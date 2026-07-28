NEET Result Controversy: NTA पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली! बिंदुश्री पवारचे NEET पुनर्रपरीक्षेच्या निकालावर गंभीर आरोप!

NEET Result Controversy Update: NEET-UG २०२६ च्या पुनर्रपरीक्षेच्या निकालावरून नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. कर्नाटकातील एका विद्यार्थिनीने आरोप केला आहे की, तिच्या ओएमआर उत्तरपत्रिकेत गंभीर छेडछाड किंवा त्रुटी झाली आहे, ज्यामुळे तिला अपेक्षित गुणांऐवजी चक्क मायनस ११ (-11) गुण मिळाले आहेत. विद्यार्थिनीचा दावा आहे की तिला सुमारे ६६८ गुण मिळायला हवे होते, परंतु जाहीर झालेल्या निकालात पूर्णपणे वेगळाच स्कोअर दाखवण्यात आला आहे. यामुळे तिचे वैद्यकीय प्रवेशाचे स्वप्न धुळीस मिळाले आहे.
कर्नाटकातील हावेरी जिल्ह्यातील हंगल तालुक्यात राहणाऱ्या बिंदुश्री जगदीश पवार हिचा असा आरोप आहे की, परीक्षेनंतर NTA कडून जारी करण्यात आलेली OMR शीट ही तिने प्रत्यक्ष परीक्षेदरम्यान भरलेल्या OMR शीटशी जुळत नाही. तिचे म्हणणे आहे की, अधिकृत रेकॉर्डमध्ये असे अनेक उत्तर नोंदवले गेले आहेत, जे तिने कधी निवडलेच नव्हते.
NTA च्या मूल्यमापनावर प्रश्न उपस्थित करताना विद्यार्थिनीने सांगितले की, एजन्सीच्या रेकॉर्डनुसार तिने अवघ्या १ मिनिटात ४१ प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत. हे व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य असून OMR रेकॉर्डमध्ये मोठी गडबड असल्याचे यावरून स्पष्ट होते.
बिंदुश्रीचे म्हणणे आहे की, तिने याप्रकरणी NTA च्या हेल्पलाइनवर आणि संबंधित अधिकाऱ्यांशी अनेकदा संपर्क साधला. तिने उत्तरपत्रिकेची तपासणी आणि गुणांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली, परंतु अद्याप तिला कोणतेही उत्तर मिळालेले नाही. गंभीर तक्रार करूनही NTA कडून कोणताही स्पष्ट प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही, असा आरोप तिने केला आहे.
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हे प्रकरण केवळ एका विद्यार्थिनीपुरते मर्यादित नाही. कर्नाटकात पुनर्रपरीक्षा देणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनीही असा आरोप केला आहे की, अंतिम अन्सर की नुसार त्यांनी काढलेले गुण आणि घोषित झालेला निकाल यात मोठा फरक आहे.
काही विद्यार्थ्यांचा दावा आहे की त्यांचे १० ते २५ गुण कमी झाले आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या ‘ऑल इंडिया रँक’मध्ये हजारो क्रमांकांचा फरक पडला आहे आणि मेडिकल कॉलेजमधील प्रवेशाची शक्यता कमी झाली आहे. काही उमेदवारांनी असाही आरोप केला की NTA ने अपलोड केलेली OMR शीट त्यांच्या मूळ उत्तरांशी जुळत नाही. या सर्व प्रकरणांनंतर मूल्यमापन प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेची चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
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या गंभीर आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर NTA ने आधीचे काही दावे फेटाळताना सांगितले होते की, सोशल मीडियावर फिरणारे अनेक आरोप बनावट किंवा AI द्वारे तयार केलेल्या कंटेंटवर आधारित आहेत. मूल्यांकनाची प्रक्रिया ही केवळ मूळ OMR शीटच्या आधारेच केली जाते, असे एजन्सीचे म्हणणे होते.
मात्र, बिंदुश्री जगदीश पवार या विद्यार्थिनीच्या विशिष्ट प्रकरणावर NTA कडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.