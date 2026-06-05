Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Vi And Meta Introduce Silent Mobile Verification Now No Need Of Passwords Or Otp For Login To Whatsapp Instagram And Facebook

पासवर्ड अन् ओटीपीला रामराम! Vi आणि Meta घेऊन आले नवं लॉग-इन फीचर… सोशल मीडिया अ‍ॅप्स वापरणं होणार आणखी सोपं

Updated On: Jun 05, 2026 | 12:10 PM IST
जाहिरात
सारांश

Vi आणि मेटा यांनी यूजर्ससाठी लॉग-इन प्रक्रिया अधिक सुरक्षित आणि सोपी करण्यासाठी नवीन 'साइलेंट मोबाइल व्हेरिफिकेशन (SMV)' तंत्रज्ञान सादर केले आहे. या फीचरमुळे इंस्टाग्राम, व्हॉट्सअ‍ॅप आणि फेसबूकवर लॉग-इन करताना पासवर्ड किंवा ओटीपी टाकण्याची गरज कमी होणार आहे.

पासवर्ड अन् ओटीपीला रामराम! Vi आणि Meta घेऊन आले नवं लॉग-इन फीचर... सोशल मीडिया अ‍ॅप्स वापरणं होणार आणखी सोपं

पासवर्ड अन् ओटीपीला रामराम! Vi आणि Meta घेऊन आले नवं लॉग-इन फीचर... सोशल मीडिया अ‍ॅप्स वापरणं होणार आणखी सोपं

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • Vi आणि मेटाच्या नव्या SMV तंत्रज्ञानामुळे इंस्टाग्राम, व्हॉट्सअ‍ॅप आणि फेसबूकवर पासवर्ड व ओटीपी शिवाय लॉग-इन करता येणार आहे.
  • व्हेरिफिकेशन प्रक्रिया थेट टेलिकॉम नेटवर्कवर होणार असल्याने फिशिंग आणि डिजिटल ओळख चोरीचा धोका कमी होणार आहे.
  • नवीन प्रणालीमुळे रजिस्ट्रेशन, लॉग-इन, री-लॉग-इन आणि अकाऊंट रिकव्हरी प्रक्रिया अधिक जलद आणि सुरक्षित होणार आहे.
भारतातील खाजगी टेलिकॉम कंपन्यांपैकी एक असलेल्या वोडाफोन इंडिया (Vodafone India) ने भारतात ‘साइलेंट मोबाइल व्हेरिफिकेशन’ (SMV) नावाची एक नवीन नेटवर्क-बेस्ड व्हेरिफिकेशन पद्धत लाँच करण्यासाठी टेक कंपनी मेटासोबत भागिदारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नव्या प्रोटोकॉलचा उद्देश इंस्टाग्राम, व्हॉट्सअ‍ॅप आणि फेसबूकसह मेटाच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर ऑनबोर्डिंग (रजिस्ट्रेशन आणि लॉग-इन) प्रोसेस आणखी जास्त सुरक्षित आणि सुलभ करणं, असा आहे. तसेच लॉगिन करताना आवश्यक असणाऱ्या काही मॅन्युअल स्टेप्स हटवून ही प्रोसेस अधिक वेगवान करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

मिड-रेंज सेगमेंटचा नवा किंग? तगड्या फीचर्ससह नव्या Motorola स्मार्टफोनची भारतात एंट्री… परफॉर्मन्सने जिंकणार यूजर्सचं मनं!

पासवर्डशिवाय लॉगिन होणार शक्य

नेटवर्क-बेस्ड व्हेरिफिकेशन टेक्नोलॉजी पासवर्डशिवाय लॉगिन करण्याची पद्धत इनेबल करते आणि यासोबतच यूजर्सना ओटीपीसाठी विनंती करण्याची गरज देखील संपवते. याशिवाय, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडरने असा दावा केला आहे की, साइलेंट मोबाइल व्हेरिफिकेशन यूजरची डिजीटल ओळख फिशिंग अटॅक्स आणि दुसऱ्या धोक्यांपासून सुरक्षित ठेवणार आहे.

