भारतातील Telegram बंदीनंतर सिईओ Pavel Durov यांनी सोडलं मौन; म्हणाले, पेपरलीक थांबणार....

Telegram App Banned: री-नीट परीक्षेपूर्वीच सरकारचा मोठा निर्णय! टेलिग्रामवर घातली बंदी… ‘हे’ फीचरही केलं निष्क्रिय
यापूर्वी आयोजित करण्यात आलेल्या नीट यूजी 2026 परीक्षेवळी पेपर लीक करण्यासाठी टेलिग्रामचा वापर करण्यात आला. पेपरफुटीमुळे संपूर्ण देशात मोठा गोंधळ निर्माण झाला होता. याचा परिणाम लाखो विद्यार्थ्यांवर झाला. अनेक ठिकाणी आंदोलन करण्यात आली, तर काही विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली. त्यानंतर सरकारने पुर्नपरीक्षा घेणार असल्याची घोषणा केली. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
या सर्व प्रकरणानंतर आता 21 जून 2026 रोजी नीट यूजी 2026 ची पुर्नपरीक्षा आयोजित करण्यात आली आहे. यावेळी कोणताही गैरप्रकार घडू नये, यासाठी सरकराने 22 जूनपर्यंत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म टेलिग्रामवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय नॅशनल कॉस्टिंग एजन्सी (NTA) ने केलेल्या शिफारसीनंतर घेण्यात आला आहे. गूगले प्ले स्टोअरवरून आधीच टेलिग्राम हटवले आहे. आता अॅपल अॅप स्टोअरवरून देखील टेलिग्राम हटवले जाण्याची शक्यता आहे. या सर्व सुरु असलेल्या प्रकरणावर आता टेलिग्रामचे सिईओ पावेल डुरोव्ह यांनी त्यांची प्रतिक्रिया दिली आहे. पावेल डुरोव्ह यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट शेअर केली आहे.
India’s IT ministry banned Telegram for one week because some users shared leaked exam questions. This punishes 150M+ ordinary Telegram users in India — not the insiders who leaked the exam materials. And the ban hasn’t stopped anything. The leaks just moved to other apps. https://t.co/CzQWN4mXfb — Pavel Durov (@durov) June 16, 2026
पावेल डुरोव्ह यांनी एक्सवर पोस्ट शेअर करत लिहीले आहे की, काही यूजर्सनी परीक्षेचे फुटलेले प्रश्न शेअर केल्यामुळे भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने टेलिग्रामवर एका आठवड्यासाठी बंदी घातली. याचा फटका भारतातील 15 कोटींहून अधिक सामान्य टेलिग्राम यूजर्सना बसला आहे. परीक्षेचे साहित्य लीक करणाऱ्या लोकांना नाही. आणि या बंदीमुळे काहीही थांबलेले नाही. फक्त हे लीक्स इतर ॲप्सवर पसरले जातील.
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NTA ने म्हटलं आहे की, या बंदीचा उद्देश संघटित कॉपी रॅकेट्स आणि परीक्षेसंबंधित खोट्या संदेशांच्या प्रसाराला आळा घालणे हा या बंदीचा उद्देश आहे. NTA चे डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह यांनी म्हटलं आहे की, आम्ही कोणत्याही प्रकारची गडबड होऊ देणार नाही. परीक्षा कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय पूर्ण व्हावी यासाठी आम्ही नक्कीच योग्य पाऊलं उचलू.