Haridwar Viral Video : गंगा घाटावर श्वानाला अंघोळ घालण्यावरुन पेटला वाद; नेटकऱ्यांनी केला संताप व्यक्त, VIDEO VIRAL

हसता-खेळता मृत्यूनं जखडलं! बरगी डॅम बोट अपघातापूर्वी नेमकं काय घडलं? शेवटचे ‘ते’ भयानक क्षण कॅमेरात कैद, VIDEO
हरिद्वारच्या श्रद्धानंद घाटावर एक महिला तिच्या पाळीव कुत्र्याला गंगा घाटावर घेऊन बसल्याचे तुम्ही व्हिडिओत पाहू शकता. गंगा नदीला हिंदू धर्मात अत्यंत पवित्र मानले जाते. या पवित्र ठिकाणी हजारो भाविक श्रद्धेने स्नान करतात. या महिलेने चक्क श्वानाला नदीत अंघोळ घातली आहे. यामुळे स्थानिक लोकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. व्हिडिओत स्पष्ट ऐकू येत आहे की, भाविक तिला कुत्र्याला अंघोळ घालण्यास मनाई करत आहे. परंतु महिला कोणचेही ऐकायला तयार नाही. यामुळे लोकांनी तिच्यावर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. एका व्यक्तीने रागत येऊन तिला या घाटावर माणसं अघोळ करणार की कुत्रे असा प्रश्नही केला आहे. वाद प्रचंड वाढल्याने कुटुंबातील इतर सदस्यांनी मध्यस्थी करत महिलेला शांतत केले आहे. परंतु वाढत्या विरोधामुळे महिला आपल्या श्वानाला घेऊन तिथून निघून गेली आहे.
यह वीडियो हरिद्वार के श्रद्धानंद घाट का बताया जा रहा है, जहाँ एक महिला खुद को मंत्रालय का स्टाफ बताकर घाट पर कुत्ते को नहला रही है।
श्रद्धालुओं के बार-बार मना करने के बावजूद वह नहीं मानी और उल्टा कोसने वाली भाषा का इस्तेमाल करती नजर आई।
कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर… pic.twitter.com/fCgK3OGIsg — Krishnan Gaur (@Mercedes5494) May 1, 2026
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @Mercedes5494 या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. यावर नेटकऱ्यांनी देखील संताप व्यक्त केला आहे. धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्याचे म्हटले आहे. तर काही नेटकऱ्यांनी प्राणी निसर्गाचा भाग असून त्यांनाही पवित्र होण्याचा अधिकार असल्याचे म्हटले आहे.
मृत्यूशी झुंज! महाकाय शार्कने केला सर्फरचा पाठलाग; काळजाचा थरकाप उडवणारा VIDEO VIRAL
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.