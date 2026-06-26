शुक्रवार, 26 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Names Of The 6 Bravehearts Of Operation Sindoor Announced Tribute Paid At The National War Memorial

Operation Sindoor: देशासाठी सर्वोच्च बलिदान! ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या ६ शूरवीरांची नावे जाहीर; नॅशनल वॉर मेमोरियलमध्ये मानवंदना

Updated On: Jun 26, 2026 | 07:13 PM IST
जाहिरात
सारांश

Operation Sindoor News: 'ऑपरेशन सिंदूर'मध्ये शहीद झालेल्या सहा भारतीय सैनिकांची नावे सरकारने प्रथमच अधिकृतपणे जाहीर केली आहेत. ही नावे राष्ट्रीय युद्ध स्मारकात अजरामर करण्यात आली आहेत.

देशासाठी सर्वोच्च बलिदान! 'ऑपरेशन सिंदूर'च्या ६ शूरवीरांची नावे जाहीर (Photo Credit- X)

देशासाठी सर्वोच्च बलिदान! 'ऑपरेशन सिंदूर'च्या ६ शूरवीरांची नावे जाहीर (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • देशासाठी सर्वोच्च बलिदान!
  • ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या ६ शूरवीरांची नावे जाहीर
  • नॅशनल वॉर मेमोरियलमध्ये मानवंदना
Operation Sindoor: २२ एप्रिल २०२५ रोजी पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर, भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ राबवले आणि पाकिस्तान व पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यांना लक्ष्य केले. या मोहिमेदरम्यान सहा शूर सैनिकांनी देशासाठी सर्वोच्च बलिदान दिले. या हुतात्म्यांची नावे आता नवी दिल्लीतील राष्ट्रीय युद्ध स्मारकावर (नॅशनल वॉर मेमोरियल) कोरली जाणार आहेत; त्यांची नावे स्मारकाच्या संकेतस्थळावर आधीच जाहीर करण्यात आली आहेत.

हुतात्म्यांमध्ये पाच लष्करी जवान आणि एका हवाई दलाच्या सार्जंटचा समावेश

हुतात्म्यांमध्ये भारतीय लष्कराचे पाच जवान आणि भारतीय हवाई दलाच्या एका सार्जंटचा समावेश आहे. त्यापैकी दोघांना त्यांच्या शौर्याबद्दल सरकारने सन्मानित केले आहे: रायफलमॅन सुनील कुमार यांना मरणोत्तर ‘वीर चक्र’ आणि सार्जंट सुरेंद्र कुमार यांना मरणोत्तर ‘वायु सेना पदक’ प्रदान करण्यात आले. ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये शहीद झालेल्या शूर सैनिकांमध्ये सुभेदार मेजर पवन कुमार, रायफलमॅन सुनील कुमार, लान्स नायक दिनेश कुमार, अग्निवीर मूड मुरली नाईक, हवालदार सुनील कुमार सिंग आणि भारतीय हवाई दलाचे सार्जंट सुरेंद्र कुमार यांचा समावेश आहे.

हुतात्म्यांची नावे जाहीर

‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान देशाचे रक्षण करताना सर्वोच्च बलिदान देणाऱ्या सहाही शूर सैनिकांची नावे अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आली आहेत. त्यांची नावे राष्ट्रीय युद्ध स्मारकावर कोरली जात आहेत, ज्यामुळे त्यांचे बलिदान देशाच्या स्मरणात कायमचे कोरले जाईल. या सहा हुतात्म्यांपैकी दोघांना त्यांच्या असाधारण शौर्याबद्दल लष्करी सन्मानही प्रदान करण्यात आले आहेत. रायफलमॅन सुनील कुमार यांना देशाचा युद्धातील शौर्यासाठी दिला जाणारा तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वोच्च सन्मान ‘वीर चक्र’ मरणोत्तर प्रदान करण्यात आला, तर सार्जंट सुरेंद्र कुमार यांना ‘वायु सेना पदक’ देण्यात आले. मोहिमेदरम्यान रायफलमॅन सुनील कुमार हे नियंत्रण रेषेवर तैनात होते. ८ जून रोजी आयोजित ‘संरक्षण सन्मान सोहळ्या’त राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना मरणोत्तर ‘वीर चक्र’ प्रदान केले.

India-Pakistan Crisis: पाकिस्तानला हल्ल्याची भीती! भारत युद्धाची तयारी करत असल्याचा झरदारींनी केला दावा

राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाचे ‘त्याग चक्र’ हुतात्म्यांना समर्पित

राष्ट्रीय युद्ध स्मारकातील ‘त्याग चक्र’ (Circle of Sacrifice) हे देशाच्या हुतात्म्यांना समर्पित आहे. यात ग्रॅनाइटच्या १६ गोलाकार भिंती आहेत; स्वातंत्र्यानंतर देशासाठी सर्वोच्च बलिदान देणाऱ्या प्रत्येक सैनिकाचे नाव, पद आणि तुकडी (युनिट) येथील विटांवर कोरलेली आहे. आता, ‘ऑपरेशन सिंदूर’मधील या सहा शूर सुपुत्रांची नावेही या गौरवशाली स्मारकाचा कायमस्वरूपी भाग बनतील. देशाच्या सुरक्षेसाठी आणि सन्मानासाठी आपल्या प्राणांचे बलिदान देणाऱ्या या शूर सैनिकांचे बलिदान देशाला सदैव प्रेरणा देत राहील.

‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये शहीद झालेल्या सैनिकांची यादी:

सुभेदार मेजर पवन कुमार, मुख्यालय १० इन्फंट्री ब्रिगेड.
रायफलमॅन सुनील कुमार (वीर चक्र), ४ जम्मू-काश्मीर लाइट इन्फंट्री.
लान्स नायक दिनेश कुमार, ५ फील्ड रेजिमेंट.
एव्हिएशन टेक्निशियन मूड मुरलीनाईक, ८५१ लाइट रेजिमेंट.
हवालदार सुनील कुमार सिंग, २३७ फील्ड वर्कशॉप कंपनी.
सार्जंट सुरेंद्र कुमार (एअर फोर्स मेडल), ३९ विंग.

Rajnath Singh: ‘मग ऑपरेशन सिंदूर पुन्हा सुरू…’, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी केले मोठे विधान; ट्रम्प यांना अप्रत्यक्ष इशारा

Web Title: Names of the 6 bravehearts of operation sindoor announced tribute paid at the national war memorial

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 26, 2026 | 07:13 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Operation Sindoor Martyrs: ‘ऑपरेशन सिंदूर’मधील ६ शहीद जवानांची नावे प्रथमच अधिकृतपणे जाहीर; देशासाठी सर्वोच्च बलिदान
1

Operation Sindoor Martyrs: ‘ऑपरेशन सिंदूर’मधील ६ शहीद जवानांची नावे प्रथमच अधिकृतपणे जाहीर; देशासाठी सर्वोच्च बलिदान

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Operation Sindoor: देशासाठी सर्वोच्च बलिदान! ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या ६ शूरवीरांची नावे जाहीर; नॅशनल वॉर मेमोरियलमध्ये मानवंदना

Operation Sindoor: देशासाठी सर्वोच्च बलिदान! ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या ६ शूरवीरांची नावे जाहीर; नॅशनल वॉर मेमोरियलमध्ये मानवंदना

Jun 26, 2026 | 07:13 PM
‘एका आरोपीला पोलिसांनी वाचवलंय का?’ विलास घुले हत्या प्रकरणात धनंजय मुंडेंचा गंभीर आरोप

‘एका आरोपीला पोलिसांनी वाचवलंय का?’ विलास घुले हत्या प्रकरणात धनंजय मुंडेंचा गंभीर आरोप

Jun 26, 2026 | 07:10 PM
Hingoli Politics: हिंगोलीत राष्ट्रवादीला धक्का; नगरसेविका रुबीना वाजीद अपात्र घोषीत

Hingoli Politics: हिंगोलीत राष्ट्रवादीला धक्का; नगरसेविका रुबीना वाजीद अपात्र घोषीत

Jun 26, 2026 | 07:09 PM
US – Iran करारानंतर भारताचं चित्र बदलणार… गोल्डमन सॅक्सने दिली Good News, सामान्यांना फायदा होणार?

US – Iran करारानंतर भारताचं चित्र बदलणार… गोल्डमन सॅक्सने दिली Good News, सामान्यांना फायदा होणार?

Jun 26, 2026 | 07:08 PM
Curd Benefits: दह्यासोबत साखर की मीठ काय खावे? आरोग्यासाठी नेमकं काय अधिक फायदेशीर? जाणून घ्या

Curd Benefits: दह्यासोबत साखर की मीठ काय खावे? आरोग्यासाठी नेमकं काय अधिक फायदेशीर? जाणून घ्या

Jun 26, 2026 | 07:05 PM
Deool Band 2 Box Office Collection : 100 कोटींच्या क्लबमध्ये जाण्यासाठी सिनेमा तयार! दिग्दर्शकाची पोस्ट ‘फक्त आणखीन दोन पावलं’

Deool Band 2 Box Office Collection : 100 कोटींच्या क्लबमध्ये जाण्यासाठी सिनेमा तयार! दिग्दर्शकाची पोस्ट ‘फक्त आणखीन दोन पावलं’

Jun 26, 2026 | 07:03 PM
Satara News: वाई नगरपरिषदेत ‘आओ जाओ घर तुम्हारा’ कारभार! नगराध्यक्षांच्या एकाच प्रश्नाने अधिकारी निरुत्तर

Satara News: वाई नगरपरिषदेत ‘आओ जाओ घर तुम्हारा’ कारभार! नगराध्यक्षांच्या एकाच प्रश्नाने अधिकारी निरुत्तर

Jun 26, 2026 | 06:55 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा