WiFi Tips: सुपरफास्ट इंटरनेट पाहिजे? राउटरपासून लांब ठेवा या वस्तू … 90 टक्के लोकांना माहितीच नाही

Updated On: May 27, 2026 | 07:45 PM IST
सारांश

WiFi Router Tips: घरातील अनेक स्मार्ट डिव्हाईसमुळे वायफाय इंटरनेट स्पीडवर परिणाम होऊ शकतो. राऊटरजवळ ठेवलेल्या काही वस्तूंमुळे सिग्नल कमजोर होतात आणि इंटरनेट स्लो होऊ शकते. या वस्तू कोणत्या आहेत आणि वायफाय इंटरनेट स्पीड पुन्हा सुरक्षित कसा करायचा याबाबत जाणून घेऊया.

विस्तार
  • सिक्योरिटी कॅमेरा, स्मार्ट टीव्ही आणि स्मार्ट होम हबमुळे वायफाय सिग्नलमध्ये अडथळे येऊ शकतात.
  • 2.4GHz बँडवर चालणाऱ्या डिव्हाईसमुळे इंटरनेट स्पीड कमी होण्याची शक्यता असते.
  • राऊटर घराच्या मध्यभागी आणि उंच ठिकाणी ठेवल्यास चांगले सिग्नल मिळू शकतात.
WiFi Internet Speed: घरात स्मार्टफोनपासून स्मार्ट होम गॅझेटपर्यंत प्रत्येक डिव्हाईस इंटरनेटला जोडलेले असते. स्मार्टफोन, स्मार्टटिव्ही, लॅपटॉप, कंप्युटर आणि इतर अनेक डिव्हाईसचा वापर करण्यासाठी इंटरनेट स्पीडची गरज असते. पण काहीवेळा इंटरनेट कनेक्शनची स्पीड हळूहळू कमी होऊ लागते आणि याचा परिणाम गॅझेट्सच्या वापरावर आणि कामांवर होतो. अनेकदा लोकं जास्त इंटरनेट स्पीडसाठी महागडे वायफाय प्लॅन देखील खरेदी करतात. मात्र इंटरनेट स्पीड नेहमी प्लॅनवर अवलंबून नसते.

वायफाय इंटरनेट स्पीडवर होतो परिणाम

काहीवेळा लोकं राऊटर चुकीच्या ठिकाणी लावतात तर वायफाय राऊटरजवळ काही चुकीच्या वस्तू ठेवल्या जातात, ज्यामुळे वायफायची स्पीड कमी होते. घरात असे अनेक गॅझेट्स वापरले जातात, ज्याचा परिणाम वायफाय इंटरनेट स्पीडवर होतो आणि इंटरनेट स्पीड कमी होते. वायफायच्या इंटरनेट स्पीडवर कोणत्या वस्तूंचा परिणाम होतो आणि वायफायपासून कोणत्या वस्तू दूर ठेवाव्या, याबाबत आता सविस्तर जाणून घेऊया.  (फोटो सौजन्य – Pinterest)

वायफाय राऊटरपासून दूर ठेवा या वस्तू

वायफाय राऊटर 2.4 GHz फ्रीक्वेंसीवर ऑपरेट केला जातो. या फ्रीक्वेंसीवर चालणारे दुसरे डिव्हाईस सिग्नलमध्ये अडथळे आणतात, ज्यामुळे इंटरनेट स्पीड कमी होते. वायफाय राऊटरजवळ सिक्योरिटी कॅमेरा लावला असेल कर सिग्नलमध्ये अडथळे येऊ शकतात. याप्रमाणे स्मार्ट टिव्ही देखील राऊटरमधून निघणारे सिग्नल कमकुवत करतात. जर तुमचा टिव्ही हा स्पीकर किंवा साउंडबारने जोडला जात असेल तर सिग्लमध्ये अडथळे येऊ शकतात. जर तुम्ही स्मार्ट होम हब वापरत असाल, तर त्याचाही वायफायच्या वेगावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे शक्य असल्यास वायफाय राऊटरपासून सिक्योरिटी कॅमेरा, स्मार्ट टिव्ही, स्मार्ट होम हब, दूर ठेवा.

जे राऊटर 2.4 GHz बँडचा वापर करतात, त्यांच्या इंटरनेट स्पीडमध्ये समस्या येऊ शकतात. मॉडर्न राऊटरमध्ये 5 GHz आणि 6 GHz बँडचा सपोर्ट ऑफर केला जातो. तुमची इच्छा असेल तर तुम्ही काही डिव्हाईस या बँड्सवर जोडू शकता. पण जर तुम्हाला कोणताही खर्च न करता इंटरनेट स्पीड सुधारायची असेल तर तुम्ही सिक्योरिटी कॅमेरा, स्मार्ट टिव्ही, स्मार्ट होम हबसारख्या वस्तू वायफाय राऊटरपासून दूर ठेऊ शकता. वस्तू जितक्या लांब असतील सिग्नलमध्ये येणारे अडथळे तितके कमी होतील. तसेच सिक्योरिटी कॅमेरे वायरने कनेक्ट करून देखील तुम्ही वायफाय इंटरनेट सिग्नलमध्ये येणारे अडथळे थांबवू शकता. तुमच्या स्मार्ट टीव्हीला इथरनेट केबलने जोडणे हा त्रास टाळण्याचा एक सोपा मार्ग आहे. यामुळे तुमच्या वायफाय स्पीडवर परिणाम होणार नाही.

राऊटर ठेवण्याचे योग्य ठिकाणं कोणते?

वायफाय राऊटर दुसऱ्या ब्लूटूथ डिव्हाईसपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करा. यामुळे सिग्नलमध्ये कोणतेही अडथळे येणार नाहीत आणि तुम्हाला हाय स्पीड इंटरनेट देखील ऑफर केला जाईल. राउटर नेहमी मध्यभागी ठेवावा, जेणेकरून सिग्नल घराच्या सर्व कोपऱ्यांमध्ये सहज पोहोचेल. राउटर फर्निचर आणि इतर वस्तूंपेक्षा उंच ठिकाणी ठेवण्याचा प्रयत्न करा.

Published On: May 27, 2026 | 07:45 PM

