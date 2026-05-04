प्रॅंक पडला महागात! AI फोटो शेअर केल्याने संपूर्ण शहरात लॉकडाऊन; आता तरुणाला खावी लागणार जेलची हवा?

दक्षिण कोरियात एक धक्कादायक घटना घडली आहे. एका व्यक्तीने एआयच्या मदतीने बनावट फोटो तयार करुन असे काही अफवा परवली की संपूर्ण शहरात लॉकडाऊन लागले आहे. मात्र त्याचा हा खोडसळपणा त्याला चांगलाच महागात पडला आहे.

Updated On: May 04, 2026 | 10:40 AM
AI Viral Photo Prank

AI Viral Photo Prank (फोटो सौजन्य: एक्स/@AnathNagrik)

Fake Photo Controversy : सोशल मीडियावर सतत काही ना काही व्हायरल होत असते. लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळवण्यासाठी कोणी काय करेल सांगता येत नाही. अनेकदा काही लोक यावरुन अफवा पसरवण्याचे, खोट्या माहिती पसरवण्याचेही काम करतात. याचा प्रत्यय नुकतान आला आहे. दक्षिण कोरियात एका व्यक्तीने असे काही केले आहे की संपूर्ण शहरातच लॉकडाऊन लागले आहे.

एआयच्या मदतीने फोटो तयार केला अन्… वाचा काय घडलं?

मिळालेल्या माहितीनुसार, दक्षिण कोरियातील एका व्यक्तीने एआयच्या मदतीने केलेल्या फोटो तयार केला होता. या फोटोमुळे डेझॉन शहरात सर्व काही ठप्प झाले होते. डेझॉन शहरात एका प्राणीसंग्रहालयातून एक लांगडा पळून गेला होता. लांडगा पळून गेल्यामुळे लोकांमध्ये आधीच घबराट पसरली होती. यावेळी एका ४० वर्षीय व्यक्तीने आगीत तेल ओतण्याचे काम केले. या व्यक्तीने एआयच्या मदतीने एक फोटो तयार केला. या फोटोत शहराच्या गजबजलेल्या रस्त्यांवर लांडगा फिरत असल्याचे दाखवण्यात आले. हा फोटो अगदी खरा वाटत होता. यामुळे नागरिकांना घराबाहेर पडणेच बंद केले होते. हा फोटो सोशल मीडियावर वाऱ्यासारखा पसरला आणि संपूर्ण शहरात शांतता पसरली होती.

परंतु  पोलिसांनी या घटनेची माहिती मिळताच याचा तपास करण्यात आला. तपसात व्हायरल होत असलेला फोटो एआय असल्याचे कळताच प्रचंड संतापाची लाट उसळली होती. यानंतर पोलिसांनी खऱ्या लांडग्याचा शोध सुरु केला. पोलिसांनी बनावट फोटो तयार करणाऱ्याला ताब्यात घेतेल. त्याने हे केवळ एक गंमत म्हणून केले होते. मात्र त्याचा हा खोडसळपणा चांगलाच महागात पडला. मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित व्यक्तीला पाच वर्षांचा तुरुंगवास होण्याची शक्यात असल्याचे सांगितले जात आहे.

व्हायरल फोटो

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेल्या घटनेची माहिती @AnathNagrik या एक्स अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या घटनेवर अनेकांनी संताप व्यक्त केला आहे. या घटनेमुळे एआयच्या गैरवापराचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. यामुळे अशा पद्धतीच्या कोणत्याही माहितीवर विश्वास ठेवण्याऐवजी त्याची शहानिशा करुन घेणे महत्त्वाचे असल्याचे लोकांचे म्हणणे आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

