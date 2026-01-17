Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

  Video Viral Women Put A Burning Stove And Pot On Head And Started Dancing Viral News In Marathi

डान्स की स्टंट? महिलेची कमाल… चक्क जळत्या चुलीला मडक्यासह डोक्यावर ठेवलं अन् पाहून नेटकरी झाले अवाक्; Video Viral

Stunt Video Viral : असा डान्स होणे नाही...! जळती चूल अन् मडकं डोक्यावर घेऊन महिला करू लागली डान्स... पाहून लोकांचे डोळे विस्फारले. घटनेचा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर सर्वांनाच थक्क करतोय.

Updated On: Jan 17, 2026 | 09:12 AM
डान्स की स्टंट? महिलेची कमाल... चक्क जळत्या चुलीला मडक्यासह डोक्यावर ठेवलं अन् पाहून नेटकरी झाले अवाक्; Video Viral

(फोटो सौजन्य: Instagram)

  • महिलेने साडी नेसून डोक्यावर जळती चूल आणि मडकं ठेवत डान्स केला, जो पाहून अनेकजण थक्क झाले.
  • संपूर्ण व्हिडिओमध्ये महिला आपला तोल सांभाळत जळती चूल खाली न पडू देता स्टंट यशस्वीपणे पूर्ण करते.
  • युजर्सने आता व्हिडिओवर कमेंट्सचा वर्षाव केला आहे.
सोशल मिडियावर दररोज अनेक व्हिडिओज व्हायरल होत असतात. स्वत:ला व्हायरल करण्यासाठी लोक वेगवेगळे स्टंट्स करुन दाखवतात. काहीतरी वेगळ करुन आपल्याला व्यूज मिळतील या आशेवर अनेकांचे काही ना काही प्रताप सुरु असतात. अशात अलिकडेच एका महिलेचा नवीन पराक्रम सोशल मिडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे ज्यात तिने डान्स करताना एका अनोखा स्टंट करुन दाखवला. व्हिडिओतील दृश्ये इतके अजब आणि थक्क करणारे आहेत की ते पाहून कुणीही अवाक् होईल. महिलेचा हा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत असून यात नक्की काय घडलं ते चला सविस्तर जाणून घेऊया.

134 मुलं-नातवंड, 110 व्या वर्षी शेवटचं लग्न अन् मुलीला दिला जन्म; सौदी अरेबियातील सर्वात वृद्ध व्यक्तीचं 142 व्या वर्षी झालं निधन

काय घडलं व्हिडिओत?

सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहिलं तर तुम्हाला दिसेल की, एक महिला आपल्या घराच्या समोर रील बनवत आहे. यात ती गाण्यावर डान्स करून दाखवत असते पण खरी कमाल यात नाही. महिलेने साडी परिधान करून डोक्यावर एक जळती चूल ठेवलेली असते. मुख्य म्हणजे या चुलीवर एक मडकं देखील ठेवलेलं असत ज्यावर काहीतरी शिजत असतं. आपल्या डोक्यावर हा सगळा भार घेऊन ती नाचत असते जे पाहून सर्वांनाच आश्चर्य वाटते. मुख्य म्हणजे व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत महिला आपला बॅलन्स बनवून ठेवते आणि तिच्या डोक्यावरील जळती चूल खाली पडू देत नाही, जे खरोखर प्रशंसनीय आहे.

टेक्नॉलॉजी ठरली देवदूत! Blinkit मुळे 6 मिनिटांत ॲम्ब्युलन्स घरात; आजीचे प्राण वाचताच नातवाने मानले आभार म्हणाला, “मी आश्चर्य…”

दरम्यान हा व्हिडिओ @kalpanakumariofficiall नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “या असं काहीतरी करतात आणि मग बोलतात नवरा मारतो म्हणून…” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “खूप सुंदर” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “पण तिने हे केलं कसं?”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Jan 17, 2026 | 09:12 AM

