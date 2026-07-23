काय सांगता सापदेखील निघाला Oggy चा फॅन, चिमुकल्याच्या शेजारी बसून पाहू लागला कार्टून; मजेदार Video Viral

बापरे! तुरुंगात जाण्याच्या भितीने व्यक्तीने स्वत: ला जिवंतपणीच पुरले, घटनेने पोलिसही थक्क
काय दिसलं व्हिडिओत?
साप म्हटलं की अनेकांच्या मनात सर्वात आधी एक विषारी प्राणी असा विचार येतो. याला पाहून अनेकदा लोक घाबरुन पळू लागतात पण व्हिडिओत मात्र एक चिमुकला सापाच्या बाजूला बसून आपल्या स्मार्टफोनमध्ये कार्टून पाहताना दिसला. यातही आणखी आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे साप देखील मुलावर हल्ला न करता मोबाईल फोनमधील ऑगीचे कार्टून पाहण्यात अधिक रस दाखवत असतो. हे दृष्य पाहून आता अनेकांना धक्का बसला आहे. साप हल्ला न करता कार्टून कसा काय पाहू शकतो यावर लोकांचा विश्वास बसत नाहीये. तर काहीेंनी तो साप त्यांचा पाळीव प्राणी असेल म्हणून मुलाला काही करत नाही असा अंदाज देखील वर्तवला आहे. व्हिडिओ इंटरनेटवर चांगलाच चर्चेत असून सापाला असं कार्टून पाहताना पाहून अनेकांनी थक्क होत व्हिडिओला चांगलेच शेअर केले आहे.
View this post on Instagram
खोदकाम करताना मजुराला सापडली सुई टोचलेली बाहुली, खिळा काढताच म्हणाला, “कुणाची तरी मुक्तता झाली”; Video Viral
घटनेचा व्हिडिओ @montosh__stories नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवर या घटनेचे दृष्य शेअर करण्यात आले आहे. व्हिडिओला लाखो व्ह्यूज मिळाले असून अनेक यूजर्सने यावर कमेंट्स करत घटनेवर आपले मत व्यक्त केले आहे. एका यूजरने म्हटले की, “अरे भावा, तू मुंगसाचं दूध पिऊन मोठा झाला आहेस का? त्या सापाला गप्प केलंय”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “अरे भावाला जंतर-मंतरवर पाठवायला हवं”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “मला वाटतं सापाचा ब्रेक टाईम सुरु असेल”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.