गुरुवार, 25 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • These Social Media Mistakes Could Prove Costly And Drain Your Bank Account Major Warning From The Government

Cyber Fraud News: सावधान! सोशल मीडियावरील ‘या’ चुका पडतील महागात, बँक खाते होईल रिकामे; सरकारची मोठी चेतावणी

Updated On: Jun 25, 2026 | 08:13 PM IST
जाहिरात
सारांश

सोशल मीडियावर जास्त नफ्याच्या जाहिराती आणि बेटिंग ॲप्समुळे नागरिकांची मोठी फसवणूक होत आहे. या पार्श्वभूमीवर गृह मंत्रालयाच्या I4C सायबर दोस्त विभागाने नागरिकांसाठी महत्त्वाची नियमावली जारी केली आहे.

सावधान! सोशल मीडियावरील 'या' चुका पडतील महागात (Photo Credit- X)

सावधान! सोशल मीडियावरील 'या' चुका पडतील महागात (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • सावधान! सोशल मीडियावरील ‘या’ चुका पडतील महागात
  • बँक खाते होईल रिकामे
  • सरकारची मोठी चेतावणी
Cyber Fraud: तुम्ही सोशल मीडियावर दिसणाऱ्या, भरघोस नफ्याचे आश्वासन देणाऱ्या जाहिरातींवर क्लिक करता का? जर तुम्ही अशा सट्टेबाजीच्या प्लॅटफॉर्म्सना भेट देत असाल, तर सावध राहा. सरकारने यासंदर्भात इशारा दिला आहे. गृह मंत्रालयांतर्गत कार्यरत असलेल्या सायबर सुरक्षा विभाग ‘I4C’ ने या समस्येबाबत जनतेला सतर्क केले आहे. ‘I4C सायबर दोस्त’ (Cyber ​​Dost) ने आपल्या अधिकृत ‘X’ (ट्विटर) हँडलवरून लोकांना आवाहन केले आहे की, नफ्याच्या आमिषाला बळी पडून अशा योजनांच्या जाळ्यात अडकू नका.

सरकारी इशारा

सोशल मीडियावरील एका पोस्टमध्ये I4C ने म्हटले आहे की, सट्टेबाजीची ॲप्स हे आता फसवणुकीचे नवीन केंद्र बनले आहेत. I4C ने नमूद केले की, नोएडा पोलिसांनी नुकतीच अशा सट्टेबाजीच्या ॲप्सद्वारे लोकांना लक्ष्य करणाऱ्या एका टोळीचा पर्दाफाश केला. ही टोळी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून लोकांशी संपर्क साधायची आणि त्यांना बनावट गुंतवणूक योजनांचे आमिष दाखवून त्यांची फसवणूक करायची. ‘सायबर दोस्त’ने आपल्या हँडलवरून जनतेला सल्ला दिला आहे की, सोशल मीडियावर आढळणाऱ्या कोणत्याही सट्टेबाजीच्या लिंक्स किंवा गुंतवणुकीच्या जाहिरातींपासून दूर राहावे.

Earthquake Alert : भूकंपापूर्वीच मोबाईल करेल सावध! या खास फिचरमुळे काही सेकंद आधी मिळतो अलर्ट

  • खात्रीशीर परतावा किंवा “जोखीम-मुक्त” नफ्याचे आश्वासन देणाऱ्या योजनांना बळी पडू नका.
  • गुंतवणूक करायची असल्यास, केवळ अधिकृत आणि नियंत्रित प्लॅटफॉर्म्सद्वारेच करा.
  • तसेच, विचार न करता किंवा कोणत्याही ॲपची खात्री न करता आपल्या फोनवर ॲप्स इन्स्टॉल करू नका.
  • कोणतेही ॲप इन्स्टॉल करण्यापूर्वी ‘गुगल प्ले स्टोअर’ (Google Play Store) किंवा ‘ॲप स्टोअर’ (App Store) वर त्याची पडताळणी करा.
  • शिवाय, जर तुम्ही कोणत्याही प्रकारच्या सायबर फसवणुकीला बळी पडलात, तर राष्ट्रीय हेल्पलाइन क्रमांक १९३० (1930) वर संपर्क साधून त्याची तक्रार करा.

सोशल मीडियावर टाळण्यासारख्या चुका

सायबर गुन्हेगार लोकांना जाळ्यात ओढण्यासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा वापर करत आहेत. ते व्हॉट्सॲप (WhatsApp), फेसबुक (Facebook) आणि इंस्टाग्राम (Instagram) सारख्या ॲप्सचा वापर करून लोकांशी संपर्क साधतात आणि त्यानंतर गुंतवणुकीच्या संधींच्या नावाखाली फसवणूक करतात.
  • सोशल मीडियावर अनोळखी व्यक्तींनी पाठवलेल्या लिंक्स कधीही उघडू नका.
  • भरघोस नफ्याच्या योजनांचे आश्वासन देणाऱ्या जाहिरातींकडे दुर्लक्ष करा.
  • तुमची बँक माहिती, आधार तपशील किंवा इतर संवेदनशील माहिती कोणाशीही शेअर करू नका.
  • सायबर फसवणूक टाळण्यासाठी तुम्हाला अधिक सतर्क राहणे आवश्यक आहे.
RBI Rules: ऑनलाइन फसवणूक झाल्यास काळजी करू नका; RBIकडून 25 हजार रुपयांपर्यंत नुकसानभरपाईची तरतूद

