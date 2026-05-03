धावत्या ट्रेनमध्ये चोरीचा थरार! २ सेकंदात मोबाईल लंपास, VIDEO तुफान व्हायरल

रिलचा नाद बेतला जीवावर! उंच टाकीवर चढले अन् शिडीच तुटली; पाहा रेस्क्यू ऑपरेशनचा थरारक VIDEO
व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकता की, एक ट्रेन प्लॅटफॉर्वर उभी आहे. प्रवासी डब्यात चढण्यासाछी घाई करत आहेत. या गर्दीचा फायदा एका चोरट्याने घेतला आहे. दोन प्रवासी धावत्या ट्रेनमध्ये चढताना एमकमेकांना धक्का देण्यात व्यस्त होते. यावेळी चोराने एका प्रवाशाचा मोबाईल दोन सेंकदात लंपास केला आहे. या प्रवाशाने आपला मोबाईल पँटच्या मागच्या खिशात ठेवला होता. यामुळे तो चढत असताना चोराला सहजपण काढता आहे. प्रवाशाला त्याचा मोबाईल चारी झाल्याचे देखील लक्षात आले नाही. ही संपूर्ण घटना काही सेकंदातच घडली आहे.
ट्रेन में चढ़ते समय चोर कैसे फोन और पर्स चोरी करते है।आखिर इसको कैसे रोक जाए? pic.twitter.com/rAXsdoGTw7 — Mohit Kumar Jha (Sangam) (@Mohitjhasangam) April 30, 2026
नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @Mohitjhasangam या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या घटनेवर सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरु आहे. काहींनी प्रवाशाच्या निष्काळजीपणावर टीका केली आहे, तर काहींनी रेल्वे प्रशासनाकडे प्लॅटफॉर्मवर सीसीसटीव्ह वाढवण्याची मागणी केली आहे. एका नेटकऱ्या म्हटले आहे की, आता ट्रेनमध्ये प्रवास करताना सामान कुठेही ठेवा चोरी होतेच असे म्हटले आहे. तर एकाने ट्रेनमध्ये चढताना किंवा उतरताना आपाले सामान चेक करण्याचा सल्ला दिला आहे.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.