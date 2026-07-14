Jejuri Warkari Accident : विठुरायाच्या दर्शनापूर्वीच मोठा अनर्थ! वारकऱ्यांना ट्रकने चिरडल्याचा थरारक VIDEO समोर

Viral Photo : पुणे तिथे काय उणे! ना कार, ना फ्लॅट… २५ हजाराची नोकरी, पुण्यातील युवक वधूच्या शोधात; थेट बिलबोर्डवर दिली जाहीरात
व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहू शकता की, वारकरी रंगनाथ महाराज पोखरबिशीकर यांच्या दिंडीसोबत टाळ-मृदंग वाजवत विठ्ठनामाचा जप करत चालले आहे. याच वेळी एक ट्रक मागू येत असून त्याने अचानक वारकऱ्यांच्या समूलाहा धडक दिली. यानंतर काही वारकीर ट्रकच्या खाली आले आणि परिसरात एकच गोंधळ उडाला. व्हिडिओमध्ये वारकऱ्यांचा आरोडाओरडा आणि किंकाळ्याही ऐकायला येत आहे. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून लोकांनी हळहळ व्यक्त केली आहे.
या अपघातात तीन महिला वारकऱ्यांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये सांगली जिल्ह्यातील मिरज तालुक्यातील कसबे दिग्रजच्या रहिवाशी नंदा पवार( वय ६०), माधवी राजाराम (वय ५५) आणि राजश्री शंकर भोसले(वय ५५) या महिलांचा सामावेश आहे. तर जखमींवर जेजुरीतील रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. सरकारने मृत वारकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी चार लाख रुपयांची आर्थिक मदत, तर जखमींना प्रत्येकी १५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या अपघाताला ट्रक चालक जबाबदार असून त्याला अटक करण्यात आली आहे. ट्रकवरील नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात घडल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. याची सखोल चौकशी सुरु असून अपघाताच्या नेमक्या कारणांचा शोध घेतला जात आहे.
Pune – A live video has emerged showing the aftermath of a devastating road accident in Jejuri, Pune district, where a truck ploughed into a group of Warkari devotees participating in the Ashadhi Wari pilgrimage.The incident occurred on Monday (July 13) on the Saswad-Jejuri Road… pic.twitter.com/NTvZ732UJ9 — NextMinute News (@nextminutenews7) July 14, 2026
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