गंभीरही हसतो राव! नेट्समध्ये नूडल्सवर ताव मारताना दिसला टीम इंडियाचा हेड कोच; नेटिझन्स म्हणतात…

फोटोमध्ये नेमके काय?
गौतम गंभीरच्या सोशल मिडिया अकाऊंटवरून एक फोटो व्हायरल झाला आहे. या व्हायरल झालेल्या फोटोमध्ये गौतम गंभीर नेव्ही ब्लू रंगाचा टी-शर्ट घातल्याचे दिसून येत आहे. त्याच्यात हातात मॅगी/नूडल्सने भरलेले एक भांडे दिसून येत आहे. तसेच त्याच्यामागे नेट्समध्ये खेळाडू सराव करताना दिसून येत आहेत. मैदानातील कडक वातावरणातून वेळ काढून गौतम गंभीर अत्यंत मोकळेपणाने हसत नूडल्स खाताना पाहायला मिळत आहे.
नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया काय?
गौतम गंभीरच्या या फोटोवर नेटकऱ्यांनी मजेशीर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. एका यूजरने ‘बहोत गंभीर मामला है’. तर अनेक यूजरने हा एआय फोटो असल्याचे म्हटले आहे. तर एकाने मॅगी खाऊन कॅन्सर होतो अशी कमेंट केली आहे. तर एकाने खोटे हसू अशी कमेंट केली आहे. त्यामुळे सोशल मिडियावर हा फोटो व्हायरल झाला आहे. तसेच अनेक संमिश्र प्रतिक्रिया नेटकऱ्यांनी दिल्या आहेत.
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ब्रँड प्रमोशन केल्याची शक्यता
गौतम गंभीरच्या अकाऊंट वरून व्हायरल झालेला हा फोटो एखाद्या व्यावसायिक ब्रँडच्या शूटिंगचा किंवा प्रमोशनचा भाग असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कारण फोटोमधील बॅकग्राउंड आणि लाईटिंग अतिशय व्यवस्थित दिसत आहे. पण टीम इंडियाच्या हेड कोचचा हा नवा आणि वेगळा अंदाज सध्या चाहत्यांमध्ये जोरदार चर्चेत आहे. नेहमी शांत आणि गंभीर असणारा भारताचा हेड कोचचा हा नवा अंदाज चाहत्यांना अधिकच आवडला आहे.
गंभीरच्या अकाऊंटवर काय लिहिले आहे?
“अकाउंट हॅक झालेलं नाहीये. त्यापेक्षाही जास्त भारी आणि क्रेझी गोष्ट घडली आहे! मॅगी व्हेज आटॉ नूडल्समध्ये आता माझी आवडती ‘मॅगी मसाला’ टेस्ट आली आहे. मग साहजिकच आहे, देशातील सर्वात ‘गंभीर’ माणूससुद्धा हसणारच ना!”