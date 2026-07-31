Delulu, FOMO, Aura... Gen-Z ची भाषा ऐकून गोंधळलात? एका क्लिकमध्ये सर्व ट्रेंडिंग शब्दांचा अर्थ जाणून घ्या

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Clocked it
मागील काही काळापासून जेन झी Clocked it या शब्दाचा फार वापर करु लागले आहेत. जेव्हा एखाद्या गोष्टीची ओळख पटते किंवा त्यावर एकमत होते, तेव्हा त्याला ‘क्लॉक्ड इट’ असे म्हटले जाते. या शब्दाचा सोपा अर्थ असा होतो की तुम्ही एकदम बरोबर ओळखले.
Delulu
हा शब्द तुम्ही सोशल मिडियावर अनेकदा ऐकला असेल. बऱ्याच काळापासून Delulu या शब्दाचा ट्रेंड जेन झीमध्ये वाढत चालला आहे. याचा अर्थ असा होतो की, एखादी व्यक्ती जी वास्तवापासून दूर स्वत:च्या काल्पनिक जगात मग्न आहे. याचा अर्थ मराठी म्हण दिवास्वप्न पाहणे याच्याशी मिळता-जुळता आहे.
FOMO
फिअर ऑफ मिसिंग समथिंग याचा शाॅर्ट फाॅर्म फोमो असा आहे. तुम्ही अनेकदा या शब्दाचा वापर केला असेल किंवा हा शब्द ऐकला असेल. आपल्याया सतत वाटत राहणे की आपल्याकडून काहीतरी सुटत चाललं आहे असा या शब्दाचा अर्थ आहे. काहीतरी मागे राहलंय अशी भितीदायक भावना मनात येणं म्हणजेच फोमो.
MIA
हा शब्द मिसिंग इन एक्शन याचा शाॅर्ट फाॅर्म आहे. याचा अर्थ आहे गरजेच्या वेळी किंवा कामाच्या वेळी अचानक गायब होणे. आजकाल जेन झीच्या जगात महत्त्वपूर्ण मिटिंगमध्ये जर कुणी हजर राहिले नाही तर त्यांना MIA या शब्दाने संबोधले जाते.
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Delulu is Solulu
डेलुलु इज सोलुलु या शब्दाचा अर्थ आहे की एखादी समस्या सुटत नसल्यास भ्रमात राहणे हाच एकमेव उपाय आहे. सोलुलू हा ‘उपाय’ या अर्थाचा एक बोलीभाषेतील शब्द आहे.