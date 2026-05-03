धावत्या ट्रेनमध्ये चोरीचा थरार! २ सेकंदात मोबाईल लंपास, VIDEO तुफान व्हायरल

सोशल मीडियावर एक चोरीचा लाईव्ह व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एका चोरट्याने दोन सेंकदात प्रवाशाचा मोबाईल लंपास केला आहे. या व्हिडिओमुळे सध्या मोठी खळबळ उडाली आहे.

Updated On: May 03, 2026 | 05:04 PM
Train Theft Viral Video

धावत्या ट्रेनमध्ये चोरीचा थरार! २ सेकंदात मोबाईल लंपास, VIDEO तुफान व्हायरल (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • धावत्या ट्रेनमध्ये चोरीचा थरार
  • २ सेकंदात मोबाईल लंपास
  • VIDEO तुफान व्हायरल
Mobile Theft Viral Video : सोशल मीडियावर रोज हजारो व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र घटना आपल्याला पाहायला मिळतात. यामध्ये तुम्ही चोरीच्या घटनांचेही अनेक व्हिडिओ पाहिले असतील. चोर कधी आणि कशी चोरी करेल याचा पत्ताही तुम्हाला लागणार नाही. सध्या असाच एक ट्रेनमधील चोरीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ पाहून रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा उपस्थित झाला आहे.

नेमकं काय घडलं?

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकता की, एक ट्रेन प्लॅटफॉर्वर उभी आहे. प्रवासी डब्यात चढण्यासाछी घाई करत आहेत. या गर्दीचा फायदा एका चोरट्याने घेतला आहे. दोन प्रवासी धावत्या ट्रेनमध्ये चढताना एमकमेकांना धक्का देण्यात व्यस्त होते. यावेळी चोराने एका प्रवाशाचा मोबाईल दोन सेंकदात लंपास केला आहे. या प्रवाशाने आपला मोबाईल पँटच्या मागच्या खिशात ठेवला होता. यामुळे तो चढत असताना चोराला सहजपण काढता आहे. प्रवाशाला त्याचा मोबाईल चारी झाल्याचे देखील लक्षात आले नाही. ही संपूर्ण घटना काही सेकंदातच घडली आहे.

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया 

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @Mohitjhasangam या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या घटनेवर सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरु आहे. काहींनी प्रवाशाच्या निष्काळजीपणावर टीका केली आहे, तर काहींनी रेल्वे प्रशासनाकडे प्लॅटफॉर्मवर सीसीसटीव्ह वाढवण्याची मागणी केली आहे. एका नेटकऱ्या म्हटले आहे की, आता ट्रेनमध्ये प्रवास करताना सामान कुठेही ठेवा चोरी होतेच असे म्हटले आहे. तर एकाने ट्रेनमध्ये चढताना किंवा उतरताना आपाले सामान चेक करण्याचा सल्ला दिला आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

 

Published On: May 03, 2026 | 05:04 PM

