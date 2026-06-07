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‘कमरेला हात लावला तर धुवून टाकेल’, स्टेजवर छेड काढताच डान्सरने तरुणाच्या कानशिलात बजावली; Video Viral

Updated On: Jun 07, 2026 | 11:15 AM IST
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सारांश

Dancer Slapped Man : मर्यादा सोडताच डान्सर भडकली आणि तिने तरुणाच्या जोरदार कानशिलात बजावली. यानंतर घटनास्थळी गोंधळ निर्माण झाला आणि परफॉर्मेंस अर्ध्यातच थांबवण्यात आला. घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होत असून यातील दृष्यांवर यूजर्सने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

'कमरेला हात लावला तर धुवून टाकेल', स्टेजवर छेड काढताच डान्सरने तरुणाच्या कानशिलात बजावली; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • एका सांस्कृतिक कार्यक्रमादरम्यान घडलेल्या प्रकारामुळे वातावरण अचानक तणावपूर्ण झाले.
  • कलाकाराने मंचावरच आपल्या भूमिकेतून स्पष्ट संदेश देत उपस्थितांचे लक्ष वेधले.
  • घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून त्यावर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
कोणतीही कला ही लहान नसते आणि शब्दांनी केलेले काैतुकही कलाकराला खुश करण्यासाठी पुरुसे ठरते. बऱ्याचदा महिला कलाकार समोर असल्या की पुरुषांमधील प्राणी जागा होतो, महिलांसोबत कसेही वागले तरी ठिक आहे असे त्यांना वाटू लागते. महिला डान्सर्ससोबत ही घटना अनेकदा घडते आणि अलिकडे अशाच एका घटनेचा व्हिडिओ सोशळ मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेशच्या हाथरस जिल्ह्यातून ही बातमी समोर येत आहे. इथे एका बर्थडे पार्टीदरम्यान तरुणाने डान्सरला तिच्या इच्छेविरुद्ध मिठी मारु पाहिली ज्यानंतर तणावपूर्ण वातावरण निर्मीण झाले. महिला डान्सरने तरुणाला फक्त डाफरलेच नाही तर त्याच्या कानशिलातही बजावली. या घटनेचा व्हिडिओ आता सोशल मिडियावर चांगलाच चर्चेत आहे. चला नक्की काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

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काय घडलं व्हिडिओत?

माहितीनुसार, सासनी भागातील नगला नाई गावात एका बर्थडे पार्टीचे आयोजन करण्यात आले होते. या पार्टीत एक हरियाणवी डान्सर डिंपल चाैधरी स्टेजवर लोकांसमोर आपले नृत्य प्रस्तुत करत होती. यावेळीच एक तरुण अचानक स्टेजवर चढतो आणि डान्सरला मागून मिठी मारत तिच्या कमरेला स्पर्श करण्याच्या प्रयत्न करतो. परफाॅर्मेंस सुरु असताना घडलेल्या घटनेने डान्सर थबकते आणि ती लगेचच तरुणाला आपल्यापासून दूर करत त्याला खडेबोल सुनावते. इतकंच नाही तर पुढे ती त्याला जोरदार थप्पड देखील बडवते जेणेकरुन त्याने पुन्हा असं काही करु नये.

या घटनेनंतर डान्सरने आपल्या हातात माईक घेतला आणि तिने उपस्थित सर्वांना खडसावून सांगितले की, सादरीकरणाचा अर्थ कलाकारासोबत गैरवर्तन करणे असा होत नाही. सदर प्रसंगामुळे ती इतकी संतापली की परफॉर्मेंस अर्ध्यातच सोडून ती तिथून निघून गेली. या घटनेचा व्हिडिओ तिथे उपस्थित एकाने आपल्या फोनच्या कॅमेरात कैद केला आणि सोशल मिडियावर व्हिडिओला शेअर केले. व्हिडिओ शेअर होताच इंटरनेटवर तो जोरदार व्हायरल होऊ लागला आणि अनेकांनी यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त करायला सुरुवात केली.

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हा व्हिडिओ @Pihukh नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी या घटनेवर आपले मत व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “तुमचं अगदी बरोबर आहे, तुम्ही कोणत्याही स्त्रीशी गैरवर्तन करू शकत नाही, एक स्त्री स्वतःचं पोट भरण्यासाठी खूप मेहनत करते.”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “एक थप्पड, सर्वांसाठी एक धडा, डिंपल चौधरींनी रंगमंचावर जे केले ते पूर्वनियोजित नव्हते, तो आत्मसन्मान होता” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “प्रत्येकाने आपल्या मर्यादा समजून घेतल्या पाहिजेत. समाजात आदर असेल तरच माणुसकी टिकेल.”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Hathras viral video dancer slaps man for misbehaving on stage during birthday party

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Published On: Jun 07, 2026 | 11:15 AM

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