ही व्यथा काही आगळीच... सिग्नल लागताच तरुणाने लगेच बाईकच्या टाकीवर सुरु केला लॅपटाॅप; म्हणाला, हेच आहे कॉर्पोरेटचे आयुष्य

काय सांगता सापदेखील निघाला Oggy चा फॅन, चिमुकल्याच्या शेजारी बसून पाहू लागला कार्टून; मजेदार Video Viral
अनेक कंपन्यांमध्ये नोकरदारांचे कामाचे ८ तास फक्त ऑफीसमध्ये संपत नाही तर ऑफीसबाहेर देखील त्यांना काम करावं लागतं. व्हिडिओमध्येच याचेच एक उदाहरण पाहायला मिळाले. रस्त्यावर सिग्नलमुळे मोठा ट्रॅफिक जाम झाल्याचे दिसते. अनेकजण यावेळी आपल्या फोनवर टाईमपास करत असतात पण यात एक व्यक्ती मात्र ट्रॅफिकमध्येही लॅपटाॅप उघडून कंपनीचे काम करताना दिसून येतो. बाईकच्या टाकीवर आपली बॅग ठेवून आणि मग त्यावर लॅपटाॅप ठेवून व्यक्ती आपली ऑफीसचे काम पूर्ण करत असतो. ही एक झलक आहे दाखवून देण्याची की कार्पोरेट कंपन्या कर्मचाऱ्यांवर किती मोठ्या प्रमाणात कामाचे प्रेशर लादते. जर ट्रॅफिकमध्ये मिळालेले पाच मिनिटे देखील व्यक्तीला स्वत:साठी काढता येत नसतील तर तर कॉर्पोरेट जगतातील कामाचा ताण आणि सतत उपलब्ध राहण्याची अपेक्षा किती वाढली आहे, याची ही घटना बोलकी झलक ठरते.
A 5 minute traffic jam at a signal, and this man, sitting on a bike, pulled out his laptop and started working. Even after an 8 hour job, he still has to work on the way home. That probably means he’ll continue working even after reaching home. People have slowly turned into… pic.twitter.com/5b8Uj24oyb — Saffron Chargers (@SaffronChargers) July 21, 2026
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घटनेचा व्हिडिओ @SaffronChargers नावाच्या एक्स अकाऊंटवर या घटनेचे दृष्य शेअर करण्यात आले आहे. व्हिडिओला लाखो व्ह्यूज मिळाले असून अनेक यूजर्सने यावर कमेंट्स करत घटनेवर आपले मत व्यक्त केले आहे. एका यूजरने म्हटले की, “लोक आपल्या कामाशी जखडलेले आहेत”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “हे समर्पणाचे अत्युच्च उदाहरण आहे. खरोखरच अप्रतिम. मला आशा आहे की त्याला याचा चांगला पगार मिळत असावा”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “दुर्दैंवी गोष्ट म्हणजे इतकं करुनही कार्यक्षमतेवर कंपनी प्रश्न उपस्थित करते”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.