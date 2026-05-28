हवेत अडकलेल्या 300 पर्यटकांसाठी जवान ठरले देवदूत! जीव धोक्यात घालून केलं थरारक रेस्क्यू; Video Viral

गोव्याच्या फ्लाईटमध्ये प्रियकराचा गेम ओव्हर! एकाच प्रवासात समोर आल्या तीन गर्लफ्रेंड्स, विमानातच सुरु झाला गोंधळ; Video Viral
६५ कॅबिन्समध्ये अडकले होते पर्यटक
माहितीनुसार, एकूण ६५ कॅबिन्समध्ये पर्यटकांचा जीव अडकला होता. घटनेची माहिती मिळताच भारतीय जवानांनी लगेच रेस्क्यू ऑपरेशन सुरु केले. त्यांच्यासोबत यावेळी NDRF, SDRF, जम्मू-काश्मीर पोलिस आणि स्थानिक प्रशासनाची एक टीम होती, ज्यांनी मिळून या ऑपरेशनमध्ये महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावली. वातावरण बदलत असल्याने आणि भूभागाच्या अडचणीमुळे लोकांना सुखरुप बाहेर काढणं फार कठीण होतं.
व्हिडिओ व्हायरल
रेस्क्यू ऑपरेशनचा व्हिडिओ आता सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे ज्यात आपण जवानांनी पर्यटकांना कसं बाहेर काढलं ते पाहू शकतो. भारतीय लष्कर दोरीच्या मदतीने हवेत लटकलेल्या कॅबिन्सपर्यंत पोहचले आणि मोठ्या हिमतीने त्यांनी ही रेस्क्यू ऑपरेशन यशस्वीरित्या पूर्ण केले. व्हिडिओत दिसते की, दोरीच्या मदतीनेच एक एक पर्यटकाला खाली उतरवण्यात आले ज्यानंतर पर्यटकांनी हात जोडून भारतीय लष्कराचे आभार मानले.
Successful Large-Scale Rescue Operation at Gulmarg Gondola by Indian Army & Joint Teams Today, a technical snag in the iconic Gulmarg Gondola—one of the world’s highest ropeway systems—stranded approximately 300 tourists in 65 cabins mid-air amid challenging mountainous… pic.twitter.com/easl3OJRRL — IndianArmy in Jammu & Kashmir (Fan Page) (@IndianArmyinJK) May 25, 2026
जेवणाचं बिल कोण देणार? लहान गोष्टीवरुन मित्रांमध्ये सुरु झाली WWE फाईट, लाथाबुक्क्यांनी हाणत जमिनीवर पटकलं; Video Viral
माहितीनुसार, हे रेस्क्यू ऑपरेशन अनेक तास सुरु होतं ज्यानंतर हळूहळू सर्व पर्यटकांना सुरक्षितपणे गंभीर परिस्थितीतून बाहेर काढण्यात आले. आनंदाची गोष्ट म्हणजे यात एकाही पर्यटकाला गंभीर दुखापत झाली नाही आणि सर्वजण सुखरुप या परिस्थितीतून बाहेर पडले. घटनेचा व्हिडिओ @IndianArmyinJK नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओतील दृष्ये पाहिल्यानंतर यूजर्स चांगलेच खुश झाले आणि त्यांनी भारतीय लष्कराच्या सामर्थ्याचे, धैर्याचे आणि साहसाचे मनभरुन काैतुक केले.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.