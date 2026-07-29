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गंभीरही हसतो राव! नेट्समध्ये नूडल्सवर ताव मारताना दिसला टीम इंडियाचा हेड कोच; नेटिझन्स म्हणतात…

Updated On: Jul 29, 2026 | 03:45 PM IST
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सारांश

गौतम गंभीरच्या सोशल मिडिया अकाऊंटवरून एक फोटो व्हायरल झाला आहे. या व्हायरल झालेल्या फोटोमध्ये गौतम गंभीर नेव्ही ब्लू रंगाचा टी-शर्ट घातल्याचे दिसून येत आहे.

गंभीरही हसतो राव! नेट्समध्ये नूडल्सवर ताव मारताना दिसला टीम इंडियाचा हेड कोच; नेटिझन्स म्हणतात…

गौतम गंभीरचा फोटो व्हायरल (फोटो- instagram)

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विस्तार
  • गौतम गंभीरच्या अकाऊंटवर फोटो व्हायरल 
  • मॅगीचे सेवन करताना दिसून येत आहे गंभीर 
  • गौतम गंभीर भारताचा मुख्य प्रशिक्षक 
Gautam gambhir: गौतम गंभीर हा भारतीय क्रिकेट संघाचा मुख्य प्रशिक्षक आहे. गौतम गंभीर नेहमी त्याच्या कडक शिस्तीसाठी आणि मैदानावर कठोर निर्णय घेणारा म्हणून ओळखला जातो. मात्र दोन दिवसांपूर्वी त्याचे इन्स्टाग्राम अकाउंट हॅक झाल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. मात्र आज त्याच्या अकाऊंटवरून एक रंजक फोटो व्हायरल झाला आहे. यामध्ये गौतम गंभीर क्रिकेट ग्राऊंडवर आनंदी असल्याचा दिसून येत आहे. तसेच नूडल्सचा आनंद घेताना दिसून येत आहे.

फोटोमध्ये नेमके काय?

गौतम गंभीरच्या सोशल मिडिया अकाऊंटवरून एक फोटो व्हायरल झाला आहे. या व्हायरल झालेल्या फोटोमध्ये गौतम गंभीर नेव्ही ब्लू रंगाचा टी-शर्ट घातल्याचे दिसून येत आहे. त्याच्यात हातात मॅगी/नूडल्सने भरलेले एक भांडे दिसून येत आहे. तसेच त्याच्यामागे नेट्समध्ये खेळाडू सराव करताना दिसून येत आहेत. मैदानातील कडक वातावरणातून वेळ काढून गौतम गंभीर अत्यंत मोकळेपणाने हसत नूडल्स खाताना पाहायला मिळत आहे.

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया काय? 

गौतम गंभीरच्या या फोटोवर नेटकऱ्यांनी मजेशीर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. एका यूजरने ‘बहोत गंभीर मामला है’. तर अनेक यूजरने हा एआय फोटो असल्याचे म्हटले आहे. तर एकाने मॅगी खाऊन कॅन्सर होतो अशी कमेंट केली आहे. तर एकाने खोटे हसू अशी कमेंट केली आहे. त्यामुळे सोशल मिडियावर हा फोटो व्हायरल झाला आहे. तसेच अनेक संमिश्र प्रतिक्रिया नेटकऱ्यांनी दिल्या आहेत.

 

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ब्रँड प्रमोशन केल्याची शक्यता
गौतम गंभीरच्या अकाऊंट वरून व्हायरल झालेला हा फोटो एखाद्या व्यावसायिक ब्रँडच्या शूटिंगचा किंवा प्रमोशनचा भाग असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कारण फोटोमधील बॅकग्राउंड आणि लाईटिंग अतिशय व्यवस्थित दिसत आहे. पण टीम इंडियाच्या हेड कोचचा हा नवा आणि वेगळा अंदाज सध्या चाहत्यांमध्ये जोरदार चर्चेत आहे. नेहमी शांत आणि गंभीर असणारा भारताचा हेड कोचचा हा नवा अंदाज चाहत्यांना अधिकच आवडला आहे.

गंभीरच्या अकाऊंटवर काय लिहिले आहे?

“अकाउंट हॅक झालेलं नाहीये. त्यापेक्षाही जास्त भारी आणि क्रेझी गोष्ट घडली आहे! मॅगी व्हेज आटॉ नूडल्समध्ये आता माझी आवडती ‘मॅगी मसाला’ टेस्ट आली आहे. मग साहजिकच आहे, देशातील सर्वात ‘गंभीर’ माणूससुद्धा हसणारच ना!”

 

Web Title: Team india coach gautam gambhir eating noodles photo viral on instagram account hack sports news

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Published On: Jul 29, 2026 | 03:45 PM

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