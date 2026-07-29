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Video Viral : आंदोलनावेळी जंतर-मंतरवर भेटले अन् लग्न करुनच घरी परतले, सोशल मिडियावर ट्रेंड करत आहे अनोखी लव्हस्टोरी

Updated On: Jul 29, 2026 | 12:12 PM IST
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सारांश

Jantar Mantar Lovestory : दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर मागील काही काळापासून विद्यार्थ्यांचे नीट पेपरफुटीवरुन आंदोलन सुरु होते. या आंदोलनावेळी दोन व्यक्ती प्रेमात पडले असून आंदोलनाच्या समाप्तीनंतर त्यांनी लग्न केल्याची माहिती समोर येत आहे.

Video Viral : आंदोलनावेळी जंतर-मंतरवर भेटले अन् लग्न करुनच घरी परतले, सोशल मिडियावर ट्रेंड करत आहे अनोखी लव्हस्टोरी

(फोटो सौजन्य: Instagram)

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विस्तार
  • आंदोलनादरम्यान झालेली एका तरुण-तरुणीची भेट आणि त्यानंतरची अनोखी प्रेमकहाणी सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरली.
  • दोघांच्या मुलाखतीचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून नेटकऱ्यांकडून विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
  • आंदोलनातील एका प्रसंगाने दोघांचे आयुष्य बदलल्याचा दावा व्हिडिओमध्ये करण्यात आला आहे.
जंतर-मंतरवरील आंदोलनाचे अनेक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल झाले आहेत. या विद्यार्थ्यांचा आणि आंदोलकांचा आक्रोश दिसून आला. काही व्हिडिओजमध्ये आंदोलनादरम्यान लोकांमध्ये उत्साह दिसला पण यात एक लव्हस्टोरी देखील चर्चेत राहिती ते तुम्हाला माहिती आहे का? पठ्ठ्या गेला तर आंदोलनात सामील होण्यासाठी होता पण परिस्थितीने तिथेच त्याला लाईव्ह पार्टनर देखील मिळवून दिली. आंदोलनात झालेली भेट आणि यादरम्यान उमललेले प्रेम ही संपूर्णच कहाणी फार रंजक असून दोघांच्याही मुलाखतीचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर ट्रेंड करत आहे. चला याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

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इंटरनेटवर व्हायरल झालेल्या या व्हिडिओत एक व्यक्ती माईक घेऊन तरुणाला प्रश्न विचारताना दिसतो तो म्हणतो की, “तुम्ही नीट परीक्षा थांबवायला गेलात आणि मग लग्न करुन आलात?” यावर तरुण आपले नाव मोहन श्रीवास्तव असल्याचे सांगतो आणि मग उत्तर देतो, “आम्ही जंतर मंतरवर १५ दिवस राहिलो, आणि तिथे खायला-प्यायला काहीही उपलब्ध नव्हतं. आम्ही कसं तरी निभावून नेलं.” यानंतर तो मुलीला कसं भेटला ते स्पष्ट करतो.

मोहन सांगतो की, आंदोलनात मॅडम त्याला कधी लवंग कधी छेना, तर कधी शिंगाडा खायला द्यायची”. रोज ती त्याला काही ना काही खायला द्यायची. मोहनने सांगितले की, तरुणीचा नीट पेपर लीक झाला होता ज्यामुळे ती आंदोलनात सामील झाली होती. यादरम्यान जेवणाचे वाटप करताना तिची मोहनसोबत भेट झाली आणि त्यांच्यात संवाद सुरु झाला.

या संभाषणादरम्यान व्यक्ती तरुणाच्या डोक्यावर असलेल्या पट्टीला पाहून प्रश्न केला की, “तुम्हाला दुखापत कशी झाली?”. यावर मोहनने उत्तर देत सांगितले की, 20 जुलै रोजी लाठाचार्जदरम्यान त्याला ही दुखापत झाली. यानंतर तरुणीनेच त्याचे उपचार केले आणि शुद्धीवर आल्यानंतर त्याच्यासमोर आपल्या प्रेमाची कबुली दिली. यानंतर दोघांनी मंदिरात जाऊन लग्न केलं. पण जेव्हा आंदोलनातून ते घरी बिहारला पोहचले तेव्हा आईने हा विवाह मान्य करण्यास नकार दिला. यावर व्यक्ती उत्तर देत म्हणतो की, “तुम्ही लोक तिथे राजीनाम्याची मागणी करायला गेला होतात आणि काय करुन आलात”.

 

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हा व्हिडिओ @pmbiharicomedy2 नावाच्या एक्स अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला चांगले व्ह्यूज मिळाले असून अनेक यूजर्सने यावर कमेंट्स करत व्हिडिओतील दृष्यांवर आपले मत व्यक्त केले आहे. एका यूजरने म्हटले की, “ही सर्व खोटी कथा आहे”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “अरे यार पुन्हा आंदोलन केव्हा होणार, मी माझ्या सिंगल मित्राला आंदोलनात पाठवेल”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “जंतर-मंतरच्या आंदोलनाचा खरा फायदा यालाच झालेला दिसतोय”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Jantar mantar protest love story couple meet during agitation viral video

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Published On: Jul 29, 2026 | 12:12 PM

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