काल्पनिक की खरं सत्य? रंगीत नाही, मोराचा पांढराशुभ्र पिसारा… राष्ट्रीय प्राण्याचे अद्भूत रुप पाहून यूजर्स घायाळ; Video Viral

Updated On: May 30, 2026 | 11:43 AM IST
White Peacock Viral Video : अतिसुंदर! तुम्ही कधी पांढऱ्याशुभ्र रंगाचा मोर पाहिला आहे का? त्याने आपला सुंदर पिसारा खुलवला आणि पाहणारे त्याच्या रुपावर घायाळच झाले. मोराचे दुर्लभ रुप आता सोशल मिडियावर चांगलेच व्हायरल होत आहे.

(फोटो सौजन्य: Instagram)

  • सोशल मिडियावर व्हायरल झालेल्या एका दुर्मिळ पक्ष्याच्या व्हिडिओने नेटकऱ्यांना मंत्रमुग्ध केले आहे.
  • अनोख्या रंगरूपामुळे अनेकांनी या दृश्यांच्या सत्यतेवर प्रश्न उपस्थित केले.
  • व्हिडिओ पाहिल्यानंतर यूजर्सनी त्याच्या सौंदर्याचे भरभरून कौतुक करत प्रतिक्रिया दिल्या.
भारताचा राष्ट्रीय प्राणी मोर तर आपल्या सर्वांना ठाऊकच आहे. आपल्या अद्भूत आणि रंगीबेरंगी साैंदर्यासाठी मोर ओळखला जातो. त्याचा मधुर आवाज आणि सुंदर डान्स पाहायला मिळणे म्हणजे भाग्यच जणू. हा प्राणी अधिकतरवेळी जंगलात किंवा अरण्यात आढळून येतो. याच्या रुपाचे वर्णन करायला सांगितले तर आपल्याला त्याचा हिरवा, निळा रंग पहिले आठवतो. पण तुम्ही रंगहिन पांढराशुभ्र मोर कधी पाहिला आहे का? अलिकडेच सोशल मिडियावर या अनोख्या मोराचा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे ज्यात तो आपला सफेद पिसारा फुलवताना दिसला. हे दृष्य इतके सुदंर आणि अद्भूत होते की पाहणारे त्याच्या रुपावर मोहित झाले आणि हा व्हिडिओ वेगाने सोशल मिडियावर ट्रेंड करु लागला. चला व्हिडिओतील या दृष्यांविषयी जर सविस्तर चर्चा करुया.

पांढऱ्या रंगाचा मोर…

व्हायरल होत असलेला हा व्हिडिओ नक्की कुठला आहे याची माहिती अद्याप समोर आली नाही पण व्हिडिओतील दृष्यांनी सर्वांनाच मंत्रमुग्ध केले आहे. यातील दृष्यांवर लोकांचा विश्वासच बसत नाहीये कारण यात पहिल्यांदाच लोकांना अनोखा पांढऱ्या रंगाचा मोर दिसून आला. त्याने जेव्हा आपले पांढरेशुभ्र पंख पसरवले तेव्हा यूजर्स त्याच्या साैंदर्याकडे फक्त पाहत राहिले. काहींनी हा खरोखरचा मोर आहे का असा प्रश्न विचारला तर काहींनी त्याच्या देखण्या रुपाचे मन भरुन काैतुक केले. दरम्यान हा मोर खरा की खोटा यामागचा संभ्रम आम्ही दूर करतो. खरंतर वास्तवात पांढऱ्या रंगाचे मोर अस्तित्वाद आहेत त्यामुळे हा व्हिडिओ खोटा नसून खरा असल्याचे स्पष्ट होते.

पांढऱ्या रंगाचे मोर दिसून येणे भारतात खूप शुभ मानले जाते. ते दिसायला अत्यंत आकर्षक आणि दुर्मिळ असतात. पांढऱ्या रंगाचा मोर हा मोराचीच एक प्रजाती आहे. ते श्रीलंकेसारख्या देशात अधिक प्रमाणात आढळून येतात. भारतातही असे काही पांढरे मोर अस्तित्वात आहेत.

 

A post shared by Snehakhatua (@snehu2k5)

इंस्टाग्रामवर @snehu2k5 नावाच्या अकाऊंटवर पांढऱ्या मोराचे हे सुंदर दृष्य शेअर करण्यात आले आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘सुंदर, पण रानटी’. हे यासाठी लिहिण्यात आले कारण मोर दिसायला सुंदर असला तरी तो देखील सापांची शिकार करतो. व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी या दृष्यांवर आणि व्हिडिओच्या कॅप्शनवर आपले मत व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “साप दुष्ट नसतो का? तो विषारी नसतो का? किंवा अपायकारक नसतो का? मग जर मोराने त्याला मारले, तर तो काहीतरी चांगलेच करत नाही का?”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “मानव देखील चवीसाठी कोंबड्यांना मारतो” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “तो फारच सुंदर दिसत आहे”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: May 30, 2026 | 11:42 AM

