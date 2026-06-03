रहस्यांनी भरलेले अनोखे दृष्य! तिबेटमध्ये निसर्गाचा चमत्कार, अंधाऱ्या रात्री आकाशात चमकताना दिसले लाल प्रकाशाचे स्तंभ; Video Viral

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दृष्यांमागचे सत्य काय?
व्हिडिओत दिसणारे दृष्य एखाद्या सायन्स फिक्शन चित्रपटासारखे दिसते. पण हे दृष्य खोटे नसून खरे आहे. याला ‘रेड स्प्राइट्स’ (Red Sprites) असे म्हटले जाते. सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर हा फार दुर्मिळ विजेचा प्रकार आहे. ही वीज सामान्य वीजेहून फार वेगळी असते. सामान्यत: आपण जी वीज गडगडताना पाहतो ती ढगांमध्ये किंवा ढगांमधून जमिनीवर कोसळताना दिसते पण रेड स्प्राइट्स जमिनीपासून सुमारे ५० ते ९० किलोमीटर उंचीवर, म्हणजेच वरच्या वातावरणात कोसळते.
वैज्ञानिक भाषेत याला ट्रांजिएंट ल्यूमिनस इवेंट (TTE) असे म्हटले जाते. ही वीज जेव्हा कोसळताना दिसते तेव्हा ती आकाशात खांब, जेलीफिश, गाजर आणि झाडांसारखा आकार तयार करते. तिबेटमध्ये अलिकडे दिसणारे दृष्य देखील याचाच प्रकार आहे. तिबेटला जगाचे छत म्हणून ओळखले जाते. त्याची जास्त उंची, निरभ्र आकाश आणि अत्यंत कमी प्रकाश प्रदूषण यामुळे वरच्या वातावरणातील हालचालींचे निरीक्षण करण्यासाठी येथील हवामान अगदी योग्य ठरते. हेच कारण आहे की रेड स्प्राइट्सचे अद्भूत दृष्य इथून लगेच दिसून आले.
😲 STUNNING: Extremely Rare Red Sprites Spotted Flashing Over Tibet They are caused by high levels of electrical activity and form in the upper atmosphere during powerful thunderstorms. pic.twitter.com/KDrTxCNw7K — RT_India (@RT_India_news) June 2, 2026
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ही वीज ढगांंमध्ये अतिउंचीवर निर्माण होणारी एक दुर्मिळ आणि रहस्यमयी विद्युत घटना आहे. ही प्रकाशमय लाल रंगाची वीज फक्त काही मिलीसेकंदच आकाशात टिकून राहते ज्यामुळे मानवी डोळ्यांनी तिला पाहता येणे फार कठीण मानले जाते. अतिउंच पर्वतीय भागतून किंवा कॅमेरातून याला स्पष्टपणे कैद करता येऊ शकते.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.