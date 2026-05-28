Sony 1000X The Collection: सोनीचे सर्वात प्रीमियम वायरलेस हेडफोन्स लॉन्च; काय आहेत वैशिष्ट्य

Updated On: May 28, 2026 | 02:30 PM IST
सारांश

सोनी कंपनीने 1000X The Collection नावाचे नवीन प्रीमियम वायरलेस हेडफोन्स लॉन्च केले आहेत. नवीन Sandstone कलर पर्यायामुळे हे हेडफोन्स म्युझिक आणि गेमिंग प्रेमींसाठी खास ठरू शकतात.

विस्तार
  • सोनीचे सर्वात प्रीमियम वायरलेस हेडफोन्स लॉन्च
  • या हेडफोन्सचे काय आहेत वैशिष्ट्य
  • प्रीमियम डिझाइन आणि पॉवरफुल ऑडिओ
 

सोनी कंपनीने १०००एक्स द कलेक्शन नावाचे नवीन प्रीमियम वायरलेस हेडफोन्स सादर केले आहेत. कंपनीचा दावा आहे की, हे आजपर्यंतचे सर्वात प्रगत आणि प्रीमियम १००० एक्स मॉडेल आहे. यामध्ये डीएसईई अल्टिमेट, स्पेशल ऑडिओ, एलडीएसी आणि पॉवरफुल अॅक्टिव्ह नॉइज कॅन्सलेशन यांसारखी फिचर्स आहेत. या नवीन हेडफोन्सची बॅटरी लाईफ २४ तासांपर्यंत आहे. कंपनीने डब्ल्यूएच-१०००एक्सएम६ साठी एक नवीन सँडस्टोन रंग देखील सादर केला आहे. कंपनीने अमेरिकेत याची किंमत $६४९.९९ इतकी ठेवली आहे, जी भारतीय चलनात अंदाजे ६३ हजार इतकी होते.

प्रीमियम डिझाइन आणि पॉवरफुल ऑडिओ

सोनी १०००एक्स द कलेक्शनमध्ये एक वैशिष्ट्यपूर्ण प्रीमियम डिझाइन आहे. मेटलचे घटक, हाताने पॉलिश केलेला फिनिश आणि मऊ व्हेगन लेदरचे आवरण याला एक प्रीमियम लुक देतात. कार्बन कंपोझिट डोम आणि सॉफ्ट-एज डिझाइनमुळे आवाज अधिक स्पष्ट आणि डिटेलमध्ये ऐकू येतो.

काय आहेत याची वैशिष्ट्ये

या हेडफोन्समध्ये नवीन ३० मिमी डायनॅमिक ड्रायव्हर्स आहेत, जे कार्बन कंपोझिट डोम आणि सॉफ्ट-एज डिझाइनचा वापर करतात. कंपनीचा दावा आहे की यामुळे आवाजाची स्पष्टता, इंस्ट्रूमेंटमधील फरक आणि उच्च-फ्रिक्वेन्सी डिटेल्स उत्तम मिळते.
दीर्घकाळ वापरासाठी या हेडफोन्समध्ये कुशन असलेला हेडबैंड आणि पुन्हा डिझाइन केलेले इअरकप्स आहेत. अंदाजे ३२० ग्रॅम वजनाचे हे हेडफोन्स अधिक आरामदायक बनवण्यासाठी डिझाइन केले गेले आहेत. डीएसईई अल्टिमेट वैशिष्ट्य असलेला हा सोनीचा पहिला हेडफोन आहे. कंपनीच्या मते, हे एज एआय वापरून कॉम्प्रेस्ड म्युझिक फाइल्समधील गमावलेले तपशील रिअल-टाइममध्ये परत मिळवते. हे हेडफोन्स ३६० रिअॅलिटी ऑडिओ अपमिक्सला देखील सपोर्टकरतात, जे म्युजिक, चित्रपट आणि गेम्ससाठी वेगवेगळे मोड़ देतात.

याची बॅटरी लाइफ किती आहे

हेडफोन्स अॅक्टिव्ह नॉईज कॅन्सलेशन चालू असताना २४ तासापर्यंत आणि ते बंद असताना ३२ तासांपर्यंत बॅटरी लाईफ देतात. यामध्ये ब्लूटूथ ६.०, मल्टीपॉइंट कनेक्टिव्हिटी आणि एसबीसी, एएसी, एलडीएसी व एलसी३ ऑडिओ कोडेक्ससाठी सपोर्ट आहे. वायरलेस रेंज अंदाजे १० मीटर असल्याचा दावा केला जातो.

कनेक्टिव्हिटी आणि इतर फीचर्स

Sony 1000X The Collection मध्ये Bluetooth 6.0, Multi-point Connectivity आणि SBC, AAC, LDAC तसेच LC3 ऑडिओ कोडेक्सचा सपोर्ट देण्यात आला आहे. कंपनीच्या मते, याची वायरलेस रेंज सुमारे १० मीटरपर्यंत आहे.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: Sony 1000X The Collection हेडफोन्समध्ये कोणती खास फीचर्स आहेत?

    Ans: या हेडफोन्समध्ये DSEE Ultimate, Spatial Audio, LDAC, Active Noise Cancellation (ANC) आणि Bluetooth 6.0 सारखी प्रगत फीचर्स देण्यात आली आहेत.

  • Que: Sony 1000X The Collection ची बॅटरी लाईफ किती आहे?

    Ans: हेडफोन्स ANC सुरू असताना २४ तासांपर्यंत आणि ANC बंद असताना ३२ तासांपर्यंत बॅटरी बॅकअप देतात.

  • Que: या हेडफोन्समध्ये कोणते ऑडिओ कोडेक्स सपोर्ट केले आहेत?

    Ans: हेडफोन्स SBC, AAC, LDAC आणि LC3 ऑडिओ कोडेक्सला सपोर्ट करतात.

Sony 1000X The Collection: सोनीचे सर्वात प्रीमियम वायरलेस हेडफोन्स लॉन्च; काय आहेत वैशिष्ट्य

