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Jejuri Warkari Accident : विठुरायाच्या दर्शनापूर्वीच मोठा अनर्थ! वारकऱ्यांना ट्रकने चिरडल्याचा थरारक VIDEO समोर

Updated On: Jul 14, 2026 | 02:41 PM IST
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सारांश

Jejuri Warkari Accident Video : सोमवारी (१३ जुलै) वारीदरम्यान घडलेल्या थरारक अपघाताचा व्हिडिओ समोर आला आहे. या प्रकणात ट्रक चालकाला अटक करण्यात आली असून अपघाताची सखोल चौकशी सुरु आहे.

Jejuri Warkari Accident

Jejuri Warkari Accident : विठुरायाच्या दर्शनापूर्वीच मोठा अनर्थ! वारकऱ्यांना ट्रकने चिरडल्याचा थरारक VIDEO समोर (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • विठुरायाच्या दर्शनापूर्वीच मोठा अनर्थ
  • वारकऱ्यांना ट्रकने चिरडल्याचा थरारक VIDEO समोर
  • पाहून अंगावर येईल काटा
Jejuri Warkari Accident Video : दरवर्षी आषाढी एकादशीला पंढरीच्या विठुरायाच्या दर्शनासाठी राज्यभरातून पालख्या निघतात. यंदाही आषाढी वारीसाठी अनेक वारकीर चालत पंढीरीला निघाले आहेत. परंतु सोमवारी(१३ जुले) सकाळी या वारीदरम्यान एक अत्यंत दुर्दैवी घटना घडली. एका ट्रकने वारकऱ्यांना जोरदार धडक दिले. यामुळे मोठा गोंधळ उडाला होता. या भीषण अपघातात तीन महिला वारकऱ्यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर चार महिला जखमी झाल्या. या प्रकरणी ट्रक चालकाला अटक करण्यात आली असून घटनेचा तपास सुरु आहे. या थरारक अपघाताचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान वेगाने व्हायरल होत आहे.

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व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल

व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहू शकता की, वारकरी रंगनाथ महाराज पोखरबिशीकर यांच्या दिंडीसोबत टाळ-मृदंग वाजवत विठ्ठनामाचा जप करत चालले आहे. याच वेळी एक ट्रक मागू येत असून त्याने अचानक वारकऱ्यांच्या समूलाहा धडक दिली. यानंतर काही वारकीर ट्रकच्या खाली आले आणि परिसरात एकच गोंधळ उडाला. व्हिडिओमध्ये वारकऱ्यांचा आरोडाओरडा आणि किंकाळ्याही ऐकायला येत आहे. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून लोकांनी हळहळ व्यक्त केली आहे.

या अपघातात तीन महिला वारकऱ्यांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये सांगली जिल्ह्यातील मिरज तालुक्यातील कसबे दिग्रजच्या रहिवाशी नंदा पवार( वय ६०), माधवी राजाराम (वय ५५) आणि राजश्री शंकर भोसले(वय ५५) या महिलांचा सामावेश आहे. तर जखमींवर जेजुरीतील रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. सरकारने मृत वारकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी चार लाख रुपयांची आर्थिक मदत, तर जखमींना प्रत्येकी १५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे.

घटनेचा तपास सुरु

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या अपघाताला ट्रक चालक जबाबदार असून त्याला अटक करण्यात आली आहे. ट्रकवरील नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात घडल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. याची सखोल चौकशी सुरु असून अपघाताच्या नेमक्या कारणांचा शोध घेतला जात आहे.

व्हायरल व्हिडिओ

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Web Title: Jejuri warkari accident truck runs over pilgrims video viral

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Published On: Jul 14, 2026 | 02:41 PM

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