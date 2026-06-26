काळजाचा ठोका चुकेल! धावत्या व्हॅनचा दरवाजा अचानक उघडला अन् लहान मुलं थेट रस्त्यावर कोसळली; थरारक Video Viral

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व्हायरल होत असलेल्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये तुम्ही पाहू शकता की, एक स्कूल व्हॅन मुलांना घेऊन घरी सोडण्यास निघाली आहे. याच वेळी याच वेळी रस्त्यावरील एका खड्ड्यामुळे गाडीला जोरात धक्का बसतो. हा झटका एवढा जोरात होता की व्हॅनच्या मागच्या बाजूचे दार उघडते आणि त्यातून चार-पाच मुळे रस्त्यावर आदळतात. मिळालेल्या माहितीनुसार, बेंगळुरुच्या केआर पुरम येथील गायत्री लेआऊट परिसरात ही घटना घडली आहे. व्हॅन चालकाने गाडीत क्षमतेपेक्षा जास्त मुलांना बसवले होते. यामुळे झटका बसताचा गाडीचा मागचा दरवाजा उघडला आणि पाच मुले पाठोपाठ धावत्या व्हॅनमधून खाली रस्त्यावर कोसळली.
Several students were injured after falling onto the road from a moving private school van when its rear door reportedly opened midway near in Bengaluru’s KR Puram. The children, who were seated at the back of the van, fell out after the door swung open, allegedly due to the… pic.twitter.com/OF6an9aIk7 — The Siasat Daily (@TheSiasatDaily) June 26, 2026
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @TheSiasatDaily या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. सुदैवाने कोणतीही मोठी दुर्घटना घडली नाही. मात्र, मुलांना कोणती दुखापत झाली आहे का याबाबत काही माहिती मिळू शकली नाही. हा व्हिडिओ पाहून काही सेकंदासाठी नेटकऱ्यांचा श्वास रोखला होता.
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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.