Web Title: These social media mistakes could prove costly and drain your bank account major warning from the government

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 25, 2026 | 08:12 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mumbai News: लग्नाचा प्रस्ताव नाकारल्याने सुनेचे लज्जास्पद कृत्य, होणाऱ्या सासूचे माॅर्फ्ड फोटो केले व्हायरल
1

Mumbai News: लग्नाचा प्रस्ताव नाकारल्याने सुनेचे लज्जास्पद कृत्य, होणाऱ्या सासूचे माॅर्फ्ड फोटो केले व्हायरल

सायबर चोरट्यांनी हद्दच पार केली! बेपत्ता मुलीच्या प्रकरणाचा गैरफायदा घेतला; वडिलांना व्हिडिओ कॉल केला अन्…
2

सायबर चोरट्यांनी हद्दच पार केली! बेपत्ता मुलीच्या प्रकरणाचा गैरफायदा घेतला; वडिलांना व्हिडिओ कॉल केला अन्…

Telegram ला भारतात ‘लॉक’, कंपनीवर मोठा परिणाम होणार? जाणून घ्या सविस्तर
3

Telegram ला भारतात ‘लॉक’, कंपनीवर मोठा परिणाम होणार? जाणून घ्या सविस्तर

चिमुकल्या फॅनसाठी सुपरस्टार अल्लू अर्जुन पुन्हा बनला ‘पुष्षा’, ‘झुकेगा नही साला’ म्हणत केलं असं काही… पाहा व्हिडीओ
4

चिमुकल्या फॅनसाठी सुपरस्टार अल्लू अर्जुन पुन्हा बनला ‘पुष्षा’, ‘झुकेगा नही साला’ म्हणत केलं असं काही… पाहा व्हिडीओ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Cyber Fraud News: सावधान! सोशल मीडियावरील ‘या’ चुका पडतील महागात, बँक खाते होईल रिकामे; सरकारची मोठी चेतावणी

Cyber Fraud News: सावधान! सोशल मीडियावरील ‘या’ चुका पडतील महागात, बँक खाते होईल रिकामे; सरकारची मोठी चेतावणी

Jun 25, 2026 | 08:12 PM
Krishi Thapanda : सुप्रसिद्ध कन्नड अभिनेत्रीच्या घरी व्यावसायिकाचा मृतदेह! कोण आहे हा तरुण? अभिनेत्रीशी काय संबंध? शोध सुरु

Krishi Thapanda : सुप्रसिद्ध कन्नड अभिनेत्रीच्या घरी व्यावसायिकाचा मृतदेह! कोण आहे हा तरुण? अभिनेत्रीशी काय संबंध? शोध सुरु

Jun 25, 2026 | 08:00 PM
‘आणीबाणी म्हणजे भारतीय लोकशाहीची निर्दय गळचेपी’; पंतप्रधान मोदींचा काँग्रेसवर अप्रत्यक्ष हल्ला

‘आणीबाणी म्हणजे भारतीय लोकशाहीची निर्दय गळचेपी’; पंतप्रधान मोदींचा काँग्रेसवर अप्रत्यक्ष हल्ला

Jun 25, 2026 | 07:58 PM
India vs Ireland: भारत विरूद्ध आयर्लंड T20 सामन्याची बदलली वेळ, अचानक काय घडले?

India vs Ireland: भारत विरूद्ध आयर्लंड T20 सामन्याची बदलली वेळ, अचानक काय घडले?

Jun 25, 2026 | 07:58 PM
मुद्रांक शुल्क घोटाळा आणि अवैध उत्खननाविरोधात राज्य सरकार ॲक्शन मोडमध्ये; दोन स्वतंत्र टास्क फोर्सची घोषणा

मुद्रांक शुल्क घोटाळा आणि अवैध उत्खननाविरोधात राज्य सरकार ॲक्शन मोडमध्ये; दोन स्वतंत्र टास्क फोर्सची घोषणा

Jun 25, 2026 | 07:41 PM
‘रोजच्या शिवीगाळीने महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला कलंक’, संजय राऊत यांच्यावर कारवाईची मागणी करत महिला सेनेचे पोलीस आयुक्तांना निवेदन

‘रोजच्या शिवीगाळीने महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला कलंक’, संजय राऊत यांच्यावर कारवाईची मागणी करत महिला सेनेचे पोलीस आयुक्तांना निवेदन

Jun 25, 2026 | 07:30 PM
विमानाचा प्रवास आता सर्वसामान्यांच्या बजेटमध्ये? कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्याने तिकीट दरांबाबत सरकारचे मोठे संकेत

विमानाचा प्रवास आता सर्वसामान्यांच्या बजेटमध्ये? कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्याने तिकीट दरांबाबत सरकारचे मोठे संकेत

Jun 25, 2026 | 07:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा