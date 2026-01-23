Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • What Is The Truth Of Oneplus Viral News India Ceo Clarified Everything Tech News Marathi

OnePlus बंदच्या चर्चांमागचं सत्य आलं समोर! कंपनीच्या इंडिया CEO ने स्वत: च केला खुलासा; म्हणाले, वनप्लस इंडियाचा व्यवसाय…

वनप्लस इंडियाने सांगितलं आहे की, कंपनी भारतात त्यांची सर्विस पूर्वीसारखीच सुरु ठेवणार आहे. कपंनीने केलेल्या या घोषणेमुळे लाखो यूजर्सना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कारण भारतात वनप्लस यूजर्सची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे.

Updated On: Jan 23, 2026 | 01:41 PM
OnePlus बंदच्या चर्चांमागचं सत्य आलं समोर! कंपनीच्या इंडिया CEO ने स्वत: च केला खुलासा; म्हणाले, वनप्लस इंडियाचा व्यवसाय...

OnePlus बंदच्या चर्चांमागचं सत्य आलं समोर! कंपनीच्या इंडिया CEO ने स्वत: च केला खुलासा; म्हणाले, वनप्लस इंडियाचा व्यवसाय...

Follow Us:
Follow Us:
  • वनप्लस पूर्णपणे बंद केले जाणार नाही
  • कंपनी त्यांची सर्विस मर्यादित स्वरुपात सुरु ठेवणार
  • 2024 मध्ये वनप्लसच्या विक्रीत मोठ्या प्रमाणात घट
स्मार्टफोन कंपनी वनप्लस लवकरच बंद होणार आहे, कंपनी स्मार्टफोन तयार करणं थांबवणार आहे, कंपनी त्यांच्या सर्व सर्विस बंद करणार आहे, अशा अनेक चर्चा गेल्या आठवडाभरापासून सुरु आहेत. याच सर्व चर्चांवर कंपनीने खुलासा केला आहे. याशिवाय वनप्लस इंडिया कंपनीचे सिईओ रॉबिन ली यांनी त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवर पोस्ट शेअर करत याबाबत माहिती देखील दिली आहे.

OnePlus Dismantled: ब्रँड टिकणार की इतिहासजमा होणार? OnePlus यूजर्सना बसला मोठा धक्का, कंपनीच्या निर्णयावर सर्वांची नजर

व्हायरल झालेल्या पोस्ट आणि बातम्यांनंतर आता वनप्लस इंडियाने स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, कंपनी भारतात त्यांची सर्विस पूर्वीसारखीच सुरु ठेवणार आहे. एक रिपोर्ट समोर आला होता ज्यामध्ये सांगितलं होतं की, वनप्लस त्यांची सर्विस हळूहळू बंद करण्याच्या मार्गावर आहे. यासोबतच कंपनीने काही प्रोडक्ट्सचे लाँचिंग देखील रद्द केले आहे. यानंतर आता आणखी एक रिपोर्ट समोर आला आहे. ज्यामध्ये सांगण्यात आलं आहे की, वनप्लस पूर्णपणे बंद केले जाणार नाही. तर कंपनी त्यांची सर्विस मर्यादित स्वरुपात सुरु ठेवणार आहे.

कंपनीच्या विक्रीत घट

रिपोर्टमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, 2024 मध्ये वनप्लसच्या विक्रीत मोठ्या प्रमाणात घट झाल्याचे पाहायला मिळाले. यानंतर कंपनीने काही नवीन प्रोडक्ट्सचे लाँचिंग देखील रद्द केले होते. या प्रोडक्ट्समध्ये वनप्लसचा फोल्डेबल फोन OnePlus Open 2 आणि फ्लॅगशिप OnePlus 15s सारख्या डिव्हाईसचा समावेश होता. मात्र विक्रीत घट झाल्याने कंपनीने या प्रोडक्ट्सचे लाँचिंग रद्द केले. रिपोर्टमध्ये असं देखील सांगण्यात आलं आहे की, वनप्लसने यूएस आणि यूरोपमध्ये त्यांच्या कार्यालयांमधील कर्मचारीही कमी केले आहेत. याशिवाय कंपनीबाबतचे अनेक निर्णय स्थानिक कार्यालयांऐवजी चीनमधून घेतले जात आहेत. रिपोर्टमध्ये असा दावा केला जात आहे की, टेक कंपनी ओप्पोने असंच काही रियलमीसोबत देखील केलं होतं. कॉस्ट कटिंग आणि कंपनी ऑपरेशन नॉर्मल ठेवण्यासाठी असे निर्णय घेतले जात असल्याचं सांगितलं जात आहे.

तर दुसऱ्या एका रिपोर्टमध्ये असं सांगितलं आहे की, ओप्पो वनप्लसचा व्यवसाय मर्यादित करत आहे, मर्यादित संख्येत फ्लॅगशिप आणि मिड-रेंज डिव्हाइसेस लाँच करत आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून कंपनीने त्यांचे नॉर्ड सीरीज फोन अमेरिकन बाजारात लाँच केलेले नाहीत, जे तिथे त्यांचे सर्वाधिक विक्री होणारे फोन होते. वनप्लसबाबत सुरु असलेल्या ओप्पोच्या या रणनीतिला चीन आणि अमेरिकेदरम्यान सुरु असलेल्या युद्धासोबत जोडले जात आहे.

