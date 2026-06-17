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भारतातील Telegram बंदीनंतर सिईओ Pavel Durov यांनी सोडलं मौन; म्हणाले, पेपरलीक थांबणार….

Updated On: Jun 17, 2026 | 10:13 AM IST
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सारांश

Telegram Ceo Pavel Durov X Post: भारत सरकारने देशभरात टेलिग्रामवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानंतर गुगलने प्ले स्टोअरवरून देखील टेलिग्राम हटवले आहे. या सर्व प्रकरणावर आता पावेल डुरोव्ह यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी एक्सवर पोस्ट शेअर केली आहे.

भारतातील Telegram बंदीनंतर सिईओ Pavel Durov यांनी सोडलं मौन; म्हणाले, पेपरलीक थांबणार....

भारतातील Telegram बंदीनंतर सिईओ Pavel Durov यांनी सोडलं मौन; म्हणाले, पेपरलीक थांबणार....

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विस्तार
  • नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षेदरम्यान पेपरफुटी रोखण्यासाठी भारत सरकारने 22 जूनपर्यंत टेलिग्रामवर तात्पुरती बंदी घातली आहे.
  • टेलिग्रामचे सीईओ Pavel Durov यांनी या निर्णयामुळे 15 कोटींहून अधिक भारतीय यूजर्स प्रभावित झाल्याचा दावा केला आहे.
  • NTA च्या मते, ही बंदी संघटित कॉपी रॅकेट्स आणि परीक्षेसंबंधित खोट्या माहितीचा प्रसार रोखण्यासाठी आवश्यक आहे.
Telegram Banned in India: 21 जून 2026 रोजी नीट यूजी 2026 ची पुर्नपरीक्षा आयोजित करण्यात आली आहे. यावेळी पेपरफुटीसारखा कोणताही गैरप्रकार होऊ नये, यासाठी भारत सरकारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म टेलिग्रामवर तात्पुरती बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावर आता सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म टेलिग्रामचे सिईओ पावेल डुरोव्ह यांनी त्यांची पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट शेअर करत याप्रकरणी त्यांचे मत मांडले आहे.

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काय आहे प्रकरण?

यापूर्वी आयोजित करण्यात आलेल्या नीट यूजी 2026 परीक्षेवळी पेपर लीक करण्यासाठी टेलिग्रामचा वापर करण्यात आला. पेपरफुटीमुळे संपूर्ण देशात मोठा गोंधळ निर्माण झाला होता. याचा परिणाम लाखो विद्यार्थ्यांवर झाला. अनेक ठिकाणी आंदोलन करण्यात आली, तर काही विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली. त्यानंतर सरकारने पुर्नपरीक्षा घेणार असल्याची घोषणा केली. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

या सर्व प्रकरणानंतर आता 21 जून 2026 रोजी नीट यूजी 2026 ची पुर्नपरीक्षा आयोजित करण्यात आली आहे. यावेळी कोणताही गैरप्रकार घडू नये, यासाठी सरकराने 22 जूनपर्यंत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म टेलिग्रामवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय नॅशनल कॉस्टिंग एजन्सी (NTA) ने केलेल्या शिफारसीनंतर घेण्यात आला आहे. गूगले प्ले स्टोअरवरून आधीच टेलिग्राम हटवले आहे. आता अ‍ॅपल अ‍ॅप स्टोअरवरून देखील टेलिग्राम हटवले जाण्याची शक्यता आहे. या सर्व सुरु असलेल्या प्रकरणावर आता टेलिग्रामचे सिईओ पावेल डुरोव्ह यांनी त्यांची प्रतिक्रिया दिली आहे. पावेल डुरोव्ह यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट शेअर केली आहे.

पावेल डुरोव्ह यांनी काय म्हटलं?

पावेल डुरोव्ह यांनी एक्सवर पोस्ट शेअर करत लिहीले आहे की, काही यूजर्सनी परीक्षेचे फुटलेले प्रश्न शेअर केल्यामुळे भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने टेलिग्रामवर एका आठवड्यासाठी बंदी घातली. याचा फटका भारतातील 15 कोटींहून अधिक सामान्य टेलिग्राम यूजर्सना बसला आहे. परीक्षेचे साहित्य लीक करणाऱ्या लोकांना नाही. आणि या बंदीमुळे काहीही थांबलेले नाही. फक्त हे लीक्स इतर ॲप्सवर पसरले जातील.

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नॅशनल कॉस्टिंग एजन्सी (NTA) ने काय म्हटलं?

NTA ने म्हटलं आहे की, या बंदीचा उद्देश संघटित कॉपी रॅकेट्स आणि परीक्षेसंबंधित खोट्या संदेशांच्या प्रसाराला आळा घालणे हा या बंदीचा उद्देश आहे. NTA चे डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह यांनी म्हटलं आहे की, आम्ही कोणत्याही प्रकारची गडबड होऊ देणार नाही. परीक्षा कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय पूर्ण व्हावी यासाठी आम्ही नक्कीच योग्य पाऊलं उचलू.

Web Title: Telegram ceo pavel durov shared x post and react about government telegram ban decision

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Published On: Jun 17, 2026 | 10:12 AM

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