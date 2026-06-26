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भावाचं प्रेम! लहान भावावर श्वानाचा हल्ला अन् वाचवण्यासाठी मोठ्या भावाची थेट पहिल्या मजल्यावरुन उडी, Video Viral 

Updated On: Jun 26, 2026 | 07:20 PM IST
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सारांश

सोशल मीडियावर सतत काही ना काही व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. काही व्हिडिओ माणुसकी आणि प्रेमाचा संदेश देणार असतात. सध्या असाच एक भावाच्या प्रेमाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

Brother Saves Younger Brother

भावाचं प्रेम! लहान भावावर श्वानाचा हल्ला अन् वाचवण्यासाठी मोठ्या भावाची थेट पहिल्या मजल्यावरुन उडी, Video Viral (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • लहान भावावर श्वानाचा हल्ला अन्
  • वाचवण्यासाठी मोठ्या भावाची थेट पहिल्या मजल्यावरुन उडी
  • मोठ्या भावाच्या धाडसाचे सर्वत्र कौतुक
सोशल मीडियावर रोज हजारो गोष्टी व्हायरल होत असतात. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ सोशल मीडियावर पाहयला मिळतात. काही व्हिडिओ पाहून अत्यंत संताप येतो, तर काही व्हिडिओ अत्यंत कौतुकास्पद असतात. सध्या असाच एक थरारक पण कौतुकास्पद व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एका लहान चिमुड्यावर कुत्र्याने हल्ला केला होता, यावेळी त्याला वाचवण्यासाठी त्याच्या मोठ्या भावाने थेट पहिल्या मजल्यावरुन उडी मारली आहे. हा अंगावर काटा आणणारा आणि धाडसाच्या प्रसंगाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. नेमकं काय घडलं? जाणून घेऊयात.

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नेमकं काय घडलं?

मिळालेल्या माहितीनुसारस केरळच्या मलप्पुरम जिल्ह्यातील चांगरमकुलम येथे ही घटना घडली आहे. आपल्या ६ वर्षाच्या भावाला कुत्र्यापासून वाचवण्यासाठी मोठ्या भावाने थेट पहिल्या मजल्यावरुन उडी मारली आहे. व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, ६ वर्षांचा चिमुकला घराच्या अंगाणात खेळत आहे. तितक्यात तिथून जाणाऱ्या एका भटक्या कुत्र्याने त्याच्यावर अटॅक केला. यामुळे चिमुरडा घाबरुन जोराजोरात रडू लागला. त्याच्या रडण्याचा आवाज ऐकताच मोठ्या भावाने थेट पहिल्या मजल्यावरुन बाल्कनीतून उडी मारली. त्याने कोणत्याही विचार न करता त्या श्वानापासून आपल्या भावाची सुटका केली.

व्हायरल व्हिडिओ


नेटकऱ्यांच्या प्रतक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @RakeshKishore_l या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहेत. अनेकांनी मोठ्या भावाच्या धाडसाचे कौतुक केले आहे. एका नेटकऱ्याने असा भाऊ मिळायला नशीब लागते असे म्हटले आहे. तर दुसऱ्या एकाने हेच निस्वार्थी प्रेम आहे असे म्हटले आहे. अनेकांची मोठ्या भावाची तुलना थेट सुपरमॅनशी केली आहे. लोकांनी म्हटले आहे की, सुपरहिरो केवळ चित्रपटांमध्ये नाही, तर खऱ्या आयुष्यातही असतात असे म्हटले आहे.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Brother jumps from first floor save younger brother from dog attack video viral

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Published On: Jun 26, 2026 | 07:20 PM

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