Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Telegram App Banned: री-नीट परीक्षेपूर्वीच सरकारचा मोठा निर्णय! टेलिग्रामवर घातली बंदी… ‘हे’ फीचरही केलं निष्क्रिय

Updated On: Jun 16, 2026 | 12:17 PM IST
जाहिरात
सारांश

Telegram Banned Updates: भारत सरकारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म टेलिग्रामवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. पेपरफुटीसारख्या घटना लक्षात घेऊन हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. 22 जूनपर्यंत भारतात टेलिग्राम अ‍ॅक्सेस बंद केला जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

Telegram App Banned: री-नीट परीक्षेपूर्वीच सरकारचा मोठा निर्णय! टेलिग्रामवर घातली बंदी... 'हे' फीचरही केलं निष्क्रिय

Telegram App Banned: री-नीट परीक्षेपूर्वीच सरकारचा मोठा निर्णय! टेलिग्रामवर घातली बंदी... 'हे' फीचरही केलं निष्क्रिय

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • NEET UG 2026 पुनर्परीक्षेपूर्वी भारत सरकारने 22 जूनपर्यंत टेलिग्रामवर तात्पुरती बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
  • 30 जूनपर्यंत टेलिग्रामचे मेसेज-एडिटिंग फीचर निष्क्रिय ठेवण्यात येणार आहे.
  • पेपरफुटी आणि प्रश्नपत्रिका लीक प्रकरणांमध्ये टेलिग्रामचा गैरवापर होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Telegram App Banned In India: नीट यूजी 2026 पुर्नपरीक्षेपूर्वी भारत सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. एनटीएने दिलेल्या माहितीनुसार, नीट यूजी 2026 ची पुर्नपरीक्षा 21 जून 2026 रोजी आयोजित केली जाईल. या परीक्षेपूर्वीच भारत सरकारने टेलिग्रामवर तात्पुरती बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. 22 जूनपर्यंत हे प्लॅटफॉर्म पूर्णपणे बंद राहणार आहे आणि यादरम्यान टेलिग्राम प्लॅटफॉर्म अ‍ॅक्सेस केला जाऊ शकत नाही. यानंतर 30 जूनपर्यंत टेलिग्रामवर मेसेज-एडिटिंग फीचर डिसेबल केले जाणार आहे.

BSNL Recharge Plan: किंमत कमी अन् फायदे जास्त! डेली 2GB डेटासह मिळणार तब्बल 35 दिवसांची व्हॅलिडीटी

नीट यूजी 2026 परीक्षेच्या पेपरफुटीनंतर सरकारने आता ठोस पाऊस उचचली आहेत. कारण पेपरफुटी सारख्या प्रकरणांमध्ये सहसा टेलिग्राम सारख्या अ‍ॅप्सचा सर्वात जास्त वापर केला जातो. ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना अनेक समस्यांना समोरे जावे लागते. याच सर्व प्रकरणांचा विचार करून आता सरकारने तात्पुरत्या काळासाठी टेलिग्रामवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

टेलिग्रामचा वापर का केला जातो?

पेपरफुटीसारख्या घटनामध्ये सहभागी असलेले लोकं टेलिग्राम अ‍ॅपवर लीक झालेले किंवा बनावट प्रश्नपत्रिका विकतात. टेलिग्रामवरील गोपनियता आणि मोठ्या ग्रुप आकारामुळे स्कॅमर्स आणि फसवणूक करणारे गुन्हेगार टेलिग्रामची निवड करतात. टेलिग्रामवर तयार केल्या जाणाऱ्या ग्रुप्समध्ये मेंबर्स जोडण्यासाठी कोणतीही मर्यादा नाही. टेलिग्राममध्ये तयार केल्या जाणाऱ्या सामान्य ग्रुपमध्ये 200 सदस्य जोडले जाऊ शकता. जेव्हा ही मर्यादा पार होते, तेव्हा संबंधित ग्रुप आपोआप सुपरग्रुपमध्ये रूपांतरित होतो, जिथे मेंबर्स जोडण्यासाठी कोणतीही मर्यादा नाही.

टेलिग्रामवरील गोपनियता अधिक फायद्याची ठरते

सायबर गुन्हेगार पेपरफुटी सारख्या प्रकरणांमध्ये टेलिग्रामवरील गोपनियतेचा देखील फायदा घेतात. टेलिग्रामवर सीक्रेट चॅनेल्स तयार केले जाऊ शकता. सायबर गुन्हेगार टेलिग्रामवर असे सीक्रेट चॅनेल्स तयार करतात आणि जे विद्यार्थी परीक्षेची तयारी करत आहेत, अशा विद्यार्थ्यांपर्यंत याची लिंक पाठवली जाते. याशिवाय, पालकांना देखील या ग्रुपमध्ये जोडले जाते.

अनेकदा पेपरफुटी सारख्या प्रकरणांमध्ये सहभागी असलेल्या लोकांपर्यंत प्रश्नपत्रिका आधीच पोहोचते. यानंतर ते या प्रश्नपत्रिकेचा फोटो काढून सीक्रेट आणि वैयक्तिक ग्रुपमध्ये शेअर करतात. ग्रुपवर अपलोड करण्यात आलेले फोटो एकाचवेळी हजारो लोकांपर्यंत पोहोचतो. त्यानंतर अनेकजण याच प्रश्नपत्रिकेचा अभ्यास करून परीक्षेची तयारी करतात.

