सोशल मीडियावरील एका पोस्टमध्ये I4C ने म्हटले आहे की, सट्टेबाजीची ॲप्स हे आता फसवणुकीचे नवीन केंद्र बनले आहेत. I4C ने नमूद केले की, नोएडा पोलिसांनी नुकतीच अशा सट्टेबाजीच्या ॲप्सद्वारे लोकांना लक्ष्य करणाऱ्या एका टोळीचा पर्दाफाश केला. ही टोळी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून लोकांशी संपर्क साधायची आणि त्यांना बनावट गुंतवणूक योजनांचे आमिष दाखवून त्यांची फसवणूक करायची. ‘सायबर दोस्त’ने आपल्या हँडलवरून जनतेला सल्ला दिला आहे की, सोशल मीडियावर आढळणाऱ्या कोणत्याही सट्टेबाजीच्या लिंक्स किंवा गुंतवणुकीच्या जाहिरातींपासून दूर राहावे.
Noida Police recently busted a betting app gang that allegedly targeted people through Social Media, luring them into betting and fraudulent investment schemes. pic.twitter.com/kdrJPgUHPf — CyberDost I4C (@Cyberdost) June 24, 2026
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