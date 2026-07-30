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Maharashtra Breaking News Live Updates Today: E20 पेट्रोलवरून केंद्र सरकारचा वाहन कंपन्यांवर दबाव; अरविंद केजरीवालांचा गंभीर आरोप

Updated On: Jul 30, 2026 | 10:14 AM
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सारांश

Maharashtra Breaking: पत्रकार परिषदेत बोलताना अरविंद केजरीवाल यांनी सांगितले की, त्यांनी देशातील २९ प्रमुख वाहन उत्पादक कंपन्यांना पत्र लिहून २०२३ पूर्वी उत्पादित झालेल्या पेट्रोल वाहनांमध्ये ई-२० इंधनाचा वापर करणे कितपत सुरक्षित आहे, याबाबत स्पष्टीकरण मागितले होते

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Maharashtra to National And International Breaking News:

Arvind Kejriwal E20 Petrol: E20 पेट्रोलवरून केंद्र सरकारचा वाहन कंपन्यांवर दबाव; अरविंद केजरीवाल यांचा गंभीर आरोप

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांकडून पेट्रोलमधील २० टक्के इथेनॉलच्या (E20) ब्लेंडिंगचे जोरदार समर्थन केले जात आहे. दुसरीकडे या इंधनामुळे जुन्या गाड्यांच्या इंजिनचे नुकसान होत असल्याच्या तक्रारींवरून सोशल मीडियावर ‘E20 जनता पार्टी’ स्थापन करत व्यापक मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. याच पार्श्वभूमीवर आम आदमी पार्टीचे (AAP) राष्ट्रीय संयोजक आणि नवी दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारवर अत्यंत गंभीर आरोप केला आहे. केंद्र सरकारच्या दबावामुळेच वाहन उत्पादक कंपन्या २०२३ पूर्वीच्या गाड्यांसाठी ई-२० पेट्रोल सुरक्षित आहे की नाही, याबाबत सार्वजनिकपणे सत्य सांगायला घाबरत असल्याचे केजरीवालांनी म्हटले आहे.

 

  • 30 Jul 2026 10:14 AM (IST)

    30 Jul 2026 10:14 AM (IST)

    पार्थ पवार अन् कायनात धार यांचा पुण्यात साखरपुडा; शरद पवारांसह दिग्गज नेत्यांची हजेरी!

    महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि विदयमान उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे सुपुत्र, राज्यसभा खासदार पार्थ पवार आणि कायनात धार यांचा बुधवारी (२९ जुलै) पुण्यात साखरपुडा समारंभ झाला. साखरपुड्याच्या सोहळ्यासाठी सायंकाळी ६:३० ही शुभ वेळ ठरवण्यात आली होती. या सोहळ्यासाठी निवडक पाहुण्यांना आमंत्रित करण्यात आले होते.

  • 30 Jul 2026 09:12 AM (IST)

    30 Jul 2026 09:12 AM (IST)

    Octane Premium Petrol: इथेनॉलच्या भीतीमुळे १००-ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोलच्या विक्रीत दुप्पट वाढ

    Octane Premium Petrol: दिल्ली-एनसीआरसह (Delhi-NCR) देशातील प्रमुख शहरांमध्ये गेल्या काही महिन्यांत १००-ऑक्टेन (100-Octane) प्रीमियम पेट्रोलच्या विक्रीत दुप्पट हून अधिक वाढ झाली आहे. सामान्य पेट्रोलमध्ये मिसळल्या जाणाऱ्या इथेनॉलमुळे (Ethanol-Blended Fuel) वाहनांच्या इंजिनचे नुकसान होण्याची भीती वाहनचालकांमध्ये निर्माण झाली आहे. या चिंतेपोटी वाहनचालक आता महागड्या प्रीमियम इंधनाकडे वळत असून, विशेषतः जुलै महिन्यात या विक्रीत प्रचंड वाढ झाल्याचे पाहायला मिळाले आहे.

    प्रमुख कंपन्यांचे प्रीमियम ब्रँड्स

    देशातील तीन प्रमुख सरकारी तेल विपणन कंपन्या (OMCs) १००-ऑक्टेन क्षमतेचे प्रीमियम पेट्रोल बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध करून देतात:

    • इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOCL): XP100

    • भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL): Speed100

    • हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (HPCL): poWer100

  • 30 Jul 2026 09:06 AM (IST)

    30 Jul 2026 09:06 AM (IST)

    LPG Rates : मध्य पूर्वेतील तणावामुळे भारताचा मोठा निर्णय 

    अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढत्या लष्करी तणावामुळे तसेच पश्चिम आशियातील बिघडलेल्या परिस्थितीमुळे होर्मुजच्या खाडीतून (Strait of Hormuz) जाणाऱ्या व्यापारी जहाजांच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे.   वर्ष २०२७ पर्यंत भारत आपल्या एकूण एलपीजी (LPG - स्वयंपाकाचा गॅस) आयातीपैकी तब्बल २५ टक्के हिस्सा थेट अमेरिकेकडून खरेदी करण्याची महत्त्वपूर्ण योजना आखत आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला इराण युद्ध आणि होर्मुज खाडीतील अडथळ्यांमुळे भारताला एलपीजीच्या मोठ्या तुटवड्याचा सामना करावा लागला होता.  भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल आयातदार देश आहे. वर्ष २०२५ मध्ये भारताने आयात केलेल्या २.१८ कोटी टन एलपीजीपैकी जवळपास ९० टक्के पुरवठा मध्य पूर्वेतील देशांकडून झाला होता.