सस्पेन्स संपला! स्वस्त OnePlus स्मार्टफोन या दिवशी भारतात करणार एंट्री… डुअल रियर कॅमेरा आणि खास फीचर्सनी असणार सुसज्ज

अलीकडेच, उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्सने टेलिग्राम चॅनेलद्वारे प्रश्नपत्रिका लीक करणाऱ्या एका ऑनलाइन फसवणूक रॅकेटच्या सूत्रधाराला अटक केली. तो परीक्षेच्या एक दिवस आधी वेगवेगळे चॅनेल तयार करून 2,000-3,000 रुपयांच्या मोबदल्यात प्रश्नपत्रिका लीक करत होता.

Web Title: Telegram banned in india till june 22 ahead of neet ug retest read in details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 16, 2026 | 11:58 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नव्या Honor स्मार्टफोनने उडवली सर्वांची झोप! 8,560mAh बॅटरी आणि 50MP कॅमेऱ्याने सुसज्ज… रंग पर्याय पाहून व्हाल थक्क
1

नव्या Honor स्मार्टफोनने उडवली सर्वांची झोप! 8,560mAh बॅटरी आणि 50MP कॅमेऱ्याने सुसज्ज… रंग पर्याय पाहून व्हाल थक्क

सस्पेन्स संपला! स्वस्त OnePlus स्मार्टफोन या दिवशी भारतात करणार एंट्री… डुअल रियर कॅमेरा आणि खास फीचर्सनी असणार सुसज्ज
2

सस्पेन्स संपला! स्वस्त OnePlus स्मार्टफोन या दिवशी भारतात करणार एंट्री… डुअल रियर कॅमेरा आणि खास फीचर्सनी असणार सुसज्ज

गेमर्ससाठी खुशखबर! EA Sports UFC 6 चा फ्री ट्रायल सुरू; 10 तास मोफत खेळण्याची संधी
3

गेमर्ससाठी खुशखबर! EA Sports UFC 6 चा फ्री ट्रायल सुरू; 10 तास मोफत खेळण्याची संधी

6000mAh बॅटरी अन् 50MP कॅमेरा… HMD Vibe 2 5G चा नवा व्हेरिअंट लाँच; किंमत 15 हजारांहून कमी
4

6000mAh बॅटरी अन् 50MP कॅमेरा… HMD Vibe 2 5G चा नवा व्हेरिअंट लाँच; किंमत 15 हजारांहून कमी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मोक्कासह गंभीर गुन्हयातील फरार आरोपीला ठोकल्या बेड्या; शेतातून पळून जाताना सापळा रचून पकडले

मोक्कासह गंभीर गुन्हयातील फरार आरोपीला ठोकल्या बेड्या; शेतातून पळून जाताना सापळा रचून पकडले

Jun 16, 2026 | 12:14 PM
प्रतिबंधानंतरही खुलेआम विक्री; चायनीज मांजाने गळ्याभोवती घातला विखळा, मंत्र्यांच्या पुतण्याला गंभीर दुखापत

प्रतिबंधानंतरही खुलेआम विक्री; चायनीज मांजाने गळ्याभोवती घातला विखळा, मंत्र्यांच्या पुतण्याला गंभीर दुखापत

Jun 16, 2026 | 12:12 PM
Pratap Sarnaik : महाराष्ट्रात नवीन RTO कार्यालयांसाठी मोठा निर्णय; परिवहन विभागाचे नवे निकष निश्चित

Pratap Sarnaik : महाराष्ट्रात नवीन RTO कार्यालयांसाठी मोठा निर्णय; परिवहन विभागाचे नवे निकष निश्चित

Jun 16, 2026 | 12:03 PM
Karad News: भूमिअभिलेख विभागाची पुनर्रचना; कराडच्या प्रशासकीय इमारतीत आजपासूनच नवे कार्यालय कार्यरत

Karad News: भूमिअभिलेख विभागाची पुनर्रचना; कराडच्या प्रशासकीय इमारतीत आजपासूनच नवे कार्यालय कार्यरत

Jun 16, 2026 | 11:59 AM
Telegram App Banned: री-नीट परीक्षेपूर्वीच सरकारचा मोठा निर्णय! टेलिग्रामवर घातली बंदी… ‘हे’ फीचरही केलं निष्क्रिय

Telegram App Banned: री-नीट परीक्षेपूर्वीच सरकारचा मोठा निर्णय! टेलिग्रामवर घातली बंदी… ‘हे’ फीचरही केलं निष्क्रिय

Jun 16, 2026 | 11:58 AM
US-Iran Peace Deal : अमेरिका इराणला देणार नुकसानभरपाई? शांतता कराराआधी ३०० अब्ज डॉलरच्या चर्चेने खळबळ

US-Iran Peace Deal : अमेरिका इराणला देणार नुकसानभरपाई? शांतता कराराआधी ३०० अब्ज डॉलरच्या चर्चेने खळबळ

Jun 16, 2026 | 11:56 AM
Mumbai Crime: ‘CA’ नोकरीचे आमिष, लग्नाचे वचन अन् शोषण; मुंबईत भाजप पदाधिकाऱ्यावर गंभीर आरोप

Mumbai Crime: ‘CA’ नोकरीचे आमिष, लग्नाचे वचन अन् शोषण; मुंबईत भाजप पदाधिकाऱ्यावर गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 11:54 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा