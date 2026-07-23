अरे बापरे! चिमुकली अजगरासोबत खेळू लागली रस्सीखेच, Viral Video पाहून यूजर्स अवाक्

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काय दिसलं व्हिडिओत?
व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहू शकता यात दिसते की, एक लहान मुलगी हिरव्यागार, जंगलासारख्या परिसरात उभी असलेली दिसते. तिच्या उजव्या आणि डाव्या बाजूला दोन माणसं उभी असतात ज्यांनी मेलेल्या अजगराला सरळ रेषेत पकडलेले असते. मुलासमोर अजगराला एका रस्सीप्रमाणे पकडले जाते ज्यानंतर मुलगी उडी मारत यासोबत रस्सीखेच हा खेळ खेळू लागते. व्हिडिओमध्ये ती अजिबात घाबरलेली दिसत नाही तर खेळ खेळताना ती फारच खुश असते. व्हिडिओतील दाव्यानुसार, स्थानिकांनी शिकारीला गेल्यानंतर अजगराला पकडले आणि मग आपला कंटाळा दूर करण्यासाठी एक रस्सीप्रमाणे त्याचा वापर केला. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर अनेकांना मिश्किल अंदाजात म्हटलं की, ही आजपर्यंतची सर्वात महागडी रस्सी असेल.
The bored locals went hunting and had fun jumping rope with the giant snake they found. pic.twitter.com/STv2SDltoA — ScorpWeb (@Scorpwebb) July 21, 2026
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व्हिडिओ @Scorpwebb नावाच्या एक्स अकाऊंटवर या घटनेचे दृष्य शेअर करण्यात आले आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘सुरक्षित वाहन चालवा, जीव वाचवा’. व्हिडिओला लाखो व्ह्यूज मिळाले असून अनेक यूजर्सने यावर कमेंट्स करत घटनेवर आपले मत व्यक्त केले आहे. एका यूजरने म्हटले की, “हा खरोखरचा अजगर आहे का?”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “ते जंगलात शिकार करणारे आदिवासी वाटत आहेत”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “त्यांनी माहिती नसेल की बाजारात रस्सी नावाचा प्रकार विकत मिळतो”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.