OnePlus Freedom Sale: अशी डील पुन्हा येणार नाही! स्मार्टफोन खरेदीवर तब्बल 8 हजारांचे डिस्काऊंट, टॅबलेट्स आणि ईअरबड्सवरही ऑफर्स…

भारतात ही परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी असणार आहे. याबाबत वनप्लस इंडियाच्या सीईओ रॉबिन ली यांनी त्यांच्या एक्स अकाऊंटवर पोस्ट करत माहिती दिली आहे. सीईओ रॉबिन ली यांनी स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, वनप्लस इंडिया नेहमीप्रमाणे काम करेल, असे त्यांनी सांगितले, ज्यामुळे वनप्लस बंद होण्याच्या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला. वनप्लस बंद होण्याच्या या चर्चांदरम्यान आता कंपनीने स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, इंडिया ऑपरेशन पूर्वीप्रमाणेच सुरु राहणार आहेत. त्यामुळे वनप्लस यूजर्सना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.

Web Title: What is the truth of oneplus viral news india ceo clarified everything tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 23, 2026 | 01:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Free Fire Max: अनलिमिटेड VOID इमोट क्लेम करण्याची हीच सुवर्णसंधी! नव्या इव्हेंटमध्ये जिंका हे रिवॉर्ड्स
1

Free Fire Max: अनलिमिटेड VOID इमोट क्लेम करण्याची हीच सुवर्णसंधी! नव्या इव्हेंटमध्ये जिंका हे रिवॉर्ड्स

CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये
2

CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

नवीन स्मार्टफोन खरेदी करण्याची योग्य वेळ कोणती? किती वर्षांनी फोन बदलावा? जाणून घ्या एका क्लिकवर
3

नवीन स्मार्टफोन खरेदी करण्याची योग्य वेळ कोणती? किती वर्षांनी फोन बदलावा? जाणून घ्या एका क्लिकवर

आधार आणि मोबाईल नंबर लिंक आहे का? सायबर गुन्हेगारांपासून सावध राहण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स, अन्यथा होईल लाखो रुपयांची फसवणूक
4

आधार आणि मोबाईल नंबर लिंक आहे का? सायबर गुन्हेगारांपासून सावध राहण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स, अन्यथा होईल लाखो रुपयांची फसवणूक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
OnePlus बंदच्या चर्चांमागचं सत्य आलं समोर! कंपनीच्या इंडिया CEO ने स्वत: च केला खुलासा; म्हणाले, वनप्लस इंडियाचा व्यवसाय…

OnePlus बंदच्या चर्चांमागचं सत्य आलं समोर! कंपनीच्या इंडिया CEO ने स्वत: च केला खुलासा; म्हणाले, वनप्लस इंडियाचा व्यवसाय…

Jan 23, 2026 | 01:41 PM
आंबेगाव -शिरूरमध्ये तुतारीचा आवाज विरला! वळसे पाटलांना फक्त शिवसेनेचे आव्हान?

आंबेगाव -शिरूरमध्ये तुतारीचा आवाज विरला! वळसे पाटलांना फक्त शिवसेनेचे आव्हान?

Jan 23, 2026 | 01:35 PM
स्पायडर-मॅन बॅकपॅक अन् पोलीस कोठडी! 5 वर्षांच्या ‘Liam Ramos’च्या अटकेने अमेरिका उद्रेकाच्या उंबरठ्यावर; पाहा नेमकं काय घडलं?

स्पायडर-मॅन बॅकपॅक अन् पोलीस कोठडी! 5 वर्षांच्या ‘Liam Ramos’च्या अटकेने अमेरिका उद्रेकाच्या उंबरठ्यावर; पाहा नेमकं काय घडलं?

Jan 23, 2026 | 01:30 PM
रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

Jan 23, 2026 | 01:23 PM
50 दिवसांपासून बेपत्ता झालेले मंत्र्यांचे सुपुत्र अखेर पोलिसांना शरण! महाड निवडणूक मारहाण प्रकरणात ट्वीस्ट

50 दिवसांपासून बेपत्ता झालेले मंत्र्यांचे सुपुत्र अखेर पोलिसांना शरण! महाड निवडणूक मारहाण प्रकरणात ट्वीस्ट

Jan 23, 2026 | 01:21 PM
Mock Drill : ‘या’ जिल्ह्यात संध्याकाळी 6 वाजता होणार ब्लॅकऑट; सरकारची नेमकी काय आहे योजना?

Mock Drill : ‘या’ जिल्ह्यात संध्याकाळी 6 वाजता होणार ब्लॅकऑट; सरकारची नेमकी काय आहे योजना?

Jan 23, 2026 | 01:20 PM
थाटामाटात लग्न झालं, पण पती निघाला नपुंसक; पत्नीसोबत शारीरिक संबंध टाळताना देत होता कारणं, अखेर…

थाटामाटात लग्न झालं, पण पती निघाला नपुंसक; पत्नीसोबत शारीरिक संबंध टाळताना देत होता कारणं, अखेर…

Jan 23, 2026 | 01:18 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Jan 23, 2026 | 01:06 PM
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM