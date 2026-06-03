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रहस्यांनी भरलेले अनोखे दृष्य! तिबेटमध्ये निसर्गाचा चमत्कार, अंधाऱ्या रात्री आकाशात चमकताना दिसले लाल प्रकाशाचे स्तंभ; Video Viral

Updated On: Jun 03, 2026 | 02:26 PM IST
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सारांश

Red Sprites : काल्पनिक की सत्य! तिबेटच्या आकाशात चमकताना दिसले लाल रंगाचे अद्भूत खांब, पाहून यूजर्सना बसला धक्का. काहींनी निसर्गाचा चमत्कार म्हटलं तर काहींनी एलियन्सच्या वास्तवाचा पुरावा दिला, पण या गूढ दृष्यांमागचं रहस्य मात्र वेगळंच होतं. जाणून घ्या सविस्तर.

रहस्यांनी भरलेले अनोखे दृष्य! तिबेटमध्ये निसर्गाचा चमत्कार, अंधाऱ्या रात्री आकाशात चमकताना दिसले लाल प्रकाशाचे स्तंभ; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • तिबेटच्या आकाशात दिसलेल्या एका दुर्मिळ आणि रहस्यमय प्रकाशमय दृश्याने सोशल मीडियावर खळबळ उडवली आहे.
  • हा प्रकार काही क्षणांसाठीच दिसून येतो, त्यामुळे तो प्रत्यक्ष पाहणे अत्यंत दुर्मिळ मानले जाते.
  • व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर या अनोख्या दृश्यामागील वैज्ञानिक कारण जाणून घेण्याची उत्सुकता वाढली आहे.
सोशल मडियावर कधी काय दिसून येईल याचा नेम नाही. इथे अनेक दुर्लभ आणि अतरंगी व्हिडिओज शेअर केले जातात. इथे बऱ्याचदा काही असे दृष्यही शेअर होतात ज्यांना आपण कधी आपल्या आयुष्यात पाहिलं नसेल. अलिकडे तिबेटमधील असेच एक अद्भूत दृष्य सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आले आहे ज्याने सर्वांनाच आश्चर्यचकित करुन सोडले. इथे निसर्गाने आपले अनोखे रुप दाखवले ज्यानंतर आकाशात लाल प्रकाशाचे काही गूढ स्तंभ चमकताना दिसले. हे दृष्य पाहणाऱ्या व्यक्तीने आपल्या कॅमेरात त्यांना कैद केले आणि इंटरनेटवर याचा व्हिडिओ शेअर केला. चला स्वप्नवत वाटणारे हे दृष्य खरे की खोटे याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

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दृष्यांमागचे सत्य काय?

व्हिडिओत दिसणारे दृष्य एखाद्या सायन्स फिक्शन चित्रपटासारखे दिसते. पण हे दृष्य खोटे नसून खरे आहे. याला ‘रेड स्प्राइट्स’ (Red Sprites) असे म्हटले जाते. सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर हा फार दुर्मिळ विजेचा प्रकार आहे. ही वीज सामान्य वीजेहून फार वेगळी असते. सामान्यत: आपण जी वीज गडगडताना पाहतो ती ढगांमध्ये किंवा ढगांमधून जमिनीवर कोसळताना दिसते पण रेड स्प्राइट्स जमिनीपासून सुमारे ५० ते ९० किलोमीटर उंचीवर, म्हणजेच वरच्या वातावरणात कोसळते.

वैज्ञानिक भाषेत याला ट्रांजिएंट ल्यूमिनस इवेंट (TTE) असे म्हटले जाते. ही वीज जेव्हा कोसळताना दिसते तेव्हा ती आकाशात खांब, जेलीफिश, गाजर आणि झाडांसारखा आकार तयार करते. तिबेटमध्ये अलिकडे दिसणारे दृष्य देखील याचाच प्रकार आहे. तिबेटला जगाचे छत म्हणून ओळखले जाते. त्याची जास्त उंची, निरभ्र आकाश आणि अत्यंत कमी प्रकाश प्रदूषण यामुळे वरच्या वातावरणातील हालचालींचे निरीक्षण करण्यासाठी येथील हवामान अगदी योग्य ठरते. हेच कारण आहे की रेड स्प्राइट्सचे अद्भूत दृष्य इथून लगेच दिसून आले.

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ही वीज ढगांंमध्ये अतिउंचीवर निर्माण होणारी एक दुर्मिळ आणि रहस्यमयी विद्युत घटना आहे. ही प्रकाशमय लाल रंगाची वीज फक्त काही मिलीसेकंदच आकाशात टिकून राहते ज्यामुळे मानवी डोळ्यांनी तिला पाहता येणे फार कठीण मानले जाते. अतिउंच पर्वतीय भागतून किंवा कॅमेरातून याला स्पष्टपणे कैद करता येऊ शकते.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Video viral tibet red sprites mysterious red light pillars seen in sky viral news in marathi

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Published On: Jun 03, 2026 | 02:25 PM

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