गुरुवारी, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर आणि मार्क झुकरबर्गच्या मालकीची टेक कंपनी मेटाने भारतात व्हिआयची नवीन SMV टेक्नोलॉजी सादर केली. या सर्विसच्या मदतीने आता लवकरच भारतातील Vi सब्सक्राइबर्स केवळ फोन नंबर एंटर करून इंस्टाग्राम, व्हॉट्सअ‍ॅप आणि फेसबूकमध्ये लॉगिन करू शकणार आहेत.  (फोटो सौजन्य – Pinterest)

कशी काम करणार नवीन टेक्नोलॉजी?

SMV टेक्नोलॉजीसोबतच मेटाचे सोशल मीडिया अ‍ॅप्स सत्यता तपासण्यासाठी Vi च्या सेलुलर नेटवर्कवर एक व्हेरिफिकेशन सिग्नल पाठवतील. एका व्हेरिफाय झाल्यानंतर यूजर्स पासवर्ड किंवा ओटीपीशिवाय सोशल मीडिया अ‍ॅप्समध्ये लॉगिन करू शकणार आहेत. जर मेटाचे सोशल मीडिया अ‍ॅप्स व्हेरिफिकेशन पूर्ण करू शकले नाहीत तर यूजरला सोशल मीडिया अ‍ॅप्सच्या अ‍ॅक्सेस दिला जाणार नाही.

व्हिआयने दावा केला आहे की, SMV प्लॅटफॉर्मवर नवीन यूजर्सचे रजिस्ट्रेशन, मोबाईल नंबर्सचे व्हेरिफिकेशन, लॉगिन आणि री-लॉग-इन प्रोसेस, अकाऊंट रिकवरी आणि सिक्योरिटी चेकदरम्यान ऑथेंटिकेशन देखील फास्ट-ट्रॅक केले जाणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार हा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बॅकग्राउंडमध्ये काम करणार आहे.

SMV टेक्नोलॉजी वापरण्याचे असे आहेत फायदे

SMV टेक्नोलॉजीमुळे यूजर्सना त्यांचे व्हेरिफिकेशन क्रेडेंशियल्स मॅनुअली एंटर करण्याची गरज भासत नाही. तसेच Vi सब्सक्राइबर्सना ऑथेंटिकेशनसाठी वेगवेगळ्या अ‍ॅप्समध्ये स्विच करण्याची गरज भासत नाही. तसेच व्हेरिफिकेशन मेसेजची वाट पाहण्याची देखील गरज नसते. कारण व्हेरिफिकेशन विनंती थेट टेलिकॉम नेटवर्कद्वारे प्रमाणित केल्या जातात. या नेटवर्क-बेस्ड व्हेरिफिकेशन प्रोटोकॉलबाबत आता असा दावा करण्यात आला आहे की, हे अधिक चांगली सुरक्षा ऑफर करते. कारण क्रेडेंशियल्स आणि ओटीपी यूजर्सना एंटर करण्याची गरज भासत नाही.

Tech Tips: कधी आणि कसा स्वच्छ करावा Solar Panel? 90 टक्के लोकांना माहिती नाही महत्त्वाचे नियम… वाचा सविस्तर

टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडरने असा देखील दावा केला आहे की, SMV ‘फशिंग आणि डिजिटल आइडेंटिटी रिस्क’ विरोधात जास्त सुरक्षा देणार आहे. तसेच व्हिआयने घोषणा केली आहे की, SMV टेक्नोलॉजी आणखी जास्त प्लॅटफॉर्म्स आणि इकोसिस्टम पार्टनर्ससाठी उपलब्ध करण्याची तयारी सुरु आहे.

Web Title: Vi and meta introduce silent mobile verification now no need of passwords or otp for login to whatsapp instagram and facebook

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 05, 2026 | 12:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Free Fire Max: गेममध्ये झाली Football Royal ईव्हेंटची दमदार एंट्री! पॅम्पास ईगल अन् बुलफायटरसह मिळणार हे रिवॉर्ड्स
1

Free Fire Max: गेममध्ये झाली Football Royal ईव्हेंटची दमदार एंट्री! पॅम्पास ईगल अन् बुलफायटरसह मिळणार हे रिवॉर्ड्स

Laptop Screen : लॅपटॉप स्क्रीन साफ करताना मोठी चूक? चष्म्याच्या क्लिनरचा वापर ठरू शकतो धोकादायक
2

Laptop Screen : लॅपटॉप स्क्रीन साफ करताना मोठी चूक? चष्म्याच्या क्लिनरचा वापर ठरू शकतो धोकादायक

