भावाचं प्रेम! लहान भावावर श्वानाचा हल्ला अन् वाचवण्यासाठी मोठ्या भावाची थेट पहिल्या मजल्यावरुन उडी, Video Viral 

माणुसकीला काळिमा! अंगणवाडी सेविकेने अनाथ चिमुरडीला लाथ मारली अन् पायऱ्यांवरुन…; VIDEO पाहून रक्त उसळेल
मिळालेल्या माहितीनुसारस केरळच्या मलप्पुरम जिल्ह्यातील चांगरमकुलम येथे ही घटना घडली आहे. आपल्या ६ वर्षाच्या भावाला कुत्र्यापासून वाचवण्यासाठी मोठ्या भावाने थेट पहिल्या मजल्यावरुन उडी मारली आहे. व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, ६ वर्षांचा चिमुकला घराच्या अंगाणात खेळत आहे. तितक्यात तिथून जाणाऱ्या एका भटक्या कुत्र्याने त्याच्यावर अटॅक केला. यामुळे चिमुरडा घाबरुन जोराजोरात रडू लागला. त्याच्या रडण्याचा आवाज ऐकताच मोठ्या भावाने थेट पहिल्या मजल्यावरुन बाल्कनीतून उडी मारली. त्याने कोणत्याही विचार न करता त्या श्वानापासून आपल्या भावाची सुटका केली.
Big Salute to Elder brother who jumped from the second floor to save his little brother from stray dog 🐕. Stray Dogs menace needs to be stopped permanently✅ pic.twitter.com/M338ayvMz1 — Bhakt Prahlad🚩 (@RakeshKishore_l) June 26, 2026
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @RakeshKishore_l या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहेत. अनेकांनी मोठ्या भावाच्या धाडसाचे कौतुक केले आहे. एका नेटकऱ्याने असा भाऊ मिळायला नशीब लागते असे म्हटले आहे. तर दुसऱ्या एकाने हेच निस्वार्थी प्रेम आहे असे म्हटले आहे. अनेकांची मोठ्या भावाची तुलना थेट सुपरमॅनशी केली आहे. लोकांनी म्हटले आहे की, सुपरहिरो केवळ चित्रपटांमध्ये नाही, तर खऱ्या आयुष्यातही असतात असे म्हटले आहे.
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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.