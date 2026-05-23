आकर्षक डिझाईन अन् 6000mAh बॅटरी... HMD Vibe 2 5G ने वाढवली यूजर्सची उत्सुकता, किंमत केवळ 10,999 रुपये

स्मार्टफोन मार्केट हादरलं! नव्या Realme 5G फोनने उडवली सर्वांची झोप… 50MP सोनी कॅमेरा आणि 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्टने सुसज्ज
भारतात कंपनीचा नवा स्मार्टफोन 4GB + 64GB आणि 4GB + 128GB या व्हेरिअंटमध्ये लाँच केला आहे. डिव्हाईसच्या 4GB + 64GB व्हेरिअंटची किंमत 10,999 रुपये आणि 4GB + 128GB व्हेरिअंटची किंमत 11,999 रुपये ठेवण्यात आली आहे. ग्राहक हा लेटेस्ट लाँच स्मार्टफोन कॉस्मिक लॅवेंडर, नॉर्डिक ब्लू आणि पीच पिंक कलर ऑप्शनमध्ये खरेदी करू शकतात. स्मार्टफोन फ्लिपकार्टवर खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. (फोटो सौजन्य – HMD)
डुअल सिम (नॅनो + नॅनो) वाला HMD Vibe 2 5G अँड्रॉईड 16 वर चालतो आणि यामध्ये 6.7-इंच HD+ (720×1,600 पिक्सेल) डिस्प्ले आहे, ज्याची पिक्सेल डेंसिटी 265ppi आणि रिफ्रेश रेट 120Hz आहे, हे डिव्हाईस ऑक्टा-कोर युनिसॉक प्रोसेसरवर चालतो, ज्याची क्लॉक स्पीड 2.3GHz पर्यंत आहे. या हँडसेटमध्ये स्टँडर्ड म्हणून 4GB रॅम आणि 128GB पर्यंत स्टोरेज मिळते.
स्मार्टफोनच्या कॅमेऱ्याबद्दल बोलायचं झालं तर, HMD Vibe 2 5G मध्ये AI-बेस्ड रियर कॅमेरा यूनिट आहे. ज्यामध्ये एलईडी फ्लॅश सपोर्टसह 50-मेगापिक्सेलचा प्रायमरी कॅमेरा दिला आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी या स्मार्टफोनमध्ये 8-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा दिला आहे. धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षेसाठी या डिव्हाईसमध्ये IP64 रेटिंग दिली आहे.
कनेक्टिविटीसाठी, HMD Vibe 2 5G मध्ये ब्लूटूथ 5.0, वायफाय 5 आणि एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट दिला आहे. या डिव्हाईसमध्ये एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर आणि एम्बिएंट लाइट सेंसर सारखे सेंसर देखील दिले आहेत. ऑथेंटिकेशनसाठी या स्मार्टफोनमध्ये साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कॅनर दिला आहे.
HMD Vibe 2 5G मध्ये 6000mAh बॅटरी दिली आहे, जी 18W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते (चार्जर बॉक्समध्ये समाविष्ट आहे).