NHAI Hackathon 7.0: टेक विद्यार्थ्यांसाठी मोठी संधी! एनएचएआयच्या हॅकाथॉन चॅलेंजमध्ये जिंका २ लाखांचे रोख बक्षीस
3

NHAI Hackathon 7.0: टेक विद्यार्थ्यांसाठी मोठी संधी! एनएचएआयच्या हॅकाथॉन चॅलेंजमध्ये जिंका २ लाखांचे रोख बक्षीस

स्मार्टफोनप्रेमींसाठी खुशखबर! Motorola चा नवा फोन लॉन्च; 50MP सेल्फी कॅमेरा, Dolby Atmos स्पीकर्स अन् 50 तासांची दमदार बॅटरी
4

स्मार्टफोनप्रेमींसाठी खुशखबर! Motorola चा नवा फोन लॉन्च; 50MP सेल्फी कॅमेरा, Dolby Atmos स्पीकर्स अन् 50 तासांची दमदार बॅटरी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पासवर्ड अन् ओटीपीला रामराम! Vi आणि Meta घेऊन आले नवं लॉग-इन फीचर… सोशल मीडिया अ‍ॅप्स वापरणं होणार आणखी सोपं

पासवर्ड अन् ओटीपीला रामराम! Vi आणि Meta घेऊन आले नवं लॉग-इन फीचर… सोशल मीडिया अ‍ॅप्स वापरणं होणार आणखी सोपं

Jun 05, 2026 | 12:10 PM
“निवेदिता ताईंचं नाव ऐकताच…”, ‘कृष्णाईच्या लेकी’ मालिकेत रोहित परशुरामची एन्ट्री; नव्या भूमिकेबद्दल व्यक्त केल्या खास भावना

“निवेदिता ताईंचं नाव ऐकताच…”, ‘कृष्णाईच्या लेकी’ मालिकेत रोहित परशुरामची एन्ट्री; नव्या भूमिकेबद्दल व्यक्त केल्या खास भावना

Jun 05, 2026 | 12:08 PM
Ambenali Ghat crime : धक्कादायक! स्वतःच्या आजीचा खून करून मृतदेह घाटात फेकला; आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात

Ambenali Ghat crime : धक्कादायक! स्वतःच्या आजीचा खून करून मृतदेह घाटात फेकला; आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात

Jun 05, 2026 | 12:07 PM
MinaAlFahal: ओमानच्या सर्वात मोठ्या ऑईल हबवर संशयित हल्ला; ट्रम्प आक्रमक, इराणचे नौदल आणि हवाई दल नष्ट केल्याचा दावा

MinaAlFahal: ओमानच्या सर्वात मोठ्या ऑईल हबवर संशयित हल्ला; ट्रम्प आक्रमक, इराणचे नौदल आणि हवाई दल नष्ट केल्याचा दावा

Jun 05, 2026 | 12:00 PM
Maharashtra Politics: नाशिक निवडणुकीत तिरंगी ट्विस्ट! दराडे-गीते-हिरे आमनेसामने, बिनविरोधचा प्लॅन फेल

Maharashtra Politics: नाशिक निवडणुकीत तिरंगी ट्विस्ट! दराडे-गीते-हिरे आमनेसामने, बिनविरोधचा प्लॅन फेल

Jun 05, 2026 | 11:49 AM
पहाटे महिलेच्या घरात गेला, पलंगावर पाडून तोंड दाबले अन्…; सिल्लोडमधील संतापजनक प्रकार

पहाटे महिलेच्या घरात गेला, पलंगावर पाडून तोंड दाबले अन्…; सिल्लोडमधील संतापजनक प्रकार

Jun 05, 2026 | 11:47 AM
Brain Tumor: निष्काळजीपणा की मेंदूतील ट्युमरचे संकेत? ‘या’ लक्षणांकडे दुर्लक्ष करणे बेतेल जीवावर

Brain Tumor: निष्काळजीपणा की मेंदूतील ट्युमरचे संकेत? ‘या’ लक्षणांकडे दुर्लक्ष करणे बेतेल जीवावर

Jun 05, 2026 | 11:47 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Jun 03, 2026 | 03:25 PM
पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Jun 03, 2026 | 03:20 PM