  • 30 Jul 2026 09:00 AM (IST)

    30 Jul 2026 09:00 AM (IST)

    PoJK Conflict: मुझफ्फराबादकडे कूच करणाऱ्या २ लाख आंदोलकांवर पाक रेंजर्सचा अंदाधुंद गोळीबार 

    PoJK Conflict : पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये (PoJK) पाक सरकार आणि सैन्याविरोधात तीव्र असंतोष भडकला असून, पाकिस्तानी रेंजर्स आणि फ्रंटियर कोअर (FC) कडून नागरी आंदोलकांवर हिंसक गोळीबार सुरूच आहे. गुरुवारी झालेल्या या भीषण गोळीबारात कमीत कमी ५ निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून आपल्या हक्क आणि मूलभूत मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरलेल्या लाखोंच्या जनसमुदायाला दडपण्यासाठी पाक लष्कराकडून बळाचा अमानुष वापर केला जात आहे.

    चिनार चौक अन् नाक्यावर गोळीबार: ५ ठार

    चिनार चौकाजवळ शेतात एकत्र आलेल्या नागरिकांवर दोन पाक रेंजर्सनी धावून येत अत्यंत जवळून अंधाधुंद गोळीबार केला. या घटनेत ३ जणांचा जागीच मृत्यू झाला. पाऊस थांबल्यानंतर रावलाकोटहून मुझफ्फराबादच्या दिशेने २ लाखांहून अधिक आंदोलकांचा ताफा निघाला. पोलीस नाक्यावर पोहोचताच पीओजेके पोलीस आणि रेंजर्सनी आधी अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या आणि त्यानंतर थेट गोळीबार सुरू केला. या गोळीबारात २ जणांचा मृत्यू झाला.

  • 30 Jul 2026 08:49 AM (IST)

    30 Jul 2026 08:49 AM (IST)

    Maharashtra Monsoon Update: राज्यात मान्सून पुन्हा सक्रिय; विदर्भ, मराठवाड्यासह घाटमाथ्याला 'ऑरेंज अलर्ट'

    Maharashtra Monsoon Update: राज्यात काही दिवस विश्रांती घेतल्यानंतर मान्सूनने पुन्हा एकदा जोरदार पुनरागमन केले आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) दिलेल्या ताज्या अंदाजानुसार, आज राज्याच्या अनेक भागांत मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता आहे. विशेषतः विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकणातील घाटमाथ्यांवर पावसाचा जोर लक्षणीयरीत्या वाढण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने सुरक्षेचा उपाय म्हणून अनेक जिल्ह्यांना 'ऑरेंज अलर्ट' तर काहींना 'येलो अलर्ट' जारी करत नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे.

    या जिल्ह्यांना 'ऑरेंज अलर्ट' (Orange Alert)

    हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, खालील जिल्ह्यांमध्ये काही ठिकाणी वादळी वारे आणि विजेच्या कडकडाटासह जोरदार ते अतिजोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे:

    कोकण व पश्चिम महाराष्ट्र घाटमाथा: रायगड, पुणे घाटमाथा, सातारा घाटमाथा आणि कोल्हापूर घाटमाथा.

    उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाडा: जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना.

    विदर्भ: अमरावती, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली.

  • 30 Jul 2026 08:42 AM (IST)

    30 Jul 2026 08:42 AM (IST)

    Bombay High Court FDA Action: मुंबई उच्च न्यायालयाचे FDA वर ताशेरे, सरकारी कँटिनच्या तपासणीचे आदेश

    मुंबई: अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) अलिकडच्या धडाकेबाज कारवाईच्या पद्धतीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्यंत गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. केवळ खासगी आणि व्यावसायिक आस्थापनांना लक्ष्य न करता मंत्रालय, उच्च न्यायालय आणि निमसरकारी आस्थापनांमधील कँटिनचीही त्याच काटेकोरपणे पाहणी करा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. नवी मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलचा अन्न परवाना रद्द करण्याच्या एफडीएच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले.

  • 30 Jul 2026 08:35 AM (IST)

    30 Jul 2026 08:35 AM (IST)

    Breaking : बुर्ज खलिफा पाहण्यासाठी आता UPI पुरेसे

    संयुक्त अरब अमिरातीला (UAE) भेट देण्याची योजना आखणाऱ्या भारतीय पर्यटकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण बातमी आहे. जगातील सर्वात उंच इमारत, बुर्ज खलिफा येथील प्रसिद्ध ‘ॲट द टॉप’ अनुभवासाठी आता युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) वापरून ऑनलाइन तिकीट बुकिंग करता येणार आहे. यामुळे, ई-कॉमर्स व्यवहारांसाठी UPI पेमेंट सुरू करणारे बुर्ज खलिफा हे UAE मधील पहिले प्रमुख पर्यटन स्थळ ठरले आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ची आंतरराष्ट्रीय शाखा असलेल्या NPCI इंटरनॅशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) ने घोषणा केली आहे की, ही सुविधा निओपे (NeoPay) आणि इमार एंटरटेनमेंट (Emaar Entertainment) यांच्या सहकार्याने सुरू करण्यात आली आहे.

Web Title: 30 july 2026 live breaking news marathi maharashtra politics sports crime share market education national international news

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Published On: Jul 30, 2026 | 08:25 AM

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