हुतात्म्यांमध्ये भारतीय लष्कराचे पाच जवान आणि भारतीय हवाई दलाच्या एका सार्जंटचा समावेश आहे. त्यापैकी दोघांना त्यांच्या शौर्याबद्दल सरकारने सन्मानित केले आहे: रायफलमॅन सुनील कुमार यांना मरणोत्तर ‘वीर चक्र’ आणि सार्जंट सुरेंद्र कुमार यांना मरणोत्तर ‘वायु सेना पदक’ प्रदान करण्यात आले. ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये शहीद झालेल्या शूर सैनिकांमध्ये सुभेदार मेजर पवन कुमार, रायफलमॅन सुनील कुमार, लान्स नायक दिनेश कुमार, अग्निवीर मूड मुरली नाईक, हवालदार सुनील कुमार सिंग आणि भारतीय हवाई दलाचे सार्जंट सुरेंद्र कुमार यांचा समावेश आहे.
‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान देशाचे रक्षण करताना सर्वोच्च बलिदान देणाऱ्या सहाही शूर सैनिकांची नावे अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आली आहेत. त्यांची नावे राष्ट्रीय युद्ध स्मारकावर कोरली जात आहेत, ज्यामुळे त्यांचे बलिदान देशाच्या स्मरणात कायमचे कोरले जाईल. या सहा हुतात्म्यांपैकी दोघांना त्यांच्या असाधारण शौर्याबद्दल लष्करी सन्मानही प्रदान करण्यात आले आहेत. रायफलमॅन सुनील कुमार यांना देशाचा युद्धातील शौर्यासाठी दिला जाणारा तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वोच्च सन्मान ‘वीर चक्र’ मरणोत्तर प्रदान करण्यात आला, तर सार्जंट सुरेंद्र कुमार यांना ‘वायु सेना पदक’ देण्यात आले. मोहिमेदरम्यान रायफलमॅन सुनील कुमार हे नियंत्रण रेषेवर तैनात होते. ८ जून रोजी आयोजित ‘संरक्षण सन्मान सोहळ्या’त राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना मरणोत्तर ‘वीर चक्र’ प्रदान केले.
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राष्ट्रीय युद्ध स्मारकातील ‘त्याग चक्र’ (Circle of Sacrifice) हे देशाच्या हुतात्म्यांना समर्पित आहे. यात ग्रॅनाइटच्या १६ गोलाकार भिंती आहेत; स्वातंत्र्यानंतर देशासाठी सर्वोच्च बलिदान देणाऱ्या प्रत्येक सैनिकाचे नाव, पद आणि तुकडी (युनिट) येथील विटांवर कोरलेली आहे. आता, ‘ऑपरेशन सिंदूर’मधील या सहा शूर सुपुत्रांची नावेही या गौरवशाली स्मारकाचा कायमस्वरूपी भाग बनतील. देशाच्या सुरक्षेसाठी आणि सन्मानासाठी आपल्या प्राणांचे बलिदान देणाऱ्या या शूर सैनिकांचे बलिदान देशाला सदैव प्रेरणा देत राहील.
सुभेदार मेजर पवन कुमार, मुख्यालय १० इन्फंट्री ब्रिगेड.
रायफलमॅन सुनील कुमार (वीर चक्र), ४ जम्मू-काश्मीर लाइट इन्फंट्री.
लान्स नायक दिनेश कुमार, ५ फील्ड रेजिमेंट.
एव्हिएशन टेक्निशियन मूड मुरलीनाईक, ८५१ लाइट रेजिमेंट.
हवालदार सुनील कुमार सिंग, २३७ फील्ड वर्कशॉप कंपनी.
सार्जंट सुरेंद्र कुमार (एअर फोर्स मेडल), ३९ विंग.
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