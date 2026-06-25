काळ आला होता पण वेळ नव्हती! ज्वालामुखीचा अचानक उद्रेक झाला अन्…; थोडक्यात बचावले पर्यटक, थरारक VIDEO VIRAL

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मिळालेल्या माहितीनुसार, ग्वाटेमाला येथील सर्वात धोकादायक आणि सक्रिय ज्वालामुखी व्होल्कन डी फ्यूगो पाहायला काही पर्यटक गेले होते. यावेळी निसर्गाचा थरार अनुभवत असताना अचानक ज्वालामुखीतून आगीचे गोळे आकाशात उडू लागले. या अचानक उद्भवलेल्या संकटामुळे पर्यटकांची मोठी तारांबळ उडाली होती. व्हिडिओत तुम्ही स्पष्टपणे पाहू शकता की ज्वालामूखीतून आगीचे गोळे आणि जळते दगड बाहेर हवेत उडताना दिसत आहेत.
येथे काही पर्यटक बसलेले होते. ज्वालामुखीतून आग बाहेर पडताच सर्वजण किंकाळ्या फोडत जीव वाचवण्यासाठी धावताना दिसत आहेत. न्यूयॉर्क पोस्टने याचा व्हिडिओ शेअर केला आहे. यानुसार, एक माणुसकीचे दृश्यही पाहायला मिळाले आहे. एका व्यक्तीने आपल्या जीवाची पर्वा न करता एका भटक्या कुत्र्याला उचलून सुरक्षित स्थळी घाव घेतली आहे. काही लोक लाल-धगधगच्या खडकांवर पाणी ओतून थंड करण्याचा प्रयत्न करत होते.
Des touristes touchés par des projections de lave au Guatemala 📍 Le Fuego, l’un des volcans les plus actifs d’Amérique centrale. pic.twitter.com/Y1nQmtaEX7 — Philippe Thubé (@PhilippeDoNancy) June 21, 2026
सध्या या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण आले आहे. एका नेटकऱ्याने कोणाचाही जीव न गेल्याने देवाचे आभार मानले आहे, तर दुसऱ्या एकाने पर्यटकांच्या बेजबाबदारपणावर संताप व्यक्त केला आहे. तसेच अनेकांनी अशा ठिकाणी जाऊन जीव कोणी धोक्यात घालायला सांगितला होता असे काहींनी म्हटले आहे.
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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.