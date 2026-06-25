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काळ आला होता पण वेळ नव्हती! ज्वालामुखीचा अचानक उद्रेक झाला अन्…; थोडक्यात बचावले पर्यटक, थरारक VIDEO VIRAL

Updated On: Jun 25, 2026 | 01:42 PM IST
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सारांश

Volcano Eruption Video : सोशल मीडियावर , ग्वाटेमाला येथील सर्वात धोकादायक आणि सक्रिय ज्वालामुखी व्होल्कन डी फ्यूगो ज्वालामुखीचा एक थरारक व्हिडिओ समोर आला आहे. या ज्वालामुखीचा थरार अनुभवत असताना अचानक त्यातून गोळे उडाल्यामुळे पर्यटकांची पळपळ झाली आहे.

Volcano Eruption Video Guatemala

काळ आला होता पण वेळ नव्हती! ज्वालामुखीचा अचानक उद्रेक झाला अन्...; थोडक्यात बचावले पर्यटक, थरारक VIDEO VIRAL (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • काळ आला होता पण वेळ नव्हती
  • ज्वालामुखीचा अचानक उद्रेक झाला अन्…;
  • थोडक्यात बचावले पर्यटक
  • थरारक VIDEO VIRAL
Volcano Eruption Video Viral : सोशल मीडियावर रोज हजारो व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ आपल्याला पाहायला मिळतात. सध्या एक अत्यंत थरारक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. निसर्गाचा आनंद घेण्यासाठी गेलेल्या पर्यटकांना अचानक मृत्यूला सामोरे जावे लागले आहे. ज्वालामुखी पाहताना अचानक झालेल्या उद्रेकाने सर्वांची बचावासाठी पळा पळ झाली आहे. सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाल्याची माहिती समोर आलेली नाही. परंतु या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

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मिळालेल्या माहितीनुसार, ग्वाटेमाला येथील सर्वात धोकादायक आणि सक्रिय ज्वालामुखी व्होल्कन डी फ्यूगो पाहायला काही पर्यटक गेले होते. यावेळी निसर्गाचा थरार अनुभवत असताना अचानक ज्वालामुखीतून आगीचे गोळे आकाशात उडू लागले. या अचानक उद्भवलेल्या संकटामुळे पर्यटकांची मोठी तारांबळ उडाली होती. व्हिडिओत तुम्ही स्पष्टपणे पाहू शकता की ज्वालामूखीतून आगीचे गोळे आणि जळते दगड बाहेर हवेत उडताना दिसत आहेत.

येथे काही पर्यटक बसलेले होते. ज्वालामुखीतून आग बाहेर पडताच सर्वजण किंकाळ्या फोडत जीव वाचवण्यासाठी धावताना दिसत आहेत. न्यूयॉर्क पोस्टने याचा व्हिडिओ शेअर केला आहे. यानुसार, एक माणुसकीचे दृश्यही पाहायला मिळाले आहे. एका व्यक्तीने आपल्या जीवाची पर्वा न करता एका भटक्या कुत्र्याला उचलून सुरक्षित स्थळी घाव घेतली आहे. काही लोक लाल-धगधगच्या खडकांवर पाणी ओतून थंड करण्याचा प्रयत्न करत होते.

व्हायरल व्हिडिओ


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

सध्या या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण आले आहे. एका नेटकऱ्याने कोणाचाही जीव न गेल्याने देवाचे आभार मानले आहे, तर दुसऱ्या एकाने पर्यटकांच्या बेजबाबदारपणावर संताप व्यक्त केला आहे. तसेच अनेकांनी अशा ठिकाणी जाऊन जीव कोणी धोक्यात घालायला सांगितला होता असे काहींनी म्हटले आहे.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Volcano eruption video viral tourists narrowly escape

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Published On: Jun 25, 2026 | 01:42 PM

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