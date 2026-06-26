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काळजाचा ठोका चुकेल! धावत्या व्हॅनचा दरवाजा अचानक उघडला अन् लहान मुलं थेट रस्त्यावर कोसळली; थरारक Video Viral

Updated On: Jun 26, 2026 | 05:19 PM IST
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सारांश

सोशल मीडियावर एक भीषण अपघाताचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. धावत्या स्कूल व्हॅनमधून काही मुले धडाधड खाली कोसळली आहे. खड्ड्यामुळे व्हॅनला जोरात झटका बसला आणि दरवाजा उघडला गेला. यामुळे एकापाठोपाठ विद्यार्थी खाली कोसळले.

Children Fall Down from Moving School Van

काळजाचा ठोका चुकेल! धावत्या व्हॅनचा दरवाजा अचानक उघडला अन् लहान मुलं थेट रस्त्यावर कोसळली; थरारक Video Viral (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • धावत्या व्हॅनमधून ५ लहान मुलं रस्त्यावर कोसळली अन्…
  • थरारक Video Viral
  • पहा नेमकं काय घडलं?
सोशल मीडियावर रोज हजारो व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. कधी मजेशीर तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ आपल्याला पाहायला मिळतात. यामध्ये काही व्हिडिओ पाहून मनाला शांती मिळते तर काही व्हिडिओ काळजाचा ठोका चुकवतात. सध्या एक अत्यंत थरारक अपघाताचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. शाळेतून मुलांना घरी सोडायला जाणाऱ्या स्कूल व्हॅनचा दरवाजा डायरेक्ट उघडल्याने शाळकरी मुले थेट रस्त्यावर कोसळली आहेत. या घटनेचा व्हिडिओ पाहून अनेकांचा थरकाप उडाला आहे.

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नेमकं काय घडलं?

व्हायरल होत असलेल्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये तुम्ही पाहू शकता की, एक स्कूल व्हॅन मुलांना घेऊन घरी सोडण्यास निघाली आहे. याच वेळी याच वेळी रस्त्यावरील एका खड्ड्यामुळे गाडीला जोरात धक्का बसतो. हा झटका एवढा जोरात होता की व्हॅनच्या मागच्या बाजूचे दार उघडते आणि त्यातून चार-पाच मुळे रस्त्यावर आदळतात. मिळालेल्या माहितीनुसार, बेंगळुरुच्या केआर पुरम येथील गायत्री लेआऊट परिसरात ही घटना घडली आहे. व्हॅन चालकाने गाडीत क्षमतेपेक्षा जास्त मुलांना बसवले होते. यामुळे झटका बसताचा गाडीचा मागचा दरवाजा उघडला आणि पाच मुले पाठोपाठ धावत्या व्हॅनमधून खाली रस्त्यावर कोसळली.

व्हायरल व्हिडिओ


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @TheSiasatDaily या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. सुदैवाने कोणतीही मोठी दुर्घटना घडली नाही. मात्र, मुलांना कोणती दुखापत झाली आहे का याबाबत काही माहिती मिळू शकली नाही. हा व्हिडिओ पाहून काही सेकंदासाठी नेटकऱ्यांचा श्वास रोखला होता.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Five children fall from moving van video viral

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Published On: Jun 26, 2026 | 05:19 PM

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