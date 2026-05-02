भांडणाचं रूपांतर कॉमेडीत! “तुझी खोपडी फोडेन” म्हणत 2 म्हाताऱ्या बहिणींमध्ये सुरु झाला वाद, पाहून यूजर्सना फुटलं हसू; Video Viral

शेवटी सर्वात मोठी योद्धा आईच असते…! डोक्यावर पोतं आणि कमरेवर लेकराला घेऊन करु लागली प्रवास; भावनिक Video Viral
काय घडलं व्हिडिओत?
सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये, तीन-चार महिला आणि एक पुरुष एकत्र बसल्याचे दिसून येते. सर्व वयोवृद्ध मंडळी एकत्र बसलेले असतानाच अचानक त्यातील दोन आज्जींमध्ये वाद सुरु होतो. वादात बाचाबाची होते आणि अचानक याचे रुपांतर मोठ्या मिश्किल भांडणात होते. व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये तीन-चार महिला आणि एक पुरुष एकत्र बसलेले दिसत आहेत. ते सर्व वयस्कर दिसत असून गप्पा मारत आहेत. अचानक दोन आजींमध्ये वाद सुरू होतो. या वादाचे हळूहळू भांडणात रूपांतर होते. एक आजी रागाने म्हणते, “तू खूपच तोऱ्यात वागत आहेस. तू काय बघते? मीच तुझं डोकं फोडेन.” तर दुसरी आजी उत्तर देत म्हणते की, “मी तुझे दातही पाडेन.” या संपूर्ण भांडणात इतर लोक मात्र यात कोणताही हस्तक्षेप घेत नाही आणि सर्वजण या वादाचा आनंद लुटु लागतात. इंटरनेटवर मात्र आज्जींच्या या मजेशीर वादाचे दृष्य पाहून यूजर्समध्ये हशा पिकली आहे. काहींनी त्यांच्या वादाला वर्लड वाॅर थ्री म्हटलं तर काहींनी त्यांच्यात आम्हाला आमचं भविष्य दिसत असल्याचं म्हटलं.
हा व्हिडिओ @tv1indialive नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘भावंडांमधील कलह: कौटुंबिक मेळाव्यात दोन मोठ्या बहिणींमध्ये सुरू झाला वाद!’. व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी या दृष्यांवर आपले मत व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “माझ्या बहिणीदेखील त्यांच्यासारख्याच आहेत”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “खोपडी तोडताना फक्त आज्जींचा हात तुटू नये” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “मला त्यांना भेटायचं आहे”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.