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अरे बापरे! चिमुकली अजगरासोबत खेळू लागली रस्सीखेच, Viral Video पाहून यूजर्स अवाक्

Updated On: Jul 23, 2026 | 02:00 PM IST
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सारांश

Skipping With Python : मुलीचे धाडस पाहिलं अन् सर्वांची हवा झाली टाईट. सोशल मिडियावर यूजर्सना अचंबित करणारा एक व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे. यात मुलगी अजगरासोबत रस्सीखेच हा खेळ खेळताना दिसून आली.

अरे बापरे! चिमुकली अजगरासोबत खेळू लागली रस्सीखेच, Viral Video पाहून यूजर्स अवाक्

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • जंगलातील एका अनोख्या प्रकाराचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला आहे.
  • व्हिडिओतील दृश्य पाहून नेटकऱ्यांनी आश्चर्य व्यक्त करत विविध प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
  • या व्हिडिओने इंटरनेटवर मोठी चर्चा रंगवली असून लाखो व्ह्यूज मिळाले आहेत.
सोशल मिडियाच्या जगात कधी काय दिसून येईल याची शाश्वती देता नाही. इथे अनेक रंजक आणि आश्चर्यकाराक दृष्ये शेअर केली जातात. अशात अलिकडे सोशल मिडियावर एक अनोखा प्रकार शेअर करण्यात आला आहे, ज्यातील दृष्ये पाहून तुम्ही थक्क व्हाल. व्हिडिओमध्ये एक लहान मुलगी मेलेल्या अजगरासोबत एक खेळ खेळताना दिसते. आपण आजवर लहान मुलांना खेळण्यांसोबत खेळताना पाहिलं असेल पण विशाल अजगरासोबत खेळताना तुम्ही कधी पाहिलं आहे का? चिमुकलीचे धाडस आणि व्हिडिओतील ते दृष्य पाहून यूजर्स अवाक् झाले तर अनेकांनी यावर आपले आश्चर्यही व्यक्त केले. चला व्हिडिओतील या दृष्यांवर काही सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

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काय दिसलं व्हिडिओत?

व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहू शकता यात दिसते की, एक लहान मुलगी हिरव्यागार, जंगलासारख्या परिसरात उभी असलेली दिसते. तिच्या उजव्या आणि डाव्या बाजूला दोन माणसं उभी असतात ज्यांनी मेलेल्या अजगराला सरळ रेषेत पकडलेले असते. मुलासमोर अजगराला एका रस्सीप्रमाणे पकडले जाते ज्यानंतर मुलगी उडी मारत यासोबत रस्सीखेच हा खेळ खेळू लागते. व्हिडिओमध्ये ती अजिबात घाबरलेली दिसत नाही तर खेळ खेळताना ती फारच खुश असते. व्हिडिओतील दाव्यानुसार, स्थानिकांनी शिकारीला गेल्यानंतर अजगराला पकडले आणि मग आपला कंटाळा दूर करण्यासाठी एक रस्सीप्रमाणे त्याचा वापर केला. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर अनेकांना मिश्किल अंदाजात म्हटलं की, ही आजपर्यंतची सर्वात महागडी रस्सी असेल.

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व्हिडिओ @Scorpwebb नावाच्या एक्स अकाऊंटवर या घटनेचे दृष्य शेअर करण्यात आले आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘सुरक्षित वाहन चालवा, जीव वाचवा’. व्हिडिओला लाखो व्ह्यूज मिळाले असून अनेक यूजर्सने यावर कमेंट्स करत घटनेवर आपले मत व्यक्त केले आहे. एका यूजरने म्हटले की, “हा खरोखरचा अजगर आहे का?”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “ते जंगलात शिकार करणारे आदिवासी वाटत आहेत”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “त्यांनी माहिती नसेल की बाजारात रस्सी नावाचा प्रकार विकत मिळतो”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Girl playing with dead python viral video shocked everyone

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Published On: Jul 23, 2026 | 02:00 PM

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