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ऑनलाइन शंभर मित्र, पण ‘जिवलग’ किती? तरुणाईच्या नजरेतून डिजिटल मैत्रीचा नवा चेहरा

Updated On: Aug 02, 2026 | 05:17 PM IST
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सारांश

सोशल मीडिया आणि मेसेजिंग अॅप्समुळे मित्रांची संख्या वाढली असली, तरी या शंभर ऑनलाइन मित्रांमध्ये खरोखर ‘जिवलग’ किती, हा प्रश्न यंदाच्या फ्रेंडशिप डेच्या निमित्ताने चर्चेत आहे. 

ऑनलाइन शंभर मित्र, पण ‘जिवलग’ किती? तरुणाईच्या नजरेतून डिजिटल मैत्रीचा नवा चेहरा

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

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विस्तार

पुणे/गायत्री पवळे :  फ्रेंड रिक्वेस्टपासून सुरू झालेली ओळख, ‘हाय-हॅलोपासून वाढणाऱ्या गप्पारोजचे रील्स शेअर करणे आणि ग्रुप चॅटमध्ये तासन्‌तास रंगणाऱ्या चर्चा… आजच्या तरुणाईच्या मैत्रीची सुरुवात आणि प्रवास मोठ्या प्रमाणात डिजिटल झाला आहे. सोशल मीडिया आणि मेसेजिंग अॅप्समुळे मित्रांची संख्या वाढली असलीतरी या शंभर ऑनलाइन मित्रांमध्ये खरोखर जिवलग’ कितीहा प्रश्न यंदाच्या फ्रेंडशिप डेच्या निमित्ताने चर्चेत आहे. 

ऑनलाइन १०० मित्रऑफलाइन एकही जिवलग?’ ही संकल्पना आजच्या डिजिटल मैत्रीचे वास्तव मांडणारी ठरत आहे. सोशल मीडियावर शेकडो मित्रफॉलोअर्स आणि ग्रुप्स असतातमात्र मनातील गोष्ट सांगण्यासाठी किंवा अडचणीच्या वेळी प्रत्यक्ष धावून येणारे मित्र मोजकेच असतात. त्यामुळे फ्रेंड लिस्ट’ मोठी असणे आणि मैत्री घट्ट असणे यात फरक असल्याचे तरुणांचे म्हणणे आहे. याचबरोबर ग्रीन डॉटची मैत्री’ ही संकल्पनाही डिजिटल नात्यांमध्ये रुजली आहे. मित्र ऑनलाइन असूनही मेसेजला उत्तर देत नाही, ‘सीन’ करून ठेवतो किंवा स्टेटस पाहूनही प्रतिक्रिया देत नाहीयावरून गैरसमज होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. म्हणजेच मैत्रीतील संवाद आता केवळ शब्दांपुरता न राहता ऑनलाइन’, ‘सीन’, ‘टायपिंग’ अशा डिजिटल संकेतांवरही अवलंबून राहिला आहे.

दूर राहणारे मित्र राहतात संपर्कात

रील्समधली मैत्रीरिअल लाइफमध्ये किती खरी?’ हा आणखी एक प्रश्न तरुणाईसमोर आहे. समान आवडीचे रील्समीम्स किंवा पोस्ट शेअर करताना मैत्री सहज जुळते. समान छंद असणारे मित्र जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यातून भेटतात. मात्र आभासी जगात प्रत्येकजण स्वतःची निवडक आणि आकर्षक प्रतिमा मांडत असल्याने प्रत्यक्ष व्यक्तिमत्त्व वेगळे असण्याची शक्यताही असते. याउलट डिजिटल माध्यमांचे फायदेही मोठे आहेत. दूर राहणारे मित्र व्हिडिओ कॉलमेसेज आणि ग्रुप चॅटमधून सतत संपर्कात राहतात. नवीन मित्रसमान विचारांचे समूह आणि वेगवेगळ्या शहरांतील ओळखी सहज निर्माण होतात. मात्र बनावट प्रोफाइलगोपनीयतेचा धोकाऑनलाइन फसवणूकसायबर छळ आणि सतत फोनमध्ये राहण्याची सवय ही त्याची दुसरी बाजू आहे. त्यामुळे नो-फोन फ्रेंडशिप डे’ ही संकल्पना तरुणाईमध्ये चर्चेत येत आहे. एखाद्या दिवशी मित्रांनी मोबाईल बाजूला ठेवून प्रत्यक्ष भेटावेमनमोकळ्या गप्पा माराव्यातएकत्र फिरावे किंवा एखादी आठवण निर्माण करावीअसा यामागचा विचार आहे.

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ऑफलाइन बॉण्डिंगही आवश्यक

दरम्यान, ‘एआय मित्र की खरा मित्र?’ हा नव्या पिढीसमोरील प्रश्नही महत्त्वाचा ठरत आहे. एआयशी गप्पा मारता येतातविचार मांडता येतातपण मित्राच्या चेहऱ्यावरचा आनंददुःख किंवा काळजी ओळखून प्रत्यक्ष साथ देण्याची जागा मानवी मैत्रीच घेऊ शकते. म्हणूनच तरुणाईच्या मते डिजिटल मैत्री नाकारण्याची गरज नाहीमात्र ऑनलाइन कनेक्शनसोबत ऑफलाइन बॉण्डिंगही तितकेच आवश्यक आहे. स्क्रीनवर मित्रांची संख्या वाढवण्यापेक्षा स्क्रीनच्या पलीकडे नाते जपणेहाच यंदाच्या फ्रेंडशिप डेचा खरा अर्थ ठरू शकतो.

Web Title: The number of friends has increased due to social media and messaging apps

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Published On: Aug 02, 2026 | 05:17 PM

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