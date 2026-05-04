प्रॅंक पडला महागात! AI फोटो शेअर केल्याने संपूर्ण शहरात लॉकडाऊन; आता तरुणाला खावी लागणार जेलची हवा?

एआयच्या मदतीने फोटो तयार केला अन्… वाचा काय घडलं?
मिळालेल्या माहितीनुसार, दक्षिण कोरियातील एका व्यक्तीने एआयच्या मदतीने केलेल्या फोटो तयार केला होता. या फोटोमुळे डेझॉन शहरात सर्व काही ठप्प झाले होते. डेझॉन शहरात एका प्राणीसंग्रहालयातून एक लांगडा पळून गेला होता. लांडगा पळून गेल्यामुळे लोकांमध्ये आधीच घबराट पसरली होती. यावेळी एका ४० वर्षीय व्यक्तीने आगीत तेल ओतण्याचे काम केले. या व्यक्तीने एआयच्या मदतीने एक फोटो तयार केला. या फोटोत शहराच्या गजबजलेल्या रस्त्यांवर लांडगा फिरत असल्याचे दाखवण्यात आले. हा फोटो अगदी खरा वाटत होता. यामुळे नागरिकांना घराबाहेर पडणेच बंद केले होते. हा फोटो सोशल मीडियावर वाऱ्यासारखा पसरला आणि संपूर्ण शहरात शांतता पसरली होती.
परंतु पोलिसांनी या घटनेची माहिती मिळताच याचा तपास करण्यात आला. तपसात व्हायरल होत असलेला फोटो एआय असल्याचे कळताच प्रचंड संतापाची लाट उसळली होती. यानंतर पोलिसांनी खऱ्या लांडग्याचा शोध सुरु केला. पोलिसांनी बनावट फोटो तयार करणाऱ्याला ताब्यात घेतेल. त्याने हे केवळ एक गंमत म्हणून केले होते. मात्र त्याचा हा खोडसळपणा चांगलाच महागात पडला. मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित व्यक्तीला पाच वर्षांचा तुरुंगवास होण्याची शक्यात असल्याचे सांगितले जात आहे.
व्हायरल फोटो
ये तस्वीर बनाने पर एक व्यक्ति को जेल जाना पड़ा है….आप बताइए इसमें क्या दोष रहा होगा…यह एक एआई तस्वीर है. pic.twitter.com/ZMMy2nSgCh — आजाद भारत का आजाद नागरिक (@AnathNagrik) May 2, 2026
नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
व्हायरल होत असलेल्या घटनेची माहिती @AnathNagrik या एक्स अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या घटनेवर अनेकांनी संताप व्यक्त केला आहे. या घटनेमुळे एआयच्या गैरवापराचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. यामुळे अशा पद्धतीच्या कोणत्याही माहितीवर विश्वास ठेवण्याऐवजी त्याची शहानिशा करुन घेणे महत्त्वाचे असल्याचे लोकांचे म्हणणे आहे.
