक खास रिवॉर्ड्स जिंकण्याची संधी मिळत आहे. कमी डायमंड्समध्ये एक्सक्लुझिव्ह स्किन्स मिळत असल्यामुळे गेमर्समध्ये या ईव्हेंटची जोरदार चर्चा सुरू आहे.

  • फ्री फायर मॅक्सच्या नवीन वॉल रॉयल ईव्हेंटमध्ये ग्रहण ओव्हरराइड आणि स्वीट डिफेन्स सारख्या खास ग्लू वॉल स्किन्स मिळणार आहेत.
  • हा लक रॉयल ईव्हेंट पुढील 8 ते 9 दिवस लाईव्ह राहणार असून रिवॉर्ड्स पूर्णपणे नशिबावर अवलंबून असतील.
  • प्लेअर्सना या ईव्हेंटमध्ये वेपन लूट क्रेट्स, शूज, टॉप्स, हेडगिअर आणि इतर अनेक गेमिंग आयटम्स क्लेम करता येणार आहेत.
Free Fire Max Wall Royale Event: फ्री फायर मॅक्समध्ये नवीन वॉल रॉयल ईव्हेंट सुरु झाला आहे. या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना ग्लू वॉल स्किन क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. इतर शस्त्रांसह ग्लू वॉल स्किन देखील या गेमचा एक सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे. ग्लू वॉल स्कीनच्या मदतीने प्लेअर्स शत्रूंपासून स्वत:च रक्षण करू शकतात. ग्लू वॉल स्किन तुमच्या आणि शत्रूच्या मध्ये एक भिंत तयार करते. गेममध्ये ग्लू वॉल स्किन खरेदी करण्यासाठी प्लेअर्सना अधिक डायमंड्स खर्च करावे लागतात. मात्र ईव्हेंटमध्ये अत्यंत कमी डायमंड्स खर्च करून प्लेअर्सना ग्लू वॉल स्किन क्लेम करण्याची संधी मिळते.

फ्री फायर मॅक्स वॉल रॉयल ईव्हेंट

फ्री फायर मॅक्समध्ये वॉल रॉयल ईव्हेंट सुरु झाला आहे. हा ईव्हेंट पुढील 8 ते 9 दिवसांसाठी लाईव्ह असणार आहे. या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना ग्लू वॉल स्किनसह अनेक धमाकेदार रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. हा गेममधील एक लक रॉयल ईव्हेंट आहे. ज्यामध्ये रिवॉर्ड्स मिळवणं पूर्णपणे प्लेअर्सना नशिबावर अवलंबून असतं. ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना कोणते रिवॉर्ड्स मिळणार याबाबत आता जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – YouTube) 

ईव्हेंटमध्ये मिळणार हे रिवॉर्ड्स

  • एक्लिप्स ओव्हरराइड ग्लू वॉल स्किन
  • स्वीट डिफेन्स ग्लू वॉल स्किन
  • ब्लिझार्ड ब्रॉल ग्लू वॉल स्किन
  • फ्लोरल फ्लेअर ग्लो वॉल स्किन

ईव्हेंटमध्ये मिळणारे इतर रिवॉर्ड्स

  • वेस्टलँड आणि वँडरर (टॉप)
  • कोरल ट्रबल (टॉप)
  • अरोरा ओनी (बॉटम)
  • कॅंडी बाऊंटी (बॉटम)
  • फिनिक्स नाइट (शूज)
  • कॅचअप गॅल (शूज)
  • कोस्टल गार्डियन (हेड)
  • सीसाइड प्रोटेक्टर (हेड)
  • रुबी ब्राईड आणि स्कार्लेट ग्रूम वेपन लूट क्रेट
  • ड्रॅगन मॉब शस्त्र लूट क्रेट
  • लावा लस्टर (चार्ज बस्टर+जी 18) वेपन लूट क्रेट
  • गोल्डन रोअर (ग्रोझा + एसी 80) वेपन लूट क्रेट
  • वैंडल रिवोल्ट वेपन लूट क्रेट
  • लूस कैनन वेपन लूट क्रेट
  • डेमोलिशन सेट वेपन लूट क्रेट
  • इंजिनिअर वेपन लूट क्रेट
  • टैक्टिकल मार्केट
  • टिम बूस्टर
  • इनहान्स हॅमर
  • सुपर लेग पॉकेट

ईव्हेंटमध्ये सहभागी होण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

  • सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये फ्री फायर मॅक्स गेम ओपन करा.
  • या ईव्हेंटमध्ये तुम्हाला स्टोअर सेक्शनवर जावे लागेल.
  • इथे हायलाईट्समध्ये तुम्हाला वॉल रॉयल ईव्हेंट बॅनर दिसणार आहे.
  • या बॅनरवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला ईव्हेंटसंबंधित सर्व माहिती मिळणार आहे.

हे आहेत 27 मे चे फ्री फायर मॅक्सचे रिडीम कोड्स

  • P3LX6V9TM2QH
  • ​FFWCTKX2P5NQ
  • ​TX4SC2VUNPKF
  • ​RHTG9VOLTDWP
  • ​N7QK5L3MRP9J
  • ​J2QP8M1KVL6V
  • ​E9QH6K4LNP7V
  • ​S5PL7M2LRV8K
  • ​Q8M4K7L2VR9J
  • ​RD3TZK7WME65
  • ​ZRW3J4N8VX56
  • ​TFX9J3Z2RP64
  • ​WD2ATK3ZEA55
  • ​FFPLUFBVSLOT
  • ​MCPW3D28VZD6
  • ​ZZZ76NT3PDSH
  • ​V427K98RUCHZ
  • ​J3ZKQ57Z2P2P

टीप: गरेनाने रिलीज केलेले फ्री फायर मॅक्सचे रिडीम कोड्स मर्यादित कालावधीसाठी व्हॅलिड असतात. हे कोड प्रदेशानुसार बदलतात. जर गेमिंग कोड रिडीम केला गेला नाही, तर त्याचा अर्थ कोड एक्सपायर झाला आहे. हे कोड पहिल्या 500 प्लेअर्ससाठी रिलीज केले जातात.

