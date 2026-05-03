Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

रिलचा नाद बेतला जीवावर! उंच टाकीवर चढले अन् शिडीच तुटली; पाहा रेस्क्यू ऑपरेशनचा थरारक VIDEO

Stunt Video : केवळ १५ सेंकदाच्या रिलसाठी आजकाल लोक कोणत्याही थराला जायला तयार आहे. मात्र सोशल मीडियावर व्हायरल होण्याचं हे खुळं अनेकांच्या जीवावर बेतत आहे.

Updated On: May 03, 2026 | 02:30 PM
iaf rescue operation viral video

रिलचा नाद बेतला जीवावर! उंच टाकीवर चढले अन् शिडीच तुटली; पाहा रेस्क्यू ऑपरेशनचा थरारक VIDEO (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • रिलचा नाद लय बेक्कार
  • व्हिडिओसाठी पाण्याच्या टाकीवर चढले, शिडी तुटली अन्…;
  • व्हिडिओ व्हायरल
Viral Stunt Video : सोशल मीडियावर सतत काही ना काही व्हायरल होत असते. कोण कधी काय करेल सांगता येत नाही. अलीकडे लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळवण्यासाठी लोक कोणत्याही थराला जायला तयार असतात. आपला जीव धोक्यात घालत असतात.  उत्तर प्रदेशच्या सिद्धार्थनगर येथे अशीच काहीशी घटना घडली आहे. काही तरुणी रिल बनवण्याच्या नादात एका उंच पाण्याच्या टाकीवर चढले होते. मात्र शिडी अचानक तुटली आणि तरुण वरतीच अडकून राहिले. या तरुणांना वाचवण्यासाठी थेट हेलिकॉप्टर बोलवावे लागले होते. धक्कादायक म्हणजे यातील एकाचा मृत्यू झाला असल्याचे वृत्त मिळाले आहे.

Haridwar Viral Video : गंगा घाटावर श्वानाला अंघोळ घालण्यावरुन पेटला वाद; नेटकऱ्यांनी केला संताप व्यक्त, VIDEO VIRAL

नेमकं काय घडलं?

मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी (०२ मे) उत्तर प्रदेशच्या सिद्धार्थनगर येथे कांशीराम निवासी वसाहतीत ही घटना घडली आहे. पाच मुले रिल बवनण्यासाठी एका उंच टाकीवर चढले होते. याच वेळी अचानक टाकीची शिडी तुटली आणि तरुण वरती अडकले. यातील तीन मुले चढत असताना शिडी तुटल्याने जोरात खाली आदळले. यामुळे दोन जण गंभीर जखमी झाले असून एकाचा मृत्यू झाला आहे.

तर शिडी तुटल्यामुळे टाकीवर अडकेल्या मुलांना खाली उतरण्यास कोणताही रस्ता उरला नव्हता. यामुळे त्यांना वाचवण्यासाठी रात्री गोरखपूरहून एनडीआरएफच्या पथकाला बोलवावे लागले आहे. एनडीफने या मुलांना हेलिकॉप्टरने सुरक्षित उतरवले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, जवळपास १६ तास ही मुलं टाकीवर अडकून पडली होती. रात्रीच्या अंधारात बचाव कार्यात अडथळा येत असल्याचे रविवारी (०३ मे) सकाळी ५.३० च्या सुमारास त्यांना रेक्स्यू करण्यात आले.

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेल्या घटनेची माहिती भारतीय नौदलाने एक्सवर @CAC_CPRO या अकाऊंटवर शेअर केली आहे. या व्हिडिओला आतापर्यंत हजारो लोकांनी पाहिले आणि लाईक केले आहे. अनेकांनी यावर संताप व्यक्त केला आहे. यावरुन पुन्हा एकदा रिलचा नाद किती महागात पडू शकतो हे सिद्ध झाले आहे. पण लोक काही सुधारण्याचे नाव घेईनात.

हसता-खेळता मृत्यूनं जखडलं! बरगी डॅम बोट अपघातापूर्वी नेमकं काय घडलं? शेवटचे ‘ते’ भयानक क्षण कॅमेरात कैद, VIDEO

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Stunt video iaf rescue operation viral video

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 03, 2026 | 02:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

हँडल सोडला, पायवर केलं अन्…; भरधाव रस्त्यावर पठ्ठ्याची चालत्या स्कूटीवर धोकादायक स्टंटबाजी, Video Viral
1

हँडल सोडला, पायवर केलं अन्…; भरधाव रस्त्यावर पठ्ठ्याची चालत्या स्कूटीवर धोकादायक स्टंटबाजी, Video Viral

Airport बाहेर आला हात जोडले अन् थेट…; Alia Bhatt च्या ट्रोलर्सना उत्तर देताना Ranbir चा व्हिडिओ Viral
2

Airport बाहेर आला हात जोडले अन् थेट…; Alia Bhatt च्या ट्रोलर्सना उत्तर देताना Ranbir चा व्हिडिओ Viral

मुर्खपणाचा कळस! धावत्या ट्रेनसमोर रुळावरच उभा राहिला तरुण; पुढं जे घडलं पाहून अंगावर काटा येईल, Video Viral
3

मुर्खपणाचा कळस! धावत्या ट्रेनसमोर रुळावरच उभा राहिला तरुण; पुढं जे घडलं पाहून अंगावर काटा येईल, Video Viral

संतापजनक! मेट्रोत तरुणीला नको ते इशारे करत होता नराधाम; ताईनं असा धडा शिकवला की…; Video Viral
4

संतापजनक! मेट्रोत तरुणीला नको ते इशारे करत होता नराधाम; ताईनं असा धडा शिकवला की…; Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM
Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

May 18, 2026 | 08:07 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM