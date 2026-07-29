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NEET Paper Leak Case: NEET पेपरफुटी प्रकरणी सीबीआयचे विशेष न्यायालयात १३ आरोपींवर आरोपपत्र दाखल!

Updated On: Jul 29, 2026 | 05:23 PM IST
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सारांश

NEET Scam : यंदाच्या नीट-यूजी ३ मे २०२६ रोजी पार पडलेल्या परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्याची तक्रार केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्य उच्च शिक्षण विभागाने नोंदविली होती. नंतर हे प्रकरण ‘सीबीआय’कडे सोपविण्यात आले होते.

CBI Special Court Delhi NEET Scam

NEET Paper Leak Case: सीबीआयचे विशेष न्यायालयात १३ आरोपींवर आरोपपत्र दाखल!

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विस्तार
  • नीट पेपरफुटी प्रकरणात  CBI कडून १३ आरोपींवर दिल्लीतील विशेष न्यायालयात आरोपपत्र दाखल
  • नीट-यूजी ३ मे २०२६ रोजी पार पडलेल्या परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्याची तक्रार
  • आरोपींची बँक खाती गोठविली असून, आरोपींकडून जप्त केलेल्या लॅपटॉप, संगणक, मोबाइल अशा साधनांची पडताळणी
NEET Paper Leak Case: नीट पेपरफुटी प्रकरणात केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून (CBI) मंगळवारी १३ आरोपींवर दिल्लीतील विशेष न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. याप्रकरणातील आरोपी हे कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत आहेत. या पेपरफुटीनंतर नैराश्यातून तब्बल २१ मुला-मुलींनी देशभरात आत्महत्या केल्याची घटना घडली होती. यामुळे देशात संतापाची लाट पसरली होती. (CBI Files Chargesheet Against 13 Accused In Delhi Special Court)

या पेपरफुटी प्रकरणात पुण्यातून परीक्षा प्रक्रियेतील विषय तज्ज्ञ मनीषा मांढरे, लातूरहून प्रल्हाद कुलकर्णी, मनीषा हवालदार, शिकवणी वर्ग संचालक शिवराज मोटेगावकर, प्रा. तेजस शहा, तसेच मध्यस्थ डॉ. मनोज शिरुरे, मनीषा वाघमारे, धनंजय लोखंडे, शुभम खैरनार, यश यादव, मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल यांना अटक करण्यात आली होती. ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत.

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देशभरात छापे टाकून आरोपींना  अटक

यंदाच्या नीट-यूजी ३ मे २०२६ रोजी पार पडलेल्या परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्याची तक्रार केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्य उच्च शिक्षण विभागाने नोंदविली होती. नंतर हे प्रकरण ‘सीबीआय’कडे सोपविण्यात आले होते. सीबीआयने पुणे, लातूर, राजस्थान, हरयाणा, दिल्लीसह देशभरात छापे टाकून आरोपींना अटक केली होती. कारवाईत लॅपटॉप, मोबाइल, तसेच अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तू जप्त करण्यात आल्या होत्या. याप्रकरणातील आरोपींची बँक खाती गोठविली असून, आरोपींकडून जप्त केलेल्या लॅपटॉप, संगणक, मोबाइल अशा साधनांची पडताळणी करण्यात आली. तपासात परीक्षेपूर्वीच पेपर फुटल्याचे उघडकीस आले होते. याप्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे’, अशी माहिती ‘सीबीआय’ने दिली आहे.

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‘सीबीआय’च्या आरोपपत्रात काय?

‘आरोपींविरुद्ध गुन्हेगारी कट रचणे, फसवणूक, विश्वासघात, पुरावा नष्ट करणे, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित प्रकारास प्रतिबंध) कायदा २०२४ अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या प्रकरणात आतापर्यंत देशभरातून ३६० जणांचे जबाब नोंदविण्यात आले आहेत. पेपरफुटीच्या अनुषंगाने ४२२ पुरावे दिल्लीतील विशेष न्यायालयात सादर करण्यात आले आहेत. आरोपींकडून इलेक्ट्रॉनिक वस्तू जप्त करण्यात आल्या आहेत’, असे ‘सीबीआय’ने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात म्हटले आहे.

 

 

 

Web Title: Cbi files chargesheet against 13 accused in neet ug paper leak case delhi court

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Published On: Jul 29, 2026 | 05:00 PM

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