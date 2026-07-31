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Delulu, FOMO, Aura… Gen-Z ची भाषा ऐकून गोंधळलात? एका क्लिकमध्ये सर्व ट्रेंडिंग शब्दांचा अर्थ जाणून घ्या

Updated On: Jul 31, 2026 | 01:55 PM IST
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सारांश

जेन-झीची 'Delulu', 'FOMO', 'MIA' यांसारखी स्लँग्स आता सोशल मीडियापुरत्या मर्यादित राहिलेल्या नाहीत. संसदेतील चर्चेतही या शब्दांचा उल्लेख झाल्याने त्यांचा अर्थ जाणून घेण्याची उत्सुकता वाढली आहे.

Delulu, FOMO, Aura... Gen-Z ची भाषा ऐकून गोंधळलात? एका क्लिकमध्ये सर्व ट्रेंडिंग शब्दांचा अर्थ जाणून घ्या

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • सोशल मीडियावर सतत ऐकू येणारे काही Gen-Z शब्द आता संसदेपर्यंत पोहोचल्याने त्यांची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
  • तरुणांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या या स्लँग्समागे वेगळे अर्थ आणि संदर्भ दडलेले असून ते दैनंदिन संवादाचा भाग बनले आहेत.
  • Delulu, FOMO, MIA सारख्या ट्रेंडिंग शब्दांचा नेमका अर्थ काय, हे जाणून घेतल्यास Gen-Z ची भाषा समजून घेणे अधिक सोपे होईल.
जंतर-मंतरवरील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर जेन-झीची अनोखी कोडवर्ड भाषा आता संपूर्ण देशभरात फेमस झाली आहे. यात कोणतीही शंका नाही की नवी पिढी सुरुवातीपासूनच या शब्दांचा वापर करत होती परंतु देशाच्या संससेत या शब्दांचा वापर झाल्यानंतर या भाषेची चर्चा आता आणखी वाढली आहे. गंभीर, कायदेशीर भाषा वापरणारे नेते जेव्हा लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात जेन-झीची भाषा वापरु लागले तेव्हा सर्वांचेच लक्ष याकडे लागून राहिले. देशाच्या मंत्र्यांनी विरोधकांना “MIA” किंवा “FOMO” असे म्हटले ज्यानंतर हे स्पष्ट झाले की सोशल मिडियाची ही भाषा फक्त इंटरनेटपुरतीच मर्यादित नसून देशाच्या सर्वोच्च सभागृहापर्यंत हिचा प्रसार झाला आहे. अनेकांना जेन झीच्या या भाषेचा नेमका अर्थ काय ते समजत नाही. तुम्ही याता सामील असाल तर आजची बातमी तुमच्या कामाची ठरेल. आज आपण काही पाॅप्यूलर जेन झी शब्दांचे अर्थ जाणून घेणार आहोत.

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Clocked it

मागील काही काळापासून जेन झी Clocked it या शब्दाचा फार वापर करु लागले आहेत. जेव्हा एखाद्या गोष्टीची ओळख पटते किंवा त्यावर एकमत होते, तेव्हा त्याला ‘क्लॉक्ड इट’ असे म्हटले जाते. या शब्दाचा सोपा अर्थ असा होतो की तुम्ही एकदम बरोबर ओळखले.

Delulu

हा शब्द तुम्ही सोशल मिडियावर अनेकदा ऐकला असेल. बऱ्याच काळापासून Delulu या शब्दाचा ट्रेंड जेन झीमध्ये वाढत चालला आहे. याचा अर्थ असा होतो की, एखादी व्यक्ती जी वास्तवापासून दूर स्वत:च्या काल्पनिक जगात मग्न आहे. याचा अर्थ मराठी म्हण दिवास्वप्न पाहणे याच्याशी मिळता-जुळता आहे.

FOMO

फिअर ऑफ मिसिंग समथिंग याचा शाॅर्ट फाॅर्म फोमो असा आहे. तुम्ही अनेकदा या शब्दाचा वापर केला असेल किंवा हा शब्द ऐकला असेल. आपल्याया सतत वाटत राहणे की आपल्याकडून काहीतरी सुटत चाललं आहे असा या शब्दाचा अर्थ आहे. काहीतरी मागे राहलंय अशी भितीदायक भावना मनात येणं म्हणजेच फोमो.

MIA

हा शब्द मिसिंग इन एक्शन याचा शाॅर्ट फाॅर्म आहे. याचा अर्थ आहे गरजेच्या वेळी किंवा कामाच्या वेळी अचानक गायब होणे. आजकाल जेन झीच्या जगात महत्त्वपूर्ण मिटिंगमध्ये जर कुणी हजर राहिले नाही तर त्यांना MIA या शब्दाने संबोधले जाते.

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Delulu is Solulu

डेलुलु इज सोलुलु या शब्दाचा अर्थ आहे की एखादी समस्या सुटत नसल्यास भ्रमात राहणे हाच एकमेव उपाय आहे. सोलुलू हा ‘उपाय’ या अर्थाचा एक बोलीभाषेतील शब्द आहे.

 

Web Title: What is the gen z slang meaning delulu fomo mia trending terms explained

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Published On: Jul 31, 2026 | 01:55 PM

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