आकर्षक डिझाईन अन् 6000mAh बॅटरी… HMD Vibe 2 5G ने वाढवली यूजर्सची उत्सुकता, किंमत केवळ 10,999 रुपये

Updated On: May 23, 2026 | 02:46 PM IST
सारांश

HMD Vibe 2 5G Launched: भारतात बजेट सेगमेंटमध्ये आपला नवीन HMD Vibe 2 5G स्मार्टफोन लाँच करण्यात आला आहे. 50MP AI कॅमेरा, 6000mAh बॅटरी आणि 120Hz डिस्प्लेसारख्या फीचर्समुळे हा स्मार्टफोन कमी किंमतीत चर्चेत आला आहे.

विस्तार
  • HMD Vibe 2 5G मध्ये 120Hz रिफ्रेश रेटसह 6.7-इंच HD+ डिस्प्ले देण्यात आला आहे.
  • स्मार्टफोनमध्ये 50MP AI रियर कॅमेरा आणि 8MP फ्रंट कॅमेरा मिळतो.
  • नव्या डिव्हाईसमध्ये 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 6000mAh बॅटरी देण्यात आली आहे.
HMD Smartphone Launched: टेक कंपनी HMD ने गुरुवारी भारतात एक नवीन स्मार्टफोन लाँच केला आहे. कंपनीने त्यांचा नवीन स्मार्टफोन HMD Vibe 2 5G या नावाने लाँच केला आहे. हा लेटेस्ट लाँच स्मार्टफोन HMD Vibe 5G चा सक्सेसर आहे. नव्या डिव्हाईसमध्ये अनेक दमदार फीचर्स देण्यात आले आहे. हा स्मार्टफोन 3 रंगांच्या पर्यायांमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. स्मार्टफोनची सुरुवातीची किंमत 11 हजार रुपयांहून कमी आहे. म्हणजेच यूजर्सना बजेट किंमतीत पावरफुल फीचर्स मिळणार आहेत.

HMD Vibe 2 5G ची किंमत

भारतात कंपनीचा नवा स्मार्टफोन 4GB + 64GB आणि 4GB + 128GB या व्हेरिअंटमध्ये लाँच केला आहे. डिव्हाईसच्या 4GB + 64GB व्हेरिअंटची किंमत 10,999 रुपये आणि 4GB + 128GB व्हेरिअंटची किंमत 11,999 रुपये ठेवण्यात आली आहे. ग्राहक हा लेटेस्ट लाँच स्मार्टफोन कॉस्मिक लॅवेंडर, नॉर्डिक ब्लू आणि पीच पिंक कलर ऑप्शनमध्ये खरेदी करू शकतात. स्मार्टफोन फ्लिपकार्टवर खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. (फोटो सौजन्य – HMD) 

HMD Vibe 2 5G चे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

डिस्प्ले

डुअल सिम (नॅनो + नॅनो) वाला HMD Vibe 2 5G अँड्रॉईड 16 वर चालतो आणि यामध्ये 6.7-इंच HD+ (720×1,600 पिक्सेल) डिस्प्ले आहे, ज्याची पिक्सेल डेंसिटी 265ppi आणि रिफ्रेश रेट 120Hz आहे, हे डिव्हाईस ऑक्टा-कोर युनिसॉक प्रोसेसरवर चालतो, ज्याची क्लॉक स्पीड 2.3GHz पर्यंत आहे. या हँडसेटमध्ये स्टँडर्ड म्हणून 4GB रॅम आणि 128GB पर्यंत स्टोरेज मिळते.

कॅमेरा

स्मार्टफोनच्या कॅमेऱ्याबद्दल बोलायचं झालं तर, HMD Vibe 2 5G मध्ये AI-बेस्ड रियर कॅमेरा यूनिट आहे. ज्यामध्ये एलईडी फ्लॅश सपोर्टसह 50-मेगापिक्सेलचा प्रायमरी कॅमेरा दिला आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी या स्मार्टफोनमध्ये 8-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा दिला आहे. धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षेसाठी या डिव्हाईसमध्ये IP64 रेटिंग दिली आहे.

कनेक्टिविटी पर्याय

कनेक्टिविटीसाठी, HMD Vibe 2 5G मध्ये ब्लूटूथ 5.0, वायफाय 5 आणि एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट दिला आहे. या डिव्हाईसमध्ये एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर आणि एम्बिएंट लाइट सेंसर सारखे सेंसर देखील दिले आहेत. ऑथेंटिकेशनसाठी या स्मार्टफोनमध्ये साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कॅनर दिला आहे.

बॅटरी

HMD Vibe 2 5G मध्ये 6000mAh बॅटरी दिली आहे, जी 18W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते (चार्जर बॉक्समध्ये समाविष्ट आहे).

May 23, 2026 | 02:46 PM
Petrol-Diesel : 6 रुपयांनी पेट्रोल झालं स्वस्त; डिझेलचेही दर उतरले, कोणत्या सरकारने दिला दिलासा जाणून घ्या

Work From Home Vastu Tips: कामात यश हवे असल्यास घरातील या दिशेला बसून करा ऑफिसचे काम

Desi Bling: तेजस्वीच्या बालिश स्वभावामुळे करण कुंद्रा वैतागला? 'देसी ब्लिंग'मध्ये केला नात्यावर खुलासा

Mira Bhayander Crime : मानसिक छळ आणि धर्मांतरासाठी जबरदस्ती; मिरा-भाईंदरमध्ये लव्ह जिहादचा धक्कादायक प्रकार समोर

NPT 2026 : अमेरिका-इराण वाद विकोपाला; संयुक्त राष्ट्रांमधील महाचर्चा सलग तिसऱ्यांदा फ्लॉप, इराणचा थेट अण्वस्त्रांचा इशारा

Skin Care Tips: उन्हाळ्यात टॅनिंगमुळे हात काळेकुट झाले आहेत? मग 'हे' घरगुती उपाय करून हात करा गोरेपान आणि सुंदर

Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

