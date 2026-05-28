
हवेत अडकलेल्या 300 पर्यटकांसाठी जवान ठरले देवदूत! जीव धोक्यात घालून केलं थरारक रेस्क्यू; Video Viral

Updated On: May 28, 2026 | 09:01 AM IST
सारांश

Gulmarg Rescue Operation : जगातील सर्वात उंच रापवेमध्ये अचानक काही तांत्रिक बिघाड झाल्याने गुलमर्गमध्ये ३०० पर्यटकांचा जीव टांगणीला लागला. यानंतर भारतीय लष्कराच्या मदतीने एक रेस्क्यू ऑपरेशन चालवण्यात आले ज्याच्या मदतीने सर्व पर्यटकांचा जीव वाचवण्यात यश मिळाले. घटनेचा व्हिडिओ आता समोर आलाय.

हवेत अडकलेल्या 300 पर्यटकांसाठी जवान ठरले देवदूत! जीव धोक्यात घालून केलं थरारक रेस्क्यू; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

विस्तार
  • जगातील सर्वात उंच रोपवेमध्ये अचानक निर्माण झालेल्या संकटामुळे शेकडो पर्यटकांचा जीव धोक्यात आला होता.
  • प्रतिकूल हवामान आणि कठीण परिस्थितीत जवानांनी दाखवलेल्या धाडसाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.
  • संपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशनचा थरारक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत असून लोक जवानांचे भरभरून कौतुक करत आहेत.
जम्मू-काश्मीरच्या गुलमर्गमध्ये असलेल्या जगातील सर्वात उंच रोपवेमध्ये अचानक तांत्रिक बिघाड झाला ज्यानंतर हवेतच कॅबिनमध्ये अडकलेल्या ३०० पर्यटकांच्या जीव टांगणीला लागला. यामुळे संपूर्ण परिसरात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. खराब वातावरण, डोंगरदऱ्या आणि घनदाट जंगलांमुळे परिस्थिती आणखीनच बिकट झाली. शेकडो लोक जमिनीपासून वर उंचावर अडकले होते ज्याच्या खाली फक्त खोल दरी दिसत होती. सर्वांचा श्वास रोखून होता कारण पुढे काय घडेल आपला जीव वाचेल की नाही याचीही शाश्वती देता येत नव्हती. परंतु याचवेळी भारतीय जवानांनी आपले सामर्थ्य दाखवत एक महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावली ज्यामुळे या गंभार घटनेतून सर्व पर्यटकांचा जीव सुखरुप बाहेर काढण्यास मदत मिळाली.

६५ कॅबिन्समध्ये अडकले होते पर्यटक

माहितीनुसार, एकूण ६५ कॅबिन्समध्ये पर्यटकांचा जीव अडकला होता. घटनेची माहिती मिळताच भारतीय जवानांनी लगेच रेस्क्यू ऑपरेशन सुरु केले. त्यांच्यासोबत यावेळी NDRF, SDRF, जम्मू-काश्मीर पोलिस आणि स्थानिक प्रशासनाची एक टीम होती, ज्यांनी मिळून या ऑपरेशनमध्ये महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावली. वातावरण बदलत असल्याने आणि भूभागाच्या अडचणीमुळे लोकांना सुखरुप बाहेर काढणं फार कठीण होतं.

व्हिडिओ व्हायरल

रेस्क्यू ऑपरेशनचा व्हिडिओ आता सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे ज्यात आपण जवानांनी पर्यटकांना कसं बाहेर काढलं ते पाहू शकतो. भारतीय लष्कर दोरीच्या मदतीने हवेत लटकलेल्या कॅबिन्सपर्यंत पोहचले आणि मोठ्या हिमतीने त्यांनी ही रेस्क्यू ऑपरेशन यशस्वीरित्या पूर्ण केले. व्हिडिओत दिसते की, दोरीच्या मदतीनेच एक एक पर्यटकाला खाली उतरवण्यात आले ज्यानंतर पर्यटकांनी हात जोडून भारतीय लष्कराचे आभार मानले.

माहितीनुसार, हे रेस्क्यू ऑपरेशन अनेक तास सुरु होतं ज्यानंतर हळूहळू सर्व पर्यटकांना सुरक्षितपणे गंभीर परिस्थितीतून बाहेर काढण्यात आले. आनंदाची गोष्ट म्हणजे यात एकाही पर्यटकाला गंभीर दुखापत झाली नाही आणि सर्वजण सुखरुप या परिस्थितीतून बाहेर पडले. घटनेचा व्हिडिओ @IndianArmyinJK नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओतील दृष्ये पाहिल्यानंतर यूजर्स चांगलेच खुश झाले आणि त्यांनी भारतीय लष्कराच्या सामर्थ्याचे, धैर्याचे आणि साहसाचे मनभरुन काैतुक केले.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

