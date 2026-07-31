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Ajinkya Rahane ची क्रिकेटमधून निवृत्ती अन् Rohit Sharma ची खास पोस्ट; म्हणाला, ‘आपण अनेक वर्षे…’

Updated On: Jul 31, 2026 | 02:22 PM IST
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सारांश

भारताचा फलंदाज आणि कसोटी क्रिकेटचा माजी कर्णधार अजिंक्य रहाणेने काल इंटरनॅशनल क्रिकेटमधून सर्व फॉर्मटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. त्यामुळे क्रिकेटविश्वाला मोठा धक्का बसला आहे.

Ajinkya Rahane ची क्रिकेटमधून निवृत्ती अन् Rohit Sharma ची खास पोस्ट; म्हणाला, 'आपण अनेक वर्षे...'

रोहित शर्माची रहाणेसाठी खास पोस्ट (फोटो- ट्विटर)

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विस्तार
  • रोहित शर्माने रहाणेसाठी केली भावुक पोस्ट
  • अजिंक्य रहाणेने घेतली क्रिकेटमधून निवृत्ती 
  • अनेक क्रिकेटपटूंनी दिल्या रहाणेला शुभेच्छा 
Rohit Sharma on Ajinkya Rahane Retirement: काल भारतीय क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणेने इंटरनॅशनल क्रिकेटमधून आपली निवृत्ती जाहिर केली आहे. सर्व प्रकारच्या फॉर्मटमधून त्याने निवृत्ती जाहीर केली आहे. जवळपास दोन दशके अजिंक्य रहाणेने भारतीय क्रिकेटसाठी योगदान दिले आहे. त्यातच आता माजी कर्णधार रोहित शर्माने अजिंक्य रहाणेसाठी एक खास भावुक पोस्ट शेयर केली आहे. त्या पोस्टमध्ये रोहित शर्मा नेमके काय म्हणाला त्याबाबत जाणून घेऊयात.

काय म्हणाला रोहित शर्मा?

‘आपण अनेक वर्षे एकाच ड्रेसिंग रूममध्ये सोबत घालवली आहेत. तू प्राप्त केलेल्या प्रत्येक यशात तू केलेली मेहनत, परिश्रम मी अत्यंत जवळून पाहिले आहेत. तुझे खेळाप्रतीचे समर्पण आणि व्यावसायिकता नेहमीच इतरांपेक्षा वेगळी आणि प्रेरणादायी राहिली आहे. या उत्कृष्ट आणि यशस्वी कारकिर्दीबद्दल तुझे मनापासून अभिनंदन! पुढील वाटचालीस आणि भविष्यातील सर्व आयुष्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा!’

अजिंक्य रहाणे अत्यंत संयमी फलंदाज आणि खेळाडू म्हणउण ओळखला जायचं. कसोटी क्रिकेटमध्ये त्याने भारतीय संघाला अनेक विजय प्राप्त करून दिले. अजिंक्य रहाणेच्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठा आणि सुवर्ण क्षण म्हणजे २०२०-२१ ची ऑस्ट्रेलियातील बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी. ॲडलेडमधील ३६ धावांच्या पराभवानंतर विराट कोहली भारतात परतला होता. अशा कठीण परिस्थितीत कर्णधारपदाची धुरा सांभाळत रहाणेने दुसऱ्या मेलबर्न कसोटीत ११२ धावांची ऐतिहासिक शतकी खेळी केली आणि भारतीय संघाला २-१ असा ऐतिहासिक मालिका विजय मिळवून दिला होता.

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अजिंक्य रहाणेने इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंडमध्ये देखील वेगवान खेळपट्टीवर आपले शानदार योगदान दिले आहे. रहाणे केवळ एक उत्कृष्ट फलंदाज नव्हता, तर जगातील सर्वोत्तम स्लिप क्षेत्ररक्षकांपैकी एक होता. कसोटी सामन्यात एका डावात ८ झेल घेण्याचा जागतिक विक्रमही त्याच्या नावावर आहे.

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डोम्बिवलीतून लोकल ट्रेनने प्रवास करत मुंबईच्या आझाद मैदानावर सराव करण्यापासून ते भारतीय राष्ट्रीय संघाची कॅप क्रमांक २७८ परिधान करण्यापर्यंतचा अजिंक्य रहाणेचा प्रवास अत्यंत प्रेरणादायी राहिला आहे. त्याने कायम संघाला प्राधान्य दिले आहे. त्याने निवृत्ती घेतल्याने क्रिकेटविश्वात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे.

Web Title: Former indian team captain rohit sharma share emotional post after ajinkya rahane retirement

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Published On: Jul 31, 2026 | 02:17 PM

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