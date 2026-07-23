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काय सांगता सापदेखील निघाला Oggy चा फॅन, चिमुकल्याच्या शेजारी बसून पाहू लागला कार्टून; मजेदार Video Viral

Updated On: Jul 23, 2026 | 09:06 AM IST
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सारांश

Snake Watching Cartoon : साप म्हणाला घाबरु नको भावा, माझा ब्रेक टाईम सुरु आहे. मुलाच्या बाजूला बसून मोबाईलमध्ये साप पाहू लागला कार्टून... दृष्ये इतके मजेदार की पाहून यूजर्सनाही विश्वास बसेना.

काय सांगता सापदेखील निघाला Oggy चा फॅन, चिमुकल्याच्या शेजारी बसून पाहू लागला कार्टून; मजेदार Video Viral

(फोटो सौजन्य: Instagram)

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विस्तार
  • सोशल मीडियावर मुलगा आणि सापाचा एक अनोखा व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल झाला आहे.
  • व्हिडिओतील दृश्य पाहून नेटकऱ्यांमध्ये आश्चर्य आणि उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
  • या घटनेवर अनेकांनी मजेशीर आणि भन्नाट प्रतिक्रिया देत व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात शेअर केला आहे.
लहानपणी ऑगी अँड द काॅकरोजेस हे कार्टून अनेकांच्या आवडीचं होतं. आता लहान मुलांना कार्टून पाहायला आवडत हे तर आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे परंतु सापाला देखील कार्टून पाहायला आवडतं हे तुम्हाला माहिती होत का? अलिकडे सोशल मिडियावर यासंबंधित एक मजेदार व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे ज्यात एक साप लहान मुलाच्या बाजूला बसून ऑगीचे कार्टून पाहताना दिसला. तो एकटक नजरेने फार मन लावून ते कार्टून पाहत होता जे पाहून अनेक यूजर्सना आश्चर्याचा धक्का बसला. या घटनेचा व्हिडिओ मिडियावर शेअर करण्यात आला असून अनेक यूजर्सने सापाच्या या कृतीवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. चला व्हिडिओविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

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काय दिसलं व्हिडिओत?

साप म्हटलं की अनेकांच्या मनात सर्वात आधी एक विषारी प्राणी असा विचार येतो. याला पाहून अनेकदा लोक घाबरुन पळू लागतात पण व्हिडिओत मात्र एक चिमुकला सापाच्या बाजूला बसून आपल्या स्मार्टफोनमध्ये कार्टून पाहताना दिसला. यातही आणखी आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे साप देखील मुलावर हल्ला न करता मोबाईल फोनमधील ऑगीचे कार्टून पाहण्यात अधिक रस दाखवत असतो. हे दृष्य पाहून आता अनेकांना धक्का बसला आहे. साप हल्ला न करता कार्टून कसा काय पाहू शकतो यावर लोकांचा विश्वास बसत नाहीये. तर काहीेंनी तो साप त्यांचा पाळीव प्राणी असेल म्हणून मुलाला काही करत नाही असा अंदाज देखील वर्तवला आहे. व्हिडिओ इंटरनेटवर चांगलाच चर्चेत असून सापाला असं कार्टून पाहताना पाहून अनेकांनी थक्क होत व्हिडिओला चांगलेच शेअर केले आहे.

 

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घटनेचा व्हिडिओ @montosh__stories नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवर या घटनेचे दृष्य शेअर करण्यात आले आहे. व्हिडिओला लाखो व्ह्यूज मिळाले असून अनेक यूजर्सने यावर कमेंट्स करत घटनेवर आपले मत व्यक्त केले आहे. एका यूजरने म्हटले की, “अरे भावा, तू मुंगसाचं दूध पिऊन मोठा झाला आहेस का? त्या सापाला गप्प केलंय”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “अरे भावाला जंतर-मंतरवर पाठवायला हवं”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “मला वाटतं सापाचा ब्रेक टाईम सुरु असेल”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Snake watching oggy cartoon with child viral video surprises social media

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Published On: Jul 23, 2026 | 09:06